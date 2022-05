Hausmauer beschädigt und weggefahren

Annweiler (ots) – Im Zeitraum vom 24.05.22 bis zum 31.05.22 beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug offensichtlich beim Rangieren eine Hauswand in dem Nordring in Annweiler. Der Anstoß an die Mauer verursachte einen längeren Riss, wodurch ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand.

Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiwache Annweiler unter 06346/964619 in Verbindung zu setzen.

Zeugen nach Schlag ins Gesicht gesucht

Maikammer (ots) – Ein 15-jähriger Junge befand sich am Donnerstag, 26.05.2022, gegen 22.50 Uhr, mit seinem Freund auf dem Weinfest in Maikammer, als er an der Ecke Immengarten Straße/Weinstraße Süd, von einer unbekannten Person von hinten angefasst wurde. Als er sich umdrehte, schlug ihm der Mann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, so dass er zu Boden fiel. Einen Grund für den Schlag hätte es nicht gegeben.

Der Angreifer entfernte sich danach von der Örtlichkeit und konnte nicht mehr angetroffen werden. Er war ca. 185-190cm groß, muskulöse Statur, schwarzer, langer Vollbart, Glatze und trug einen schwarz-weißen Adidas-Pulli und eine kurze Hose.

Wer Hinweise zu dem Mann, bzw. zu der Tat geben kann, möge sich bitte bei der Polizei Edenkoben melden.

Haus mehrfach beschädigt

Maikammer (ots) – In der Nacht von Freitag 27.05.2022 auf Samstag 28.05.2022 und in der Folgenacht wurde ein Wohnhaus in der Brunnenstraße in Maikammer zweimal von unbekannten Tätern aufgesucht. In der ersten Nacht wurde an dem eingerüsteten Haus die Klingel abgetreten und die frisch gestrichene Fassade mit Schuhabdrücken beschmiert.

In der zweiten Nacht wurden zwei rot-/weiße Warnbaken vom Gerüst abgerissen und auf die Straße geworfen.

Zeugen mögen sich bitte mit der Polizei Edenkoben in Verbindung setzen.