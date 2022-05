Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Gedern: Unfall entlarvt Drogenfahrer –

Strafanzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie wegen Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis kommen nach einem Verkehrsunfall auf einen 23-jährigen Fordfahrer zu. Der im Vogelsberg lebende Mann war am Sonntagnachmittag (29.05.2022) mit seinem Fiesta auf der Frankfurter Straße unterwegs. Dort kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf einen dort geparkten Skoda auf. Der Unfallfahrer blieb unverletzt – zu den Blechschäden können noch keine Angaben gemacht werden. Da der Verdacht besteht, dass der 23-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, ordneten die den Unfall aufnehmenden Polizisten eine Blutentnahme an. Zudem ist der Unfallfahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Bad Nauheim: Kats geklaut –

Nachdem Unbekannte in der Straße „Am Taubenbaum“ auf dem Gelände eines Autohandels an zwei Benz die Katalysatoren ausgebauten, bittet die Friedberger Polizei um Mithilfe. Im Zeitraum von Mittwochabend (25.05.2022), gegen 18.00 Uhr bis Freitagmorgen (27.05.2022), gegen 09.00 Uhr montierten die Täter die Abgasanlagen eines grauen SL Roadster sowie eines silberfarbenen CLK ab. Der Wert ihrer Beute liegt bei rund 600 Euro. Die Schäden durch die Demontage belaufen sich auf weitere 2.500 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Butzbach: Lack zerkratzt –

Auf rund 2.000 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden, den Unbekannte an einem in der Römerstraße geparkten BMW zurückließen. Der graue 1-er parkte zwischen Donnerstagabend (26.05.2022), gegen 10.10 Uhr und Freitagmittag (27.05.2022), gegen 12.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 2. Die Täter trieben mit einem spitzen Gegenstand wellenförmig Kratzer in den Lack der Beifahrerseite. Hinweise erbittet die Polizeistation in Butzbach unter Tel.: (06033) 70430.

Butzbach-Niederweisel: Auffahrunfall fordert Leichtverletzte –

Nach einem Auffahrunfall am Samstagabend (28.05.2022) auf der Butzbacher Straße musste ein Beteiligter mit leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Gegen 18.45 Uhr wollte der 73-jährige Fahrer eines Hyundai nach links auf einen Parkplatz abbiegen und musste seinen Wagen hierzu abbremsen. Der Fahrer des ihm folgenden Twingos bremste ebenfalls ab. Der dem Twingo folgende 19-jährige Fahrer eines BMW erkannte dies zu spät und prallte in das Heck des Renaults. Durch die Wucht des Aufpralls stieß der Renault gegen den Hynundai. Der 33-jährige Friedberger im Twingo trug leichte Verletzungen davon und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert werden. Der Wöllstädter im Hyundai sowie der Reichelsheimer im BMW blieben unverletzt. Der Twingo war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Angaben zu den Blechschäden können momentan noch nicht gemacht werden.

Ober-Mörlen: Handy aus Fahrzeug stibitzt –

Eine günstige Gelegenheit bot sich für einen Dieb am Freitagabend (27.0.2022) in der Taunusstraße. Gegen 18.30 Uhr parkte dort ein schwarze Dodge „Durango“. Der Fahrer hatte seinen Wagen nicht abgeschlossen, was ein dreister Dieb sogleich ausnutzte. Der öffnete den Wagen und griff sich ein rund 300 Euro teures Mobiltelefon. Nach Einschätzung eines Zeugen stammte der Täter aus dem osteuropäischen Raum, war zwischen 20 und 25 Jahre alt und von schlanker Statur. Er hatte kurze Haare, trug eine Basecap, eine schwarze Jogginghose sowie ein schwarzes T-Shirt. Die Butzbacher Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Dieb noch beobachtet? Wer kann Angaben zu dessen Identität machen? Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel.: (06033) 70430 entgegen.

Münzenberg-Gambach: Diebe klauen Ersatzteile –

Quasi als Ersatzteillager sahen Diebe einen in der Taunusstraße abgestellten Ford Tourneo an. In der Nacht von Sonntag (29.05.2022) auf Montag (30.05.2022) machten sie sich an dem weißen Bus zu schaffen und bauten Kühlergrill, Scheinwerfer und Motorhaube aus. Den Wert der Bauteile beziffert die Polizei auf rund 3.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation in Butzbach unter Tel.: (06033) 70430.

Nidda-Borsdorf: Einbruch scheitert –

Ein Einfamilienhaus in der Ringstraße rückte am Wochenende in den Fokus unbekannter Einbrecher. Die Täter suchten die Terrasse auf und wollten offensichtlich einsteigen. Vermutlich wurden sie gestört und ließen von ihrem Vorhaben ab. Zurück blieb ein Schaden von ca. 200 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen Freitagabend (27.05.2022), gegen 15.00 Uhr und Sonntagnachmittag (29.05.2022), gegen 16.30 Uhr beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06042) 96480 mit der Polizei in Büdingen in Verbindung zu setzen.

Echzell: Hakenkreuze geschmiert –

Am Grillplatz „Rentners Ruh“ ließen Unbekannte Hakenkreuzschmierereien zurück. Die Täter malten die nationalsozialistischen Symbole auf drei Kieselsteine und legten sie auf einen Holztisch. Zudem beschmierten sie den Tisch und brannten eine Bengalfackel ab. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass sich die Täter im Zeitraum vom 24.05.2022 (Dienstag) bis zum 26.05.2022 (Donnerstag) auf dem Platz aufhielten. Hinweise zu den Tätern nimmt der Staatsschutz der Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Echzell-Gettenau: Betrunken Unfall gebaut –

Mit einer Blutentnahme sowie der Sicherstellung ihres Führerscheins endete für eine Echzellerin eine Promillefahrt. Die 32-Jährige war gegen 00.30 Uhr mit ihrem Hyundai auf der Hauptstraße unterwegs. Dort kam sie nach links von der Fahrbahn ab, touchierte einen dort geparkten Opel und prallte anschließend frontal gegen eine Hauswand. Die Unfallfahrerin klagte an der Unfallstelle über Nacken- und Rückenschmerzen. Ein Alkoholtest brachte es auf 1,71 Promille. Die Schäden an ihrem Hyundai, dem Opel sowie der Hauswand beziffert die Polizei auf mindestens 9.000 Euro. Im Anschluss an die Blutentnahme durfte sie die Wache wieder verlassen. Auf sie kommt ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

Ortenberg-Lißberg: Hakenkreuz auf Infotafel –

Auf einer Infotafel am Kneipbecken hinterließen Unbekannte ein Hakenkreuz. Der Staatsschutz der Kripo in Friedberg ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organistationen und sucht Zeugen. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter in der Nacht von Samstag (28.05.2022) auf Sonntag (29.05.2022) mit einer Bengalofackel das Nazi-Symbol auf die Infotafel einbrannten. Wer hat die Täter beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.