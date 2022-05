Karlsruhe: Turmbergrennen mit neuem Teilnehmerrekord

Karlsruhe – Die schnellste Tageszeit auf dem Rad erzielte Martin Maertens im A-Finale mit 3:54. Bei den Frauen siegte Pia Kummer in tollen 4:51. Jasper Püschel lief in 6:31 auf den Turmberg und gewann mit seinem Radpartner Jonas Ackermann die Staffelwertung bei den Männern. Auch die Staffel in der Frauen Kategorie wurde durch die schnellste Läuferin des Tages Saskia Haug in 8:04 mit Partnerin Lisa Kromm entschieden.

Im Anhängerrennen war Roland Golderer mit 6:08 an der Spitze des Feldes und in der Single Speed Wertung konnte sich Jan Draek in beachtlichen 4:59 durchsetzen. Insgesamt waren 270 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei.