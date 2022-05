Kreis Kaiserslautern

Viel Blechschaden und zwei Verletzte (siehe Foto)

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Zwei Verletzte und 2 total beschädigte Fahrzeuge, das ist die Bilanz eines Autounfalls am Montag 30.05.2022 auf der Bundesstraße zwischen Enkenbach-Alsenborn und Hochspeyer. Ein 58-Jähriger fuhr frühmorgens mit seinem Pkw von der Autobahn ab. Ohne auf die Vorfahrt eines 48-jährigen PKW-Fahrers zu achten, bog der Mann nach links auf die Bundesstraße in Richtung Enkenbach ab.

Im Einmündungsbereich kollidierten die Wagen. Dabei drehte sich ein Fahrzeug 180 Grad um die eigene Achse, das andere Auto landete im Graben. Der 48-Jährige und sein Mitfahrer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus.

Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf mindestens 17.500 Euro. Die Beamten gehen jeweils von einem Totalschaden aus. Die Wagen wurden abgeschleppt. |erf

Mit “falscher” WhatsApp-Nachricht ums Geld gebracht

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Eine 67-Jährige ist via WhatsApp Opfer von Betrügern geworden. Die Täter gaben sich als Tochter der Frau aus. Angeblich sei ihr Handy kaputt, weshalb sie eine neue Rufnummer habe, so die Betrüger. Die 67-Jährige schöpfte zunächst keinen Verdacht und speicherte die neue Telefonnummer der angeblichen Tochter in ihrem Mobiltelefon ab.

Wenig später bat die vermeintliche Tochter dann darum, zwei offene Rechnungen zu begleichen. Sie selbst sei unterwegs und könne das nicht erledigen. Der 67-Jährigen schien dies plausibel und sie überwies mehr als 2.500 Euro an ein Bankkonto. Erst als die angebliche Tochter nochmals um eine Überweisung in Höhe von 3.400 Euro bat, schöpfte die 67-Jährige Verdacht.

Unter ihrer “alten” Handynummer war die “echte” Tochter immer noch erreichbar. Der Betrug flog auf, die 67-Jährige war auf Kriminelle hereingefallen.

Wenn auch Sie Opfer dieser Masche geworden sind, scheuen Sie sich nicht, bei der Polizei Strafanzeige zu erstatten.

Die Polizei warnt: Wenn Sie von angeblichen Verwandten oder Bekannten nach Geld gefragt werden, vergewissern Sie sich zunächst, ob Sie mit der Person chatten, für die sie sich ausgibt. Rufen Sie sie unter der Ihnen bekannten und bislang gewohnten Telefonnummer an. Im Zweifel, sollten Sie sich besser persönlich treffen und die Sache besprechen. |erf

Mehr als 1.000 Meter Stromkabel gestohlen

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Diebe haben von einer Baustelle in der Neukircher Straße zahlreiche Meter Stromkabel gestohlen. Die Täter betraten den Rohbau vermutlich irgendwann zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen 30.05.2022 dann machten sie sich an den teilweise bereits installierten Stromleitungen zu schaffen. Insgesamt entwendeten die Diebe mehr als 1.000 Meter Kabel. Zudem ließen sie einen Baustrahler und zwei sogenannte Bodenverteiler mitgehen.

Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 6.000 Euro. Die Beamten sicherten Spuren und haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0631/369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Kaiserslautern

Einbruch in Verwaltungsgebäude

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte sind in der Barbarossastraße in ein Verwaltungsgebäude eingebrochen. Der Einbruch wurde am Montagmorgen 30.05.2022 entdeckt. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen verschafften sich die Täter durch ein Fenster Zutritt. Sie durchsuchten Büroräume und machten sich an einem Wertschrank zu schaffen.

Die Diebe stahlen unter anderem Autoschlüssel, Sparbücher und Bargeld in 4-stelliger Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte Spuren.

Die Beamten bitten um Hinweise: Wem sind zwischen Sonntagabend und Montagmorgen Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Verdächtiger handelt sich drei Strafanzeigen ein

Kaiserslautern (ots) – Der Security-Mitarbeiter eines Einkaufszentrums in der Zollamtstraße hat in der Nacht zum Dienstag die Besatzung eines Streifenwagens auf eine verdächtige Person aufmerksam gemacht. Der Verdächtige hielt sich kurz nach Mitternacht am Hintereingang des Einkaufsmarktes auf. Die Beamten sprachen den Mann an und kontrollierten ihn.

Bei der Überprüfung des mitgeführten Rucksacks stellte sich heraus, dass der 37-Jährige neben drei Wurfmessern in einem Holster mutmaßlich auch Betäubungsmittel dabeihatte. Die Einsatzkräfte fanden ein Tütchen mit grünen, getrockneten Blüten sowie ein Metalldöschen mit weißen Pulveranhaftungen.

Nachdem die Identität des Verdächtigen feststand, erteilte ihm die Polizei einen Platzverweis, dem er auch nachkam.

Auf den Beschuldigten kommen nun Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt und das Waffengesetz zu. Die Polizei ermittelt. |mhm

Tiefstehende Sonne führt zu Unfall

Kaiserslautern (ots) – Ein 35-jähriger Autofahrer verursachte am Montagmorgen 30.05.2022 einen Unfall. Der Mann war um 06:40 Uhr auf der Straße Lothringer Dell/Richtung Blechhammer Weg unterwegs. Weil er durch die tiefstehende Sonne geblendet wurde, erkannte er zu spät, dass am rechten Fahrbahnrand ein Wohnmobil geparkte. Der 35-Jährige fuhr mit seinem VW Golf auf das Heck des Campingbusses auf.

Durch den Aufprall verletzte sich der Pkw-Fahrer leicht an der rechten Hand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Der Golf war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. |mhm

Pkw-Aufbruch scheitert

Kaiserslautern (ots) – In der Glockenstraße haben Diebe in der Nacht zum Sonntag versucht ein Auto aufzubrechen. Die Täter wollten an dem Transporter ein Seitenfenster aufhebeln. Möglicherweise wurden sie bei der Tatausführung gestört. Ohne Beute machten sich die Unbekannten auf und davon. Durch den Aufbruchsversuch entstand Sachschaden.

Die Polizei schätzt den Betrag auf mindestens 150 Euro. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf