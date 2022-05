Bruchsal – Nachtrag – Motorradfahrer aus noch unklaren Gründen tödlich verunglückt – Polizei sucht Fahrer eines LKW mit Kühlanhänger

Karlsruhe (ots) – Nach dem tödlichen Verkehrsunfall eines 20-jährigen

Motorradfahrers auf der Autobahn 5 am 18.05.2022 gegen 04.30 Uhr etwa einem

Kilometer nach der Tank- und Rastanlage Bruchsal in Fahrtrichtung Norden wird

ein vermeintlicher Fahrer eines LKW mit Anhänger gesucht.

Ein Zeuge teilte der Polizei mit, dass ihm ein mutmaßlicher Fahrer eines LKW mit

Anhänger mit vermutlich fehlendem Rücklicht etwa fünf Kilometer nach der

Unfallstelle auf dem Seitenstreifen aufgefallen sei. Aufgrund des örtlichen- und

zeitlichen Zusammenhangs ist zu vermuten, dass der gesuchte Fahrer unter

Umständen Angaben zum Unfallhergang machen kann.

Bei dem LKW-Gespann handelte es sich laut des Zeugen offensichtlich um einen

40-Tonner mit Kühlanhänger mit dem Teilkennzeichen VER für Verden. Ferner soll

der Anhänger weiß gewesen sein und eine rote Aufschrift „PAPP“ haben.

Zeugen oder der vermeintliche Fahrer selbst, werden gebeten, sich beim

Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter 0721/944840 zu melden.

Karlsruhe – In psychischem Ausnahmezustand Flaschen geworfen

Karlsruhe (ots) – Zwei leichter verletzte Polizisten sind das Resultat eines

Einsatzes der Polizei am Entenfang in Karlsruhe am frühen Samstagmorgen. Ein

aggressiver, psychisch auffälliger Mann hatte zuvor Flaschen auf die Straße

geworfen.

Die Polizisten waren in gänzlich anderer Sache gegen 02.30 Uhr am Entenfang

unterwegs, als plötzlich und unvermittelt zwei Bierflaschen aus einem Fenster

auf die Straße geworfen wurden. Der leicht alkoholisierte Werfer wurde von den

Polizisten nach unten gebeten und kam ihnen am Hauseingang entgegen. Hier

schubste der 25-jährige Mann einen Beamten die Treppe hinunter. Dann versuchte

er, die Polizistin zu schlagen. Hieraus entwickelte sich ein Handgemenge, das

sich auf die Straße verlagerte. Dort konnte der Aggressor mit Hilfe weiterer

Polizisten zu Boden gebracht und fixiert werden.

Beide Polizisten wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt, konnten aber

ihren Dienst fortsetzen.

Der 25-Jährige wurde aufgrund seines psychischen Zustands in ein Krankenhaus

gebracht, er blieb unverletzt.

Karlsruhe – Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Karlsruhe (ots) – Zwei junge Männer sind von unbekannten mutmaßlichen Täter am

Sonntag gegen 00.25 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle „Mühlburger Tor“ in

Karlsruhe angegriffen und verletzt worden.

Die beiden Brüder im Alter von 21 und 23 Jahren wurden nach derzeitigen

Erkenntnissen in der Straßenbahn von unbekannten Männern angerempelt. Als die

beiden Brüder die Personen nach dem Aussteigen an der Haltestelle zur Rede

stellen wollten, wurden sie von etwa fünf bis sechs Unbekannten angegriffen und

verletzt.

Nach Angaben der beiden Opfer waren die Täter zwischen 18 und 20 Jahre alt.

Bislang ist bekannt, dass ein mutmaßlicher Täter einen blauen Kapuzenpullover

trug und ein weiterer Täter eine gelbe Jacke anhatte.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter der

Rufnummer 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Außenfassade einer Schule in Brand gesetzt

Karlsruhe (ots) – Am Montagmorgen wurde die Polizei über einen Brand in der

Wilhelm-Hausenstein-Allee informiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet kurz

nach 05.00 Uhr die hölzerne Außenfassade der dortigen Schule in Brand. Durch ein

schnelles Eingreifen der Berufsfeuerwehr Karlsruhe und der Freiwilligen

Feuerwehr Mühlburg konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile

verhindert werden. Da im Innern keinerlei Beeinträchtigungen festgestellt werden

konnten, fand der Schulunterricht ohne Einschränkung statt. Der entstandene

Sachschaden beziffert sich auf geschätzte 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei

Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen, da Brandstiftung derzeit nicht

ausgeschlossen werden kann.

Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 0721 6665555 an den

Kriminaldauerdienst.

Karlsruhe – Mofa-Roller geraubt – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter raubten offenbar am Samstagabend

gegen 23.25 Uhr im Bereich des „Fasanengartens“ in Karlsruhe den Mofa-Roller

eines 32-jährigen Mannes.

Nach den derzeitigen Ermittlungen schob der 32-Jährige ein Mofa der Marke „Rex“

nach Hause. Im Bereich der Hagsfelder Allee stellte er wohl den Roller kurz ab

und entfernte sich. Bei der Rückkehr saß ein fremder Mann auf dem Mofa-Roller.

Ein zweiter Mann stand davor und schlug dem 32-Jährigen offenbar ins Gesicht.

Danach fuhren die beiden mutmaßlichen Täter mit dem Roller in Richtung

„Adenauerring“ davon. Der Mann wurde bei dem Vorfall verletzt.

Nach Aussage des Opfers hatten beide ein südosteuropäisches Erscheinungsbild und

waren zwischen 18 und 20 Jahre alt.

Der erste Täter war etwa 160 bis 170 cm groß, trug eine schwarze Jogginghose und

einen schwarzen Kapuzenpullover.

Der zweiten Täter war ungefähr 170 cm groß und mit einem weißen Pullover sowie

einer kurzen schwarzen Hose bekleidet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt machen kann, möge sich bitte bei

dem Kriminaldauerdienst unter 0721/666-5555 melden.

Karlsruhe – Polizeireviere Karlsruhe-Durlach und -Oststadt fusionieren, Polizeiposten Karlsruhe-Grünwettersbach wird geschlossen

Karlsruhe (ots) – Die Polizeireviere von Karlsruhe-Durlach und Oststadt werden

ab dem 1. Juli 2022 zusammengelegt. Das Polizeirevier Durlach wird dadurch

gestärkt und ist dann mit insgesamt 103 Polizistinnen und Polizisten rund um die

Uhr für die Bevölkerung erreichbar.

Im Zuge dieser Maßnahmen wird der zuletzt ohnehin nur noch zeitweilig besetzte

Polizeiposten Grünwettersbach bereits ab dem 1. Juni 2022 geschlossen und mit

Wirkung zum 1. Juli aufgelöst. Die Aufgaben werden vom Bezirksdienst des

Polizeireviers Durlach übernommen.

In den Räumen des ehemaligen Polizeireviers Oststadt entsteht ein neuer

Polizeiposten Oststadt. Hier werden 14 Beamtinnen und Beamte ihren Dienst von

Montag bis Freitag während der Präsenzzeiten von 07.30 Uhr bis 18.00 Uhr

versehen.

Wegen dringend notwendiger Renovierungsarbeiten waren sowohl personelle als auch

organisatorische Umstrukturierungen in beiden Revieren erforderlich geworden.

Die zunächst als vorübergehend gedachte Zusammenlegung der Reviere zeigte sich

bei der täglichen Arbeit als sinnvoll, hat sich in der praktischen Umsetzung

bewährt und ist mit erheblichen Synergieeffekten verbunden. Aus

polizeitaktischer Sicht sprechen der deutlich verbesserte bürger- und

bedarfsorientierte Personaleinsatz für die damit verbundene Verschiebung der

Reviergrenzen.

Nachdem die Abstimmungsgespräche mit dem Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe

sowie den zuständigen Ortsvorstehern erfolgreich verlaufen waren und schließlich

das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Kommunen „grünes Licht“ für die

Organisationsänderung gegeben hat, ist nun der Weg für die Änderung in der

Revierstruktur der Karlsruher Polizei frei.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach ist unter der bisher bekannten Rufnummer

0721/4907-0 und der Polizeiposten Karlsruhe-Oststadt unter 0721/666-3211

erreichbar.

Rheinstetten – Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Karlsruhe (ots) – Leichtere Verletzungen zog sich ein 31-jähriger Motorradfahrer

bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen in Rheinstetten zu. Eine

38-Jährige war kurz nach 00.00 Uhr mit ihrem Pkw auf der Karlsruher Straße

unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Jahnstraße achtete sie nicht auf den

entgegenkommenden Motorradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der 31-Jährige

wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird

auf ca. 13.000 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Einbruch in Wohnhaus

Karlsruhe (ots) – Bislang Unbekannte brachen zwischen Freitagabend und

Samstagvormittag in ein Wohnhaus in der Gerda-Krüger-Nieland-Straße ein. Nach

Aufhebeln der Terrassentüre gelangten die Täter ins Haus. Hier wurden alle Räume

betreten und das Mobiliar durchsucht. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca.

3500 Euro geschätzt.

Dettenheim – Brennende Mülltonnen

Karlsruhe (ots) – Am frühen Sonntagmorgen brannten zwei Mülltonnen im Hopfenweg

in Liedolsheim. Der Brand wurde gegen 01.30 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr

Liedolsheim, die mit zwei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort war, konnte

den Brand rasch löschen. Nach den bisherigen Feststellungen brannten aus bislang

unbekannter Ursache, zwei von insgesamt vier vor einem Anwesen abgestellten

Mülltonnen. Durch die Hitzeeinwirkung wurde ein in der Nähe der Mülltonnen

geparkter Pkw, sowie Elemente eines Sichtschutzzaunes beschädigt. Der

Sachschaden wird auf ca. 9000 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Sechsjähriger von Spielturm gestürzt

Karlsruhe (ots) – Ein sechsjähriger Junge ist am Samstagnachmittag auf einem

Spielplatz der Karlsruher Südstadt beim Klettern aus rund dreieinhalb Metern

Höhe von einem Spielturm gestürzt und schwer verletzt worden. Der Bub kam zur

stationären Behandlung unter Einsatz eines Rettungsdienstes in eine Klinik.

Lebensgefahr bestehe nach Auskunft der Ärzte nicht.

Neben der Polizei war auch die Berufsfeuerwehr Karlsruhe vor Ort. Ersten

Erkenntnissen zufolge hatte sich ein Haltegriff aus seiner Verankerung gelöst,

als sich der Sechsjährige daran festhielt und schwang.

Der Spielturm wurde in der Folge für die weitere Nutzung gesperrt. Die

Ermittlungen zur Feststellung der genauen Unfallursache hat der Polizeiposten

Karlsruhe-Südstadt übernommen.

Mitarbeiter der Deutschen Bahn nach Ticketkontrolle attackiert

Karlsruhe (ots) – Am späten Freitagabend (27. Mai) hat ein 23-jähriger

guineischer Staatsbürger bei der Fahrkartenkontrolle im Regionalexpress

Mitarbeitende der Deutschen Bahn mit Schlägen und Tritten attackiert. Im

Anschluss griff der Tatverdächtige auch Beamte der Bundespolizei an.

Gegen 22:15 Uhr unterzogen die Mitarbeitenden der Deutschen Bahn den

Tatverdächtigen im RE 17028 (Laufweg Offenburg – Karlsruhe) einer

Ticketkontrolle. Hierbei zeigte sich der 23-Jährige unkooperativ und aggressiv.

Der Mann verweigerte das Vorzeigen eines Fahrtickets vehement.

Auf Höhe des Bahnhofs Baden-Baden versuchte der Mann schließlich aus dem Zug zu

rennen und zu flüchten. Durch eine Streife der Deutschen Bahn Sicherheit konnte

dies jedoch verhindert werden. Aufgrund der hohen Aggressivität des guineischen

Staatsbürgers fesselten die Mitarbeitenden den Mann und hielten ihn bis zum

Eintreffen der Bundespolizei fest.

Der 23-jährige Tatverdächtige beleidigte und bedrohte die Streife der Deutschen

Bahn Sicherheit mehrfach mit Worten aus der Gossensprache. Weiterhin griff er

die Personen mit Schlägen und Tritten an. Hierbei wurden beide Mitarbeitende

leicht verletzt und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben.

Am Karlsruher Hauptbahnhof übernahm eine Streife der Bundespolizei den

Tatverdächtigen. Dieser setzte seine Beleidigungen und Bedrohungen auch gegen

die Beamten fort. Der 23-Jährige attackierte die Beamten ebenfalls mit Schlägen

und Tritten, verletzte hierbei jedoch niemanden.

Die Bundespolizisten nahmen den Mann vorläufig fest und verbrachten ihn zur

Wache am Hauptbahnhof.

Den guineischen Staatsbürger erwarten nun mehrere Strafverfahren, unter anderem

wegen räuberischer Erpressung, Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte,

Körperverletzung und Beleidigung.

Eine Auswertung der Videoaufnahmen im betroffenen Zug wurde veranlasst. Zudem

schalteten die Bundespolizisten zu Beginn der polizeilichen Maßnahmen ihre

Bodycams ein, um das Vorgehen beweissicher zu dokumentieren.

Oberderdingen – Pkw von Autohausgelände entwendet

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Diebe entwendeten am Wochenende einen Pkw von dem

Gelände eines Autohauses in Oberderdingen. Die unbekannten Täter begaben sich in

der Zeit zwischen Samstag, 17.00 Uhr und Sonntag, 13.40 Uhr auf das Gelände in

der Bachstraße und entwendeten einen weißen Kia Sorenta im Wert von rund 30.000

Euro.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 07252 50460 an

das Polizeirevier Bretten.

Eggenstein-Leopoldshafen – Mann durch Schläge verletzt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Bereits am vergangenen Dienstag wurde ein Mann in

Leopoldshafen Opfer einer Körperverletzung durch zwei mittlerweile ermittelte

Tatverdächtige. Eine bislang unbekannte Passantin schritt helfend ein. Diese

wird nun als Zeugin von der Polizei gesucht.

Ein 26-jähriger Mann war am Dienstag letzter Woche gegen 11.15 Uhr in der

Wörthstraße in Leopoldshafen zu Fuß unterwegs, als ein schwarzes Auto neben ihm

hielt. Aus diesem BMW stiegen zwei junge Männer aus und griffen unvermittelt den

Geschädigten an. Er wurde mit Schlägen ins Gesicht von den beiden Aggressoren

traktiert. Der junge Mann musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Eine Dame

schrie die beiden Angreifer an. Diese ließen von dem Geschädigten ab und fuhren

mit ihrem Auto weiter. Umfangreiche Ermittlungen führten schließlich zur

Ermittlung der beiden Tatverdächtigen. Lediglich die couragierte Zeugin wird nun

gesucht.

Die Dame, die offenbar ihren Hund spazieren führte, möchte sich bitte mit dem

Polizeirevier in der Waldstadt unter der Telefonnummer 0721/967180 in Verbindung

setzen.

Karlsruhe – 50-Jähriger zeigt Hitlergruß und bedroht dunkelhäutigen Fahrgast – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Ein 50-jähriger Mann zeigte am Freitag gegen 16 Uhr in einer

Straßenbahn in Hagsfeld den Hitlergruß und drohte mit einem Messer in Richtung

eines dunkelhäutigen Fahrgastes.

Nach derzeitigen Erkenntnisstand stieg der 50-Jährige mit einem Bekannten in

Stutensee in die Straßenbahn in Richtung Hagsfeld ein. Während der Fahrt hielt

er wohl seinen rechten Arm zum Hitlergruß hoch und rief „Heil Hitler“. Ferner

drohte er offensichtlich mit einem Messer in Richtung des bislang unbekannten

dunkelhäutigen Fahrgastes.

Die alarmierte Polizei kam mit sechs Streifenbesatzungen zum Bahnhof Hagsfeld

und nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest. Ein durchgeführter Alkoholtest

ergab einen Wert von 1,1 Promille.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und leitet ein

Strafverfahren wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger

Organisationen und Bedrohung ein.

Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, insbesondere der

unbekannte dunkelhäutige Fahrgast, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst

Karlsruhe unter 0721/666-5555 zu melden.

Karlsruhe – Frau durch Einsatz von Feuerwehr und Polizei an Suizid gehindert

Karlsruhe (ots) – Am Freitag, kurz vor 22.00 Uhr, äußerte eine 26-jährige Frau

Suizidabsichten und kletterte anschließend auf ein 20 Meter hohes Baugerüst in

der Kaiserallee. Passanten verständigten hierauf die Polizei. Als erste

Polizeibeamte vor Ort eintrafen wiederholte die Frau ihre Suizidabsichten und

überstieg das Baugerüst und kletterte außen an demselben entlang. Die Beamten

entschlossen sich auf Grund der offensichtlichen Alkoholisierung, des

gefahrenträchtigen Agierens und des psychischen Ausnahmezustandes sofort zu

handeln und näherten sich über das Gerüst der Frau an. Es gelang dann die junge

Frau am Arm zu ergreifen und trotz anhaltendem Versuch zu springen, mit

vereinten Kräften, von ihrem Vorhaben abzuhalten. Letztlich konnten sog.

Höhenretter der gleichfalls verständigten Feuerwehr Karlsruhe die Frau sicher

mittels Drehleiter auf den Boden geleiten. Die Frau wurde dann zur weiteren

Behandlung in ein Karlsruher Krankenhaus verbracht.