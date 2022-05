Billigheim-Ingenheim: Kirchturmfest an Pfingsten 2022 in Billigheim

Billigheim-Ingenheim – An den Pfingsttagen lädt die Prot. Kirchengemeinde Billigheim-Ingenheim ein zu ihrem Kirchturmfest rund um die Martinskirche im romantischen Kirchgarten.

Der Kirchturm ist in seinem unteren Teil aus dem 11. Jahrhundert das älteste Gebäude Billigheims. Die Kirchengemeinde feiert ihn alle 10 Jahre und unterstützt mit ihrem Fest kommende Sanierungsarbeiten. Denkmalgeschützte Gebäude sind ein Juwel für den Ort, e soll nach besten Kräften erhalten werden.

Das Fest wird am Samstag (04.06.2022) um 18 Uhr eröffnet, ab 20 Uhr spielt das Gesangsduo Franz und Werner zeitlose Musik, abgelöst durch Tanzdarbietungen der Trachtengruppe Billigheim und der Desert Roses. Um 24 Uhr wird vom Kirchturm zur guten Nacht musiziert.

Am Sonntag beginnen wir mit einem Frühschoppen ab 10 Uhr, um 10.30 Uhr ist der Festgottesdienst mit Beteiligung des Posaunenchors der Stadtmission Bad Bergzabern. Nach dem Mittagessen (u.a. auf Feuer gegrillte Rebknorze, frische selbstgemachte Dampfnudeln) erfreut der Bauchredner Pascal Huber Groß und Klein. Die Bühne ist davor und danach für Musik und Kleinkunst geöffnet! Bringen Sie ihre Beiträge einfach mit! Gleichzeitig ist für ein umfangreiches Kinderprogramm gesorgt, das Team der KiTa Regenbogenhüpfer freut sich auf viel Besuch. Haben Sie schon einmal in einer Kirche Tischtennis gespielt? Bringen Sie ihren Schläger mit oder leihen Sie unsere. An dem Tag haben Sie die Gelegenheit.

Den ganzen Tag über werden Kirchenführungen und auch Turmführungen angeboten.

Zwei Highlights hält der Sonntag Abend dann noch bereit: Um 18 Uhr singt der Ev. Kirchenchor Ingenheim eine kleines Serenadenkonzert. Danach tritt ab 20 Uhr Lokalmatador Frank Petersen auf.

Die Prot. Kirchengemeinde Billigheim-Ingenheim freut sich jetzt schon auf Ihren Besuch und auf ihr Fest.