Frankfurt-Bahnhofsviertel: Versuchter Diebstahl aus Polizeiauto

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 41 Jahre alter Mann hat sich in der Nacht zum Sonntag

(29.05.2022) bei seiner Diebestour am falschen Auto zu schaffen gemacht, nämlich

an einem Polizeifahrzeug. Eine Streife nahm den dreisten Langfinger fest.

Eine Polizeistreife stellte gegen 03:15 Uhr ihr Dienstfahrzeug in der Mainzer

Landstraße ab und stieg kurz darauf aus dem Auto. Als eine Beamtin die Tür der

Beifahrerseite schloss, näherte sich klammheimlich der spätere Beschuldigte. Im

Rücken der Beamtin öffnete dieser nun die Tür, bevor der Polizeiwagen

verschlossen wurde. Offenbar hatte es der Mann auf Wertsachen abgesehen, wie ein

im Fahrzeug befindliches Mobiltelefon, das auf dem Sitz lag. Gerade wollte er

einsteigen. Doch die Beamten bemerkten das dreiste Vorgehen des Mannes noch

rechtzeitig und schritten zur Tat. Umgehend ließen sie bei dem 41-Jährigen die

Handschellen klicken.

Statt auf dem Beifahrersitz durfte der Mann nun auf dem Rücksitz des

Streifenwagens Platz nehmen und die Beamten zur Wache begleiten. Ein

Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls wurde eingeleitet.

Frankfurt-Innenstadt: Dieb erbeutet Tablet

Frankfurt (ots) – (dr) Ein unbekannter Mann hat am gestrigen Vormittag (29. Mai

2022) ein Tablet der Marke „Apple“ aus einem Restaurant des Einkaufszentrums

„MyZeil“ entwendet.

Offenbar nutzte der Unbekannte gegen 10:30 Uhr einen günstigen Moment und nahm

ein im Kassenbereich des Restaurants liegendes Tablet an sich. Mit dem

elektronischen Gerät im Wert von rund 1.000 Euro machte sich der Dieb wieder aus

dem Laden und dann in unbekannte Richtung davon.

Der unbekannte Mann soll einen schwarzen Bart getragen haben und zur Tatzeit mit

einer schwarzen Kapuzenjacke mit weißen Bändern bekleidet gewesen sein. Darunter

soll er ein rotes Trikot mit weißer Brustaufschrift sowie eine hellblaue Jeans

und weiße Schuhe der Marke „Nike“ getragen haben. Mit sich führte er offenbar

eine schwarze Umhängetasche sowie eine blaue Plastiktüte.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier

unter der Telefonnummer 069 / 755-10100 oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Reisenden mit 3,8 Promille in Gewahrsam genommen

Frankfurt am Main (ots) – Im Frankfurter Hauptbahnhof haben Beamte der

Bundespolizei einen 35-jährigen Mann aus Erfurt in Gewahrsam genommen, der einen

Zugbegleiter tätlich angegriffen hatte und bei dem eine Atemalkoholkonzentration

von 3,8 Promille festgestellt wurde.

Gegen 2 Uhr ging am Samstagmorgen bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am

Main der Anruf ein, dass ein Zugbegleiter der Deutschen Bahn AG am Gleis 9 von

einem stark betrunkenen Reisenden tätlich angegriffen wird. Nach anfänglich

verbal geführten Streitigkeiten, die bereits kurz vor der Ankunft in Frankfurt

im Zug begannen, schlug der Erfurter am Bahnsteig auf den Zugbegleiter ein. Der

Lokführer wurde durch die Schläge nur leicht verletzt. Eine Streife konnte den

Erfurter wenig später in Gewahrsam nehmen und zur Wache bringen. Nachdem ihm der

hohe Promillewert festgestellt werden konnte, musste der Mann seinen Rausch in

einer Zelle ausschlafen. Nachdem gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen

Körperverletzung eingeleitet wurde, durfte er später die Wache wieder verlassen.

Luftballon sorgt für Verspätungen im Frankfurter S-Bahnverkehr

Frankfurt am Main (ots) – Nachdem am Samstagabend im S-Bahnbereich des

Frankfurter Hauptbahnhofes ein Luftballon in die Oberleitung flog, kam es im

S-Bahnverkehr zu erheblichen Verspätungen. Gegen 19 Uhr ging bei der

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main die Meldung ein, dass es im

Hauptbahnhof zu einem Kurzschluss an der Oberleitung gekommen sei. Als Beamte

feststellten, dass im S-Bahnbereich die Oberleitung auf einer Länge von etwa 15

Meter abgerissen war und auf dem Dach einer dort stehenden S-Bahn lag, wurde der

gesamte S-Bahnbereich gesperrt. Erste Ermittlungen ergaben, dass nach Einfahrt

der S-Bahn ein aluminiumbeschichteter Luftballon in die Oberleitung geflogen ist

und einen Kurzschluss verursachte, der letztlich zum Abriss der Oberleitung

führte. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt und alle Reisenden

konnten den Bereich verlassen. Erst weit nach Mitternacht konnte das betreffende

Gleis wieder freigegeben werden. Bis zu diesem Zeitpunkt kam es bei insgesamt 80

Zugverbindungen zu Verspätungen. Durch die Bundespolizei wurde ein

Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr

eingeleitet. Hinweise zu dem Vorfall können unter der Telefonnummer 069/130145

1103 der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

Frau schlägt mit Schuhen auf Flughafenmitarbeiter ein – Bundespolizei muss einschreiten Frankfurt/Main (ots)

Am 28. Mai hatte es die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt mit einer besonders renitenten Frau zu tun. Eine russische Reisende war im Vorfeld ihres Fluges nach Male/ Malediven herablassend, beleidigend und aggressiv gegenüber dem Flughafenpersonal aufgetreten. Da die 31-Jährige ihr Verhalten nicht änderte, entschied das Luftfahrtunternehmen, sie nicht zu befördern. Daraufhin rastete die Frau nun völlig aus, zog ihre Schuhe mit massiver Holzsohle aus und schlug damit auf das Schalterpersonal ein. Ein Mitarbeiter erlitt dabei eine Platzwunde am Kopf, einen weiteren traf sie am Auge. Auch gegenüber den zur Hilfe gerufenen Bundespolizisten verhielt sich die Beschuldigte äußerst aggressiv und trat einem Beamten gegen das Knie, bevor sie zu Boden gebracht und mit Handschellen gefesselt werden konnte. Die Frau – bei der ein Atemalkoholwert von 2,76 Promille festgestellt wurde – muss sich nunmehr unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.

Fahnder der Bundespolizei vollstrecken Haftbefehle am Flughafen Frankfurt Frankfurt/ Main (ots)

Fahnder der Bundepolizei vollstreckten am Wochenende zwei Haftbefehle am Flughafen Frankfurt. Am 29. Mai nahmen Bundespolizisten einen 55-jährigen Iren bei seiner Ankunft aus dem Emirat Bahrain fest. Die Justizbehörden in Belarus suchten seit 2017 unter anderem wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern, sexueller Nötigung und Vergewaltigung mit einem internationalen Haftbefehl nach dem Mann. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm 15 Jahre Gefängnis. Er sitzt nun in Auslieferungshaft.

Ein 58-jähriger Armenier ging den Fahndern bereits am 28. Mai bei seiner Ankunft aus Eriwan / Armenien ins Netz. Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung hatte ein hessisches Gericht den Mann im Dezember 2018 zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Seit März 2020 suchten die Justizbehörden mit Haftbefehl nach dem Mann. Bundespolizisten lieferten den Mann nach seiner Verhaftung in die Justizvollzugsanstalt Preungesheim ein.

Darüber hinaus vollstreckten die Bundespolizisten am Wochenende noch zwei weitere Haftbefehle. Bei einem 23 Jahre alten Spanier klickten am 28. Mai die Handschellen bei der Ausreisekontrolle. Gegen ihn bestand ein Untersuchungshaftbefehl. Demnach soll er im Juli 2021 versucht haben, ein Auto zu rauben, wobei er den Fahrzeugbesitzer sowie einen Zeugen geschlagen haben soll. Der Mann war vor seinem geplanten Flug nach Malaga / Spanien irrtümlich zu den Bundespolizisten gegangen, um seinen Pass kontrollieren zu lassen. Sein Pech: auf Flügen innerhalb der Schengener Vertragsstaaten finden grundsätzlich keine Passkontrollen mehr statt. Er wartet nun in Untersuchungshaft auf seine Verhandlung.

Ein 56-jähriger Deutscher sitzt seit dem 29. Mai ebenfalls in Untersuchungshaft. Der Mann wurde von den thailändischen Behörden ausgewiesen. Bei seiner Ankunft aus Bangkok stellten die kontrollierenden Bundespolizisten fest, dass die deutschen Justizbehörden seit April 2020 mit Haftbefehl nach dem Mann suchten. Er steht in Verdacht, eine große Marihuana-Plantage betrieben und mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben.