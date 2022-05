19-Jähriger greift Sanitäter an

Mannheim (ots) – Freitagmorgen (27. Mai) hat ein 19-jähriger Deutscher am

Mannheimer Hauptbahnhof zwei Mitarbeitende des Rettungsdienstes attackiert.

Gegen 06:45 Uhr wurde eine Streife der Deutschen Bahn Sicherheit auf den

19-jährigen Aggressor aufmerksam. Dieser befand sich schlafend und nicht

ansprechbar auf einer Sitzbank am Bahnsteig 9/10. Aufgrund des

Gesundheitszustandes des Heranwachsenden alarmierten die Mitarbeiter der

Deutschen Bahn Sicherheit den Rettungsdienst.

Auch auf die Ansprache der Sanitäter reagierte der junge Mann zunächst nicht.

Wenig später erwachte der 19-Jährige und attackierte unvermittelt die

Mitarbeitenden des Rettungsdienstes mit Schlägen und Tritten.

Eine Streife der Bundespolizei nahm den Aggressor im Anschluss vorläufig fest.

Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten bei dem Tatverdächtigen zudem

verbotene Betäubungsmittel auf.

Den 19-Jährigen erwarten nun unter anderem Strafverfahren wegen des tätlichen

Angriffs auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen und wegen des

Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Hinweise zu Verletzungen der beiden geschädigten Sanitäter liegen zum aktuellen

Zeitpunkt nicht vor.

Mannheim-Friesenheimer Insel: Unter Alkoholeinfluss ohne Führerschein Unfall mit 4 Verletzten verursacht

Mannheim (ots) – Am Sonntagmorgen gegen 05:30 Uhr verursachte ein 22-jähriger

Mercedes-Fahrer einen Unfall, bei dem sich vier Beteiligte verletzten.

Der 22-Jährige war mit seinem 19-jährigen Beifahrer auf der Hansastraße aus

Richtung Lagerstraße kommend unterwegs, als er im Kreuzungsbereich der

Industriestraße einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten 29-jährigen

Mercedes-Fahrer übersah und mit diesem kollidierte.

Das Auto des 29-Jährigen war mit zwei weiteren Personen besetzt. Alle drei

Insassen sowie der Beifahrer des 22-Jährigen verletzten sich durch den Aufprall

leicht.

Während der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten, dass der

22-jährige Mercedes-Fahrer stark nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest

bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 0,5 Promille.

Im weiteren Verlauf stellten die Beamten fest, dass dem 22-Jährigen auch noch

ein Fahrverbot auferlegt wurde und er das Auto ohne Fahrerlaubnis fuhr.

Er musste mit zum Polizeirevier, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Danach

durfte er gehen.

Die beiden Mercedes waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden

mussten. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 70.000 Euro.

Mannheim: Mit gestohlenem Auto Unfall verursacht – Fahrer unter Drogeneinfluss

Mannheim (ots) – Am späten Samstagabend kam es in der Lüderitzstraße im

Stadtteil Rheinau zu einem Verkehrsunfall bei dem insgesamt vier Autos

beschädigt wurden – der Unfallverursacher kam ins Gefängnis.

Der 44-jährige Fahrer eines Dacia verlor gegen 21.55 Uhr die Kontrolle über das

Auto, streifte dabei einen geparkten Opel und stieß dann in einen geparkten

Skoda der wiederum auf einen stehenden Hyundai geschoben wurde. An allen

Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich im Gesamten auf mehr als 5.000 Euro

beläuft. Bei der Unfallaufnahme vor Ort kam der alleinbeteiligte

Unfallverursacher schwankenden Schrittes auf die Beamten zu und gab dabei gleich

an Amphetamin konsumiert zu haben. Dem nicht genug gestand der Mann auch den

Dacia, der anschließend abgeschleppt werden musste, zuvor entwendet zu haben. Zu

guter Letzt teilte der 44-Jährige noch mit, dass er auch nicht im Besitz einer

Fahrerlaubnis sei. Eine noch vor Ort durchgeführte Überprüfung aller Aussagen

bestätigten die Angaben des unverletzten Mannes, der daraufhin festgenommen

wurden. Ein freiwilliger Drogentest im Polizeirevier Mannheim-Neckarau war

allerdings nicht nur positiv auf Amphetamin, sondern ergab auch Hinweise auf

einen Konsum von THC. Der Dacia wurde bereits am Samstagnachmittag von der

Besitzerin in Mannheim-Sandhofen als gestohlen gemeldet.

Der 44-Jährige gelangt nun wegen des Verdachts des besonderen schweren Falls des

Diebstahls eines Kraftfahrzeugs, Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen

Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

hat noch in der Nacht die weiteren Ermittlungen übernommen. Am Folgetag wurde

der Mann dem Richter im Amtsgericht Mannheim vorgeführt, woraufhin der

44-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Mannheim-Neckarau: Sachbeschädigung an PKW – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Im Laufe des Mittags des gestrigen Samstages, in der Zeit von

11:15 Uhr – 13:00 Uhr, wurde die linke Fahrzeugseite eines BMW 3er eines

55-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand mutwillig zerkratzt. Der BMW war auf

einem Parkplatz eines Fitnessstudios in Neckarauer Straße abgestellt. Am BMW

entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 EUR. Hinweise auf den oder die Täter

gibt es bislang nicht.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder die Täterin geben können, werden gebeten

sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter 0621/83397-0 in Verbindung zu

setzen.

Mannheim: Brand in einem Lederwaren-Geschäft in Q3

Mannheim (ots) – Am Abend des 28.05.2022 um ca. 19:00 Uhr kam es in einem

Lederwarengeschäft in Q3 aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brandausbruch.

Durch das Feuer wurden große Teile des Geschäftes beschädigt, sodass dieses zum

jetzigen Zeitpunkt nicht mehr betriebsfähig ist. Durch die Feuerwehr Mannheim

konnte der Brand glücklicherweise schnell gelöscht werden, sodass die über dem

Ladengeschäft befindlichen Wohnungen nicht betroffen waren und weiterhin

bewohnbar sind. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Fressgasse bis ca.

20:45 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. In Folge der

erheblichen Rauchentwicklung wurden drei Personen leicht verletzt. Die

Schadenshöhe kann bislang noch nicht beziffert werden.

Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen zur

Brandursache aufgenommen.