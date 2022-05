Die Digitalisierung gewinnt im Bereich der Aus- und Weiterbildung rasanten Schrittes an Bedeutung und eröffnet sowohl für Lehrende als auch Lernende eine ganze Bandbreite an neuen digitalen Möglichkeiten.

Eine Vielzahl an Online-Kursen steht im Netz zur Verfügung, mit denen sich Menschen nach Belieben direkt von zu Hause aus weiterbilden können. Die Technische Universität Kaiserslautern ist besonders stark involviert, um neue Bildungsangebote durch digitale Mittel zu entwickeln und den Zugang zu Ausbildungsmaterialien über das Internet und mit Unterstützung von Technologien zu ermöglichen.

E-Learning an der TU Kaiserslautern

Die Technische Universität Kaiserslautern schreitet im Bereich E-Learning als Vorbild voran. Digitale Inhalte und die Möglichkeit, einfach auf Lehrinhalte zuzugreifen, wird an der TU großgeschrieben. Die TU bietet eine Reihe an E-Learning-Inhalten kostenfrei zur Verfügung, bzw. kooperiert mit dritten Anbietern von Lehrinhalten im Netz, um Weiterbildungsmöglichkeiten digital zugänglich zu machen. Zum einen stellt die TU digitale Inhalte bereit, die Studenten im Rahmen ihres Studiums helfen können. So lernen Studenten zum Beispiel das Wichtigste zur guten wissenschaftlichen Praxis in der Promotion oder können das Angebot des Selbstlernzentrums der TU nutzen, um Selbstlern- und Methodenkompetenzen zu erlernen. Dort stehen diverse Online-Kurse bereit, unter anderem zu den Bereichen Online-Kommunikation, Präsentationen, Work-Life-Learn-Balance und Zeit- und Selbstmanagement.

Die TU hält den Finger am Puls der Zeit und will mithilfe von Technologien das Lehren und Lernen innovieren und verbessern. Wie wichtig die TU die Thematik sieht, zeigt auch der Kaiserslauterer Open Online Course (kurz: KLOOC) der TU, der sich der digitalen Lehre widmet. Mit Einblicken in die Planung und Konzeption von digitalen Lerninhalten und wie diese gestaltet werden können, ermöglicht die Universität einen Wissenstransfer, welcher kostenfrei zugänglich ist.

Online-Akademien mit einem breiten Bildungsangebot

Während die Bedeutung der Digitalisierung im Alltag voranschreitet, wird auch das Bildungsangebot im Netz stetig erweitert. So sind bereits zahlreiche Online-Akademien entstanden, die es Menschen ermöglichen, online ein Studium zu absolvieren, an Weiterbildungen teilzunehmen und diverse Diploma, Zertifikate und Auszeichnungen zu erhalten. Die TU Kaiserslautern arbeitet unter anderem mit GoodHabitz zusammen, eine Plattform, die speziell dazu entwickelt wurde, um Unternehmen zu helfen, ihre Mitarbeiter in diversen Bereichen weiterzuentwickeln. Von digitalen Kompetenzen wie zu Programmen wie Excel und Word über die Produktivitätssteigerung durch Skills wie Zeitmanagement und persönliche Entwicklung wie Achtsamkeit und soziale Kompetenz bis hin zu Business Skills, Führungskompetenzen und Lean Management stehen hier breitgefächerte Online-Kurse zur Weiterbildung bereit. Daneben gibt es im Netz jede Menge weitere Kursangebote, die Ausbildungsmöglichkeiten zu allerlei Themen und Branchen erlauben. Eine der bekanntesten Plattformen ist zum Beispiel Udemy, die eine große Bibliothek an Kursen im Netz anbietet. Von Programmieren, IT und Software bis hin zu Marketing, Sprachen und Literatur ist hier alles dabei.

Digitales Lernen gewinnt an Bedeutung

Neben den Studien- und Weiterbildungsprogrammen steht im Netz inzwischen eine enorme Bandbreite an Online-Kursen zu allerlei Themengebieten des Alltags bereit. Menschen haben damit eine riesige Auswahl, sich oftmals kostenlos oder zu geringen Kosten in allerlei Bereichen des Lebens Neues zu lernen. Dabei muss es sich allerdings nicht etwa nur um akademische Inhalte handeln, denn zum Beispiel stehen auch jede Menge Materialien zu Sport und Hobbys im Netz bereit. Wer etwa stricken, häkeln, zeichnen oder auch online Origami Falten lernen möchte, findet dazu im Netz heutzutage ein breitgefächertes Angebot an Videos und Guides. Mit Online-Kochschulen, digitalen Back-Anleitungen oder Videos zum erfolgreichen Gärtnern können Menschen ihr Wissen und Können zu allen möglichen Lebensbereichen erweitern.

Auch zu Hobbybereichen wie Spiele und Musikinstrumente gibt es online Kursangebote. Online-Musikschulen und Videos ermöglichen es etwa, mit digitalen Unterrichtsstunden ein Instrument zu erlernen und auch klassische Brett- und Kartenspiele werden mit digitalen Angeboten im Netz vorgestellt. Um Interessierten zum Beispiel das populäre Kartenspiel Poker näherzubringen, stehen im Netz Anleitungen mit den Poker Regeln bereit, mit denen Nutzer online alles über das Spiel erfahren können. Begriffe wie Flush, Full House, Raise und All-in sowie Abläufe am Spieltisch können damit einfach gelernt werden. Auch die Regeln zum klassischen Brettspiel Schach und alle nötigen Strategien der Meisterspieler werden heutzutage im Netz vorgestellt. Mithilfe der Digitalisierung und dem immer größeren Angebot an Inhalten im Internet ist es damit heutzutage für alle zu jeder Zeit möglich, etwas Neues zu lernen.

Die Digitalisierung hat längst im Bildungsbereich Fuß gefasst und verändert die Art und Weise, wie Inhalte vermittelt werden und auf Weiterbildungsprogramme zugegriffen wird. Die TU Kaiserslautern ist ganz vorn mit dabei und fördert digitales Lernen mit diversen Programmen und Kooperationen, während sich auch das Angebot an Kursen im Netz zu allerlei Themen stetig erweitert.