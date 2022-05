Bruchsal: Öffentliches Gelöbnis des ABC-Abwehrbataillon 750 „BADEN“ und des Luftwaffenausbildungsbataillon aus Germersheim am 09. Juni 2022

Bruchsal – Am 09.06.2022, um 15.00 Uhr, findet das feierliche Gelöbnis der Rekrutinnen und Rekruten des ABC-Abwehrbataillons 750 „BADEN“ und der 2. Kompanie des Luftwaffenausbildungsbataillons aus Germersheim auf dem Ehrenhof des Bruchsaler Schloss statt.

Oberstleutnant Daniel Razat, Bataillonskommandeur des ABC-Abwehrbataillon 750, wird in einer kurzen Ansprache die Rekrutinnen und Rekruten, sowie die anwesenden Gäste begrüßen. Im Anschluss spricht der Innenminister und stellvertretende Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, Thomas Strobl, als Gelöbnisredner zu den jungen Kameradinnen und Kameraden, die anschließend ihr feierliches Gelöbnis ablegen werden. Musikalisch wird das Gelöbnis durch das Heeresmusikkorps Koblenz begleitet.

Das Bekenntnis zur freiheitlichen-demokratischen Grundordnung und der Eid, bzw. das Gelöbnis, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen, sind ein zentrales Element der Integration junger Rekrutinnen und Rekruten in die soldatische Gemeinschaft und in die Bundeswehr.

Das ABC-Abwehrbataillon 750 „BADEN“ unterstützt die Bundeswehr unter anderem bei der Abwehr von Wirkungen atomarer, biologischer und chemischer Kampfmittel durch atomare und chemische Aufklärung, biologischer Probennahme Dekontamination, Wasseraufbereitung und Wetterbeobachtung.

Das Luftwaffenausbildungsbataillon ist in Struktur und Auftrag einmalig in der Luftwaffe. Hier werden u.a. die Grundausbildung der Luftwaffe für Mannschaften und Offiziersanwärter und die einsatzvorbereitende Ausbildung Luftwaffe für alle Luftwaffensoldaten zentral in einem Verband kombiniert. In der Allgemeinen Grundausbildung werden die individuellen soldatischen Grundkenntnisse vermittelt.

Das ABC-Abwehrbataillon 750 „BADEN“ lädt Sie herzlich ein, dem feierlichen Gelöbnis beizuwohnen.

Hinweis:

Aufgrund der geringen Parkplätze vor Ort, nutzen Sie bitte das innerstädtische Parkplatzangebot der Stadt Bruchsal.

Anbei einige Parkmöglichkeiten mit Entfernung zum Schloss Bruchsal:

• Parkplatz Finanzamt Bruchsal (250m),

• Parkplatz Bleichweg (440m),

• Parkhaus Rathausgalerie (525m),

• Parkplatz Weißes Kreuz (614m).