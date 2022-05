Bobenheim-Roxheim: Filmfrühling in der Pfalz zuende gegangen

Bobenheim-Roxheim – Mit rund 15.000 Besucherinnen und Besuchern endete am Sonntagabend der zweite „Filmfrühling“. 14 ausgewählte neue Spielfilme aus Deutschland, Frankreich, Palästina, Indien, Ungarn und Großbritannien wurden in zwei Freiluftkinos zuerst im Stadtpark von Limburgerhof und dann am Altrhein von Bobenheim-Roxheim präsentiert.

Das Publikum war begeistert und wünschte sich in zahlreichen Wortmeldungen mit Nachdruck eine Fortsetzung dieses neuen Formates eines Mini-Filmfestivals. Sowohl am Schlösschen im Park von Limburgerhof als auch auf der Festwiese am Altrhein von Bobenheim-Roxheim erfreuten sich die Menschen bei teilweise sommerlichen Temperaturen an der einzigartigen Mischung aus Gartenlokal und Open Air-Kino mit einer auch bei Helligkeit brillanten LED-Leinwand. Die Gäste des Filmfrühling kamen dabei, wie die Fragebögen der Veranstalter zeigen, nicht nur aus den jeweiligen Orten, sondern aus der gesamten Vorderpfalz bis hinunter nach Landau.

Der Veranstalter des neuen „Filmfrühling“ ist eine eigens dafür gegründete GmbH, die aber aus demselben Team besteht, das auch das „Festival des deutschen Films“ auf der Parkinsel von Ludwigshafen am Rhein verantwortet. Auch 2023 soll es den „Filmfrühling“ erneut geben. Ob an denselben oder auch anderen Orten ist noch offen.