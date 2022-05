Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Zwischen Montag (23.05.), 10 Uhr, und Freitag (27.05.), 13 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Straße „An der Haune“ aus Richtung B 62 kommend in Richtung Tankstelle. In Höhe der Hausnummer 3 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Gartenzaun. Der Sachschaden beläuft sich auf 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lauterbach. Am Mittwoch (25.05.), gegen 8 Uhr, wollte ein 18-jähriger Pkw-Fahrer seinen VW Polo in der Karlstraße in Richtung Bilsteinweg parken. In Höhe der Hausnummer 40 kam ihm dabei ein Fahrzeug entgegen. Der 18-Jährige wollte diesem Fahrzeug ausweichen und zog mit seinem Wagen nach rechts. Dabei übersah er einen geparkten Hyundai und fuhr auf diesen auf. Bei dem Unfall verletzte sich der 18-jährige Fahrer und seine 12-jährige Beifahrerin leicht. Es entstand Sachschaden von 20.000 EUR.

Zusammenstoß mit Fahrradfahrer

Herbstein. Am Mittwoch (25.05.), gegen 14.45 Uhr, befuhr eine 40-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Opel Corsa den Ernst-Klotz-Weg und wollte nach rechts in den Heckenmühlenweg einbiegen. Dabei übersah sie einen 14-jährigen Jugendlichen, welcher sich mit seinem Mountainbike auf dem Heckenmühlenweg befand. Es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrradfahrer leicht. Es entstand Sachschaden von 550 EUR.

Zusammenstoß

Lauterbach. Am Mittwoch (25.05.), gegen 16.30 Uhr, befuhr ein 67-jähriger Pkw-Fahrer die Straße „Am alten Südbahnhof“ von der Rimloser Straße herkommend. Im Einmündungsbereich „Adolf-Spieß-Straße / „Am alten Südbahnhof“ geriet er mit seinem Ford Eco Sport auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Ford Focus einer 62-jährigen Fahrerin zusammen. Da der Verdacht bestand, dass der 67-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von 2.000 EUR.

Sattelzug beschädigt

Herbstein. Am Mittwoch (25.05.), gegen 18.15 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Reinigungsfahrzeug der Marke Daimler die Hessenstraße in Richtung Altenschlirf. In Höhe der Hausnummer 46 löste sich aus bisher unbekannten Gründen die Schlauchwinde aus der Befestigung und schwenkte aus. Dabei prallte die Schlauchwinde gegen die Sattelzugmaschine eines 63-jährigen Lkw-Fahrers, welcher die Hessenstraße in Richtung Lauterbach befuhr und beschädigte diese. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von 5.200 EUR.

Automat aufgebrochen

Bebra. Im Wartebereich des Bahnhofes brachen unbekannte Täter zwischen Mittwoch (25.05.) und Donnerstag (26.05.) einen Automaten auf, der mit Süßigkeiten und Getränken gefüllt war. Sie entnahmen daraus einen Warenwert von rund 15 Euro. Es entstand kein Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Vereinsheim

Heringen. Ein Vereinsheim in der Straße „Herfagrund“ in Herfa war zwischen Dienstag (24.05.) und Freitag (27.05.) Ziel unbekannter Täter. Mittels unbekanntem Gegenstand brachen sie die Eingangstür sowie eine Nebentür zu einem Schuppen gewaltsam auf. Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten unter anderem Bierzeltgarnituren, Getränke und Münzgeld im Wert von rund 500 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Körperverletzung

Fulda. Am Freitagabend (27.05.), gegen 19.25 Uhr, kam es in einem Bus der Linie 6 zu einer Körperverletzung eines Busfahrers. Im Bereich von Marbach stiegen kurz zuvor zwei Männer zu. Sie fragten den Busfahrer, ob dieser nach Dietershan fahren würde. Als der Fahrer dies verneinte, wurde er von den Männern beleidigt und von einem der beiden ins Gesicht geschlagen. Im Anschluss flüchteten die Täter von der Haltestelle „An der Grillenburg“ aus in westliche Richtung.

Der Busfahrer beschreibt die Täter folgendermaßen: Einer war circa 45 Jahre alt, etwa 180 cm groß, hatte eine normale Figur, braune kurze Haare und trug eine braun-beige Cordweste. Der Zweite war circa 50 Jahre alt, etwa 185 cm groß, hatte ebenfalls eine normale Figur, braue kurze Haare und trug eine braune Jacke, eine braune Hose und eine Basecap mit verschiedenen Motiven.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Müllcontainer in Flammen

Fulda. Drei Papier-Müllcontainer brannten am Freitagabend (27.05.), gegen 23 Uhr, im Bereich eines Schulhofs in der Straße „Am Kronhof“. Die Container gerieten auf bislang unbekannte Weise in Brand und mussten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.200 Euro.

In der Nacht auf Sonntag (29.05.) brannte, gegen 0 Uhr, ein weiterer Müllcontainer auf dem gleichen Schulhof. Auch hier ist die Brandursache bisher unbekannt. Es entstand circa 300 Euro Sachschaden.

In beiden Fällen wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Die Polizei Fulda hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Brandentstehung geben können, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Hoverboard gestohlen

Fulda. In der Schillerstraße stahl ein unbekannter Täter am Donnerstagabend (26.05.) ein Hoverboard im Wert von circa 200 Euro. Das Board war vor einem Wohnhaus abgestellt, als der Täter auf einem schwarzen Mountainbike vorbeikam und das Fahrzeug stahl. Er flüchtete in Richtung Pacelliallee. Zeugen beschreiben den Täter als circa 25 Jahre alt, mit dünner Statur, bekleidet mit einer dunklen Hose, einem weißen T-Shirt und einer Sonnenbrille.

Kupferdiebstahl

Fulda. Unbekannte stahlen zwischen Samstag (21.05.) und Montag (23.05.) Kupferrohre im Wert von circa 1.500 Euro aus einem Neubau im Klosterwiesenweg im Stadtteil Neuenberg. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Geldbörse gestohlen

Fulda. In einem Lebensmittelmarkt in der Frankfurter Straße stahlen Unbekannte am Freitagmorgen (27.05.), gegen 10.30 Uhr, in einem unbeobachteten Moment eine Geldbörse aus einem Einkaufswagen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Mountainbike gestohlen

Fulda. Am Donnerstag (26.05.) stahlen Unbekannte in der Künzeller Straße ein Mountainbike der Marke Bergamont im Wert von circa 500 Euro. Das Zweirad stand auf einem Abstellplatz hinter einem Wohnhaus. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Kompostierungsanlage

Künzell. Unbekannte brachen zwischen Dienstagabend (24.05.) und Samstagmorgen (28.05.) in ein Gebäude einer Kompostierungsanlage in der Straße „Lanneshof“ ein. Die Täter drangen über ein Fenster in einen Aufenthaltsraum ein und stahlen einen mechanischen Personenzähler. Sie hinterließen 75 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Eiterfeld. Am Freitagabend (27.05.) wurde festgestellt, dass Unbekannte versucht hatten in ein Einfamilienhaus in der Straße „Auf der Röth“ einzubrechen. Es kam lediglich zu circa 100 Euro Sachschaden, da die Haustür den Hebelversuchen standhielt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Künzell. Ein Mehrfamilienhaus in der Mecklenburger Straße wurde zwischen Donnerstagmorgen (26.05.) und Freitagmorgen (27.05.) zum Ziel Unbekannter Einbrecher. Die Täter hebelten ein Fenster einer Erdgeschosswohnung auf und durchsuchten mehrere Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstand circa 250 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Außenspiegel beschädigt

Schlitz. Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zu Sonntag (29.05.) den rechten Außenspiegel eines roten Skoda Octavia. Das Fahrzeug war in der Bahnhofstraße an einem Gehweg geparkt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Roller gestohlen

Alsfeld. Aus dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Bürgermeister-Haas-Straße entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag (29.05.) auf unbekannte Weise zwei Roller. Es handelt sich dabei um ein rotes Kleinkraftrad des Herstellers Hyosung mit dem amtlichen Kennzeichen „139 SDI“ sowie ein orangenes Kleinkraftrad des Herstellers Yamaha mit dem Kennzeichen „029 JNR“. Auch ein Roller des Herstellers Aprilla mit dem Kennzeichen „440 PGU“ wurde in diesem Zeitraum in der Adolf-Spieß-Straße durch Unbekannte entwendet. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Verkehrsunfallflucht in Eichenzell – Zeugen gesucht

Am Samstag, 28.05.2022, zwischen 03:00 Uhr und 03:30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer/*in in Eichenzell die Straße Weihecke, aus Fahrtrichtung Munkenstraße kommend, in Fahrtrichtung Turmstraße.

Im Kreuzungsbereich wollte der Fahrer/*in des weißen PKW BMW M4 nach rechts in die Turmstraße abbiegen, kam jedoch aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte im Anschluss linksseitig gegen die dortige Grundstücksmauer.

Nach Angaben von Zeugen sei der Unfallverursacher noch aus dem Fahrzeug gestiegen, habe sich den Schaden angesehen und anschließend die Unfallstelle unerlaubt in unbekannte Richtung verlassen.

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen konnte das unfallflüchtige und stark beschädigte Fahrzeug aufgefunden und sichergestellt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 9.000,- Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Hinweise geben könnten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der T: 0661-105-0 zu melden.

Verkehrsunfallflucht / Zeugen gesucht

Eine 18-jährige Fahrerin aus Ebersburg befuhr am Samstag, 28.05.2022, gegen 17:15 Uhr, mit ihrem PKW VW Polo die K 45 aus Fahrtrichtung Oberlütter kommend in Fahrtrichtung Ebersburg. In Höhe einer leichten Rechtskurve kam der Fahrerin auf ihrer Fahrspur ein PKW entgegen. Um einen Zusammenprall zu vermeiden musste die junge Frau nach rechts ausweichen. Hierbei kam sie von der Fahrbahn ab und fuhr im weiteren Verlauf in den angrenzenden Graben.

Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nicht.

Glücklicherweise blieb die junge Frau unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000,- Euro geschätzt.

Bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen roten Kombi gehandelt haben.

Die Polizei sucht nun Zeugen die nähere Hinweise geben könnten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer 0661-105-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden in Höhe von 10.500,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag, 28.05.2022, gegen 15:05 Uhr in Fulda, Kohlhäuser Straße Ecke Mainstraße.

Ein 21-jähriger Mann aus Fulda befuhr mit seinem PKW BMW Mini die Kohlhäuser Straße in Fahrtrichtung Mainstraße. In Höhe der Mainstraße übersah der junge Mann die für ihr Rotlicht zeigende Lichtzeichenanlage und fuhr in den Kreuzungsbereich ein.

Eine 51-jährige Frau aus Fulda, die mit ihrem PKW Fiat Panda die Mainstraße aus Fahrtrichtung Frankfurter Straße befuhr und die bei für sie Grünlicht zeigender Lichtzeichenanlage den Kreuzungsbereich der Kohlhäuser Straße überqueren wollte, konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem BMW Mini zusammen.

Der 21-jährige Unfallverursacher wurde bei dem Zusammenprall leichtverletzt und zwecks weiterer medizinischer Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Die Fahrerin des Fiat Panda blieb unverletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.500,- Euro geschätzt.