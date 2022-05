Kreis Bergstraße

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Rimbach (ots) – Am Mo. 30.05.22 zw. 10 und 12:30 Uhr wurde in Rimbach, auf dem

Parkplatz vor der Brunnenapotheke, Brunnengasse 5 ein schwarzer VW Sharan im

Bereich der hinteren rechten Ecke beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Schaden am VW Sharan beläuft auf ca. 800 EUR.

Hinweise zu Verursacher nimmt die Polizeistation in Heppenheim, rund um die Uhr,

unter der Tel. 06252 70 60 entgegen.

Abtsteinach/ Ober-Abtsteinach: 2000 Euro Schaden nach Unfallflucht / Wer kann Hinweise geben?

Abtsteinach (ots) – Auf einem Parkplatz in der Löhrbacher Straße wurde am

Freitag (27.05.), zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr ein weißer BMW angefahren und

im Heckbereich beschädigt. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den

Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro, sondern fuhr weiter. Die Polizei in

Wald-Michelbach sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die an dem besagten Tag,

gegenüber eines Friseurgeschäfts, Beobachtungen gemacht haben. Alle Hinweise

hierzu werden unter der Rufnummer 06207 / 9405-0 entgegengenommen.

Darmstadt: Die Polizei-News

Darmstadt: Einbrecher in Schule / Fenster eingetreten, Räume durchsucht, Kaffeemaschine entwendet

Darmstadt (ots) – Am Sonntag (29.5.),in der Zeit zwischen 18 Uhr und 20 Uhr,

haben ungebetene Besucher das Gebäude einer Schule in der

Wilhelm-Leuschner-Straße heimgesucht. Die Täter traten das Dachfenster ein und

verschafften sich auf diesem Weg Zugang zu den Klassenräumen. Dort suchten sie

nach Beute und ließen eine Kaffeemaschine mitgehen. Der Gesamtschaden beläuft

sich auf mehrere Hundert Euro. Das Kommissariat 21/22 ermittelt und fragt: Wer

hat in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachten können oder kann

Hinweise zu den Tätern geben? Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamtinnen

und Beamten zu erreichen.

Darmstadt-Nord: An Straßenbahnhaltestelle beraubt / Täter droht mit Messer und flüchtet mit erbeutetem Rucksack

Darmstadt (ots) – Ein 27-jähriger Darmstädter ist am Samstagabend (28.5.) an der

Straßenbahnhaltestelle „Frankfurter Landstraße/Rhönring“ von einem noch

unbekannten Mann plötzlich angesprochen und unter Vorhalt eines Messers seines

Rucksacks beraubt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich die Tat

zwischen 3.30 Uhr und 4 Uhr. Mit dem Rucksack erbeutete der circa 1,70 Meter

große Kriminelle Bargeld, diverse persönliche Dokumente und ein Telefon. Der

Flüchtende hatte eine schmale Statur, kurze schwarzbraune Haare und trug zum

Zeitpunkt der Tat eine schwarze Jacke über einer dunklen Jeans. Das Kommissariat

35 von der Darmstädter Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall und nimmt unter

der Rufnummer 06151/98690 Hinweise entgegen.

Darmstadt: Einbrecher im Mehrfamilienhaus / Täter hebeln Balkontür auf / Tatzusammenhänge werden geprüft

Darmstadt (ots) – Die Wohnung im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses in der

Alicenstraße geriet am Freitag (27.5.)in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 19 Uhr

in das Visier von Einbrechern. Die ungebetenen Besucher nutzten den Balkon und

hebelten dort die Tür auf. Ob und wie viel sie aus der Wohnung entwendeten, ist

derzeit abschließend noch nicht bekannt. Das Kommissariat 43 ermittelt und prüft

zudem, ob ein Zusammenhang mit einem aus dem Treppenhaus des Hauses entwendeten

Fahrrades sowie der Diebstahl von Werkzeug aus einem der Kellerräume besteht.

Alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib

der gestohlenen Gegenstände, werden unter der Rufnummer 06151/9690

entgegengenommen.

Darmstadt-Nord: Vandalen suchen Schulgebäude heim / Rund 200 Euro Sachschaden

Darmstadt (ots) – Eine Schule in der Alsfelder Straße geriet offenbar am

vergangenen Wochenende in das Visier von Vandalen. Am Sonntag (29.5.) waren die

Spuren der Täter entdeckt und Anzeige bei der Polizei erstattet worden. Das

Kommissariat 43 ist mit dem Fall betraut und hat die Ermittlungen unter anderem

wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet. Nach ersten Erkenntnissen

hatten sich die Täter über einen seitlichen Notausgang Zugang zu dem Gebäude

verschafft. Hierzu hatten sie mit Steinen die Scheibe eingeschlagen und die

Räume über das entstandene Loch betreten. Dort angekommen brachen die Vandalen

einen Feuerlöscher aus dem an der Wand angebrachten Kasten, entleerten diesen im

Außenbereich an dem Gebäude und traten anschließend die Flucht an. Der

geschätzte Schaden beläuft sich derzeit auf mindestens 2000 Euro.

Das Kommissariat 43 ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und für alle

sachdienlichen Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 06151/9690 zu

erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Weiterstadt: Auf Zitronenbaum abgesehen / Wer kann Hinweise geben?

Weiterstadt (ots) – Ein Dieb hat am Sonntag (29.5.) sein Unwesen im Buchenweg

getrieben. Gegen 1.15 Uhr kletterte der Unbekannte über den Zaun eines

Grundstückes, schnappte sich dort einen circa 1,20 Meter großen Zitronenbaum

samt Topf und trat die Flucht an. Eine Zeugin konnte das kriminelle Treiben

beobachten und verständigte die Polizei. Der Flüchtende wurde als schlank und

etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat trug er einen

dunklen Kapuzenpullover. Das Kommissariat 42 von der Darmstädter Polizei

ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle sachdienlichen Hinweise

entgegen.

Pfungstadt: Entwendete Kabeltrommeln in Sprinter sichergestellt / Täter flüchten zu Fuß / Hubschrauber im Einsatz

Pfungstadt (ots) – Ein weißer Transporter auf dem Parkplatz eines

Fastfood-Restaurants in der Eschollbrücker Straße, hatte am Sonntag (29.5.)

gegen 1.45 Uhr, die Aufmerksamkeit von Zeugen geweckt, die die Polizei

verständigten.

Als sich die alarmierte Streife dem Auto nähere, verließen zwei noch unbekannte

Personen plötzlich zu Fuß das Fahrzeug und flüchteten in das angrenzende

Waldgebiet. Eine sofort eingeleitete Fahndung, in die auch ein Hubschrauber

involviert war, verlief bislang ohne Erfolg.

Bei der Überprüfung des Fahrzeuges stellten die Beamten rasch den Grund für das

Verhalten der Fahrzeuginsassen fest. Im Fahrzeuginnenraum stießen sie auf fünf

Kabeltrommeln, die einem Firmengelände in der Straße „Außerhalb“ zugeordnet

werden konnten und offensichtlich kurz zuvor entwendet worden waren.

Zwei weitere Kabeltrommel hatten die Täter auf dem Gelände, zu dem sich die

Unbekannten durch Aufschneiden eines Zaunes gewaltsam Zugang verschafft hatten,

zum Abtransport bereit gelegt. Der Wert der angestrebten Beute beläuft sich auf

mehrere Tausend Euro.

Die Darmstädter Kripo (K21/22) ist mit dem Fall betraut und hat ein Verfahren

eingeleitet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen

gemacht haben oder Hinweise zu den flüchtenden Tätern geben können, werden

gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern zu melden (Rufnummer

06151/9690).

Weiterstadt: Hakenkreuze auf Hauswand geschmiert / Staatsschutz ermittelt

Weiterstadt (ots) – Nachdem noch unbekannte Täter zwischen Freitag (27.5.) und

Samstag (28.5.) die Hauswand eines Einfamilienhauses in der

Friedrich-Ebert-Straße mit zwei Hakenkreuzen beschmiert, eine Glastür besprüht

und zudem die Außenbeleuchtung zerstört haben, hat der Staatsschutz der

südhessischen Polizei die Ermittlungen übernommen und ein Verfahren wegen des

Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Der

Sachschaden an dem Gebäude beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 800

Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht

haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen

(Rufnummer 06151/969-0).

Ober-Ramstadt: Unterstand in Kleingarten gerät in Brand / Polizei ermittelt

Ober-Ramstadt (ots) – Nach dem Brand eines Unterstandes auf dem Gelände eines

Kleingartens in der Steinackerstraße ermittelt die Polizei in Darmstadt. Am

Freitag (27.5.) gegen 20 Uhr waren die Flammen auf dem Grundstück bemerkt und

die Rettungsleitstelle verständigt worden. Polizei und Feuerwehr rückten

gemeinsam aus. Der Brand, der eine Wand und das Dach des Unterstandes betraf,

konnte rasch gelöscht werden. Der zurückgebliebene Schaden wird aktuell auf

mehrere Tausend Euro geschätzt. Weil derzeit noch unklar ist, wie es zum

Ausbruch des Feuers kommen konnte, hat das Kommissariat 10 die weiteren

Ermittlungen übernommen. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten unter der

Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Babenhausen: Lagerhütte im Visier Krimineller / Wer hat den Abtransport der Beute bemerkt?

Babenhausen (ots) – Eine Lagerhütte in der Darmstädter Straße geriet in der Zeit

zwischen Samstag (28.5.), 16 Uhr und Sonntag (29.5.), 12.45 Uhr in den Fokus

Krimineller. Die Täter brachen das Schloss zu dem Raum auf und entwendeten unter

anderem einen Laptop und einen Drucker. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr

als 1300 Euro.

Das Kommissariat 41 in Dieburg ermittelt wegen des besonders schweren

Diebstahls. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht

haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich

unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Fischbachtal-Nonrod: Einbruch in Einfamilienhaus / Täter machen Beute / Wer hat etwas bemerkt?

Fischbachtal (ots) – In der Zeit zwischen Freitag (27.5.) und Sonntagabend

(29.5.) haben Kriminelle ihr Unwesen in der Rodensteiner Straße getrieben und

sich über ein Kellerfenster gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus

verschafft. In den Räumen durchsuchten und durchwühlten sie sämtliche Schränke

und entwendeten unter anderem Schmuck, Geld und mehrere Autoschlüssel. Der von

den Unbekannten verursachte Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen

zufolge auf mehr als 14.000 Euro.

Die Darmstädter Kripo (K21/22) ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, denen

zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Wer in diesem

Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei den

Ermittlerinnen und Ermittlern unter der Rufnummer 06151/9690, zu melden.

Pfungstadt: Ehrliche Finderin gibt Geldbörse bei der Polizei ab

Pfungstadt (ots) – Eine ehrliche Finderin hat am vergangenen Freitag (27.05.)

mehrere Tausend Euro bei der Polizei abgegeben. Gegen 5.45 Uhr hatte die

53-jährige Pfungstädterin eine Geldbörse sowie eine Geldmappe auf dem Gehweg in

der Seeheimer Straße aufgefunden. Neben einem Reisepass befand sich Bargeld im

fünfstelligen Bereich darin. Sie brachte es schließlich zur Polizeistation nach

Pfungstadt, wo es sichergestellt und dem Fundbüro übergeben wurde. Im Zuge der

anschließenden Ermittlungen meldete sich der Verlierer gegen 14.15 Uhr

telefonisch auf der Wache. Der Mann aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg wollte

das Geld einem Bekannten zurückzahlen und hatte es hierbei verloren. Er wurde an

das Fundbüro weitergeleitet.

Modautal-Brandau: Einbruch in Bäckerei / Zwei Registrierkassen entwendet

Modautal (ots) – Zwei Registrierkassen, gefüllt mit Bargeld, haben Einbrecher in

der Nacht zum Montag (29.-30.5.) aus einer Bäckerei in der Gadernheimer Straße

mitgehen lassen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen

zwischen Sonntagabend, 19 Uhr und Montagmorgen, gegen 4.30 Uhr, gewaltsam Zugang

zu dem Geschäft und suchten im Verkaufsraum nach Beute. Die Darmstädter

Kriminalpolizei (K21/22) ermittelt wegen des besonders schweren Falls des

Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-0 alle in diesem Zusammenhang

stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen.

Groß-Gerau: Die Polizei-News

Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 30.05.2022 gegen 10:00 Uhr wurde auf dem Netto- Parkplatz (Heidelberger Straße 32) ein weißer Toyota Corolla an der Fahrzeugfront beschädigt. Vermutlich wurde dieser Toyota beim Ein.- und/oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeugs beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise auf das entsprechende Fahrzeug und/oder den Unfallverursacher bitte an die Polizei in Gernsheim unter folgender Rufnummer: 06258/9343-0.

Groß-Gerau: Einbruch in Fahrgeschäft/Wer hat etwas bemerkt?

Ein Fahrgeschäft auf dem Marktplatz geriet in der Nacht zum Freitag (27.05.) in das Visier von Einbrechern. Die Täter schlugen zunächst eine Scheibe ein und verschafften sich so Zugang in das Innere des Geschäfts. Dort ließen die Kriminellen mehrere tausend Euro sowie ein Tablet und ein Smartphone mitgehen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750.

Bischofsheim: Zwei Lastwagen gestohlen (GG-NI 117/GG-M 5353)

Zwei „Neben dem Mühlweg“ geparkte Lastwagen gerieten in der Zeit zwischen Mittwochabend (25.05.) und Freitagmorgen (27.05.) in das Visier Krimineller.

Die Täter entwendeten auf bislang unbekannte Weise einen blauen Mercedes-Lkw mit dem Kennzeichen GG-NI 117 im Wert von rund 25.000 Euro sowie einen roten Mercedes Actros im Wert von über 40.000 Euro. Zudem zapften die Unbekannten aus dem Tank eines weiteren Lastwagens circa 50 Liter Dieselkraftstoff ab.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib der gestohlenen Fahrzeuge geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Mörfelden-Walldorf: Diebstahl aus Umkleidekabine/Polizei sucht Zeugen

Während eines Fußballspiels betraten Unbekannte am Freitag (27.05.), in der Zeit zwischen 15.00 und 16.45 Uhr, die Umkleidekabine der Heimmannschaft von Rot-Weiss Walldorf im Vereinsheim „An den Sportplätzen“. Aus Kleidungsstücken und Taschen entwendeten die Kriminellen anschließend insgesamt rund 900 Euro.

Von Zeugen wurden im Bereich des Tatorts zwei Unbekannte beobachtet. Einer der Männer ist 17 bis 18 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, hat dunkle Haut und ist schlank. Er trug die Haare kurz, hatte wenig Bart und war mit schwarzem T-Shirt und kurzer, beigefarbener Hose bekleidet. Sein etwa gleichaltriger Begleiter ist etwas kleiner, hat mittellanges, lockiges Haar und trug ein weißes T-Shirt und schwarze Jeans. Der Mann soll laut Zeugen ein südländisches Erscheinungsbild haben.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0.

Odenwaldkreis: Die Polizei-News

Michelstadt-Steinbach: Imbisswagen aufgebrochen – Kripo ermittelt

Ein Imbisswagen, der üblicherweise auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Walther-Rathenau-Allee steht, ist am Wochenende (28. – 30.05.) ins Visier von Kriminellen geraten. Bei der Anlieferung von frischen Lebensmitteln ist am frühen Montagmorgen der Aufbruch festgestellt worden. Nach ersten Feststellungen wurde nichts gestohlen. An dem Verkaufswagen ist ein Schaden in Höhe von etwa 250 Euro entstanden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, meldet sich bitte bei den Beamten des K 21/ 22 in Erbach. Telefon: 06062 / 953-0.