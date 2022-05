Polizei Bad Sooden-Allendorf

Versuchter Einbruch; Schaden 150 Euro; Polizei sucht Zeugen

Heute Morgen ist bei der Polizei in Bad Sooden-Allendorf ein versuchter Einbruch zur Anzeige gebracht worden. Demnach haben unbekannte Täter versucht, in ein Appartement eines Mehrfamilienhauses in der Konrad-Adenauer-Allee in BSA einzudringen. Es blieb hier allerdings bei dem Versuch die Tür aufzuhebeln, wodurch die Täter Sachschaden in Höhe von 150 Euro anrichteten. Der Vorfall ereignete sich zwischen dem 22.05. und dem gestrigen Sonntagabend 23.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in BSA unter der Nummer 05652/927943-0.

Polizei Eschwege

Taschendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Am vergangenen Samstag ist in der Treffurter Straße in Wanfried, zwischen dem dortigen Sportplatz und der Werra, eine schwarze Fjällräven-Bauchtasche mit diversen Gegenständen, u.a. Bargeld, Führerschein, Ausweisen, Schlüsseln, einem grauen i-Phone X (64 GB), EC-Karte und medizinischen Notfallset geklaut worden. Der Besitzer hatte sich mit mehreren Bekannten im Bereich des Sportplatzes aufgehalten und die Tasche im Nahbereich abgelegt. Später bemerkte der Geschädigte dann den Diebstahl der Tasche, für den mutmaßlich eine unbekannte Gruppe von Kanufahrern in Betracht kommt, die in dem betreffenden Tatzeitraum zwischen 16.15 Uhr und 17.20 Uhr in unmittelbarer Nähe pausiert hatte. Hinweise unter 05651/925-0.

Brand eines Werkstattgebäudes; Schaden 80.000 Euro; Polizei sucht Zeugen

In der Langenhainer Straße in Reichensachsen ist es in der Nacht von Sonntag auf Montag zu einem Brand auf einem Privatgrundstück gekommen.

Auf noch unbekannte Weise sind auf dem Grundstück ein frei stehendes Werkstattgebäude und darüber hinaus noch angrenzende Unterstände und Lagerstätten, jeweils in Holzbauweise, in Brand geraten und zum Großteil niedergebrannt.

Gegen 02.00 Uhr wurde der Brand von Anwohnern bemerkt und gemeldet, woraufhin die Feuerwehren aus Reichensachsen, Hoheneiche, Langenhain und Eschwege zur sofortigen Brandbekämpfung ausrückten. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten letztlich ein Übergreifen des Feuers auf ein neben der Werkstatt befindliches Wohnhaus verhindern, welches z.T. durch einen Dachüberstand mit dem Werkstattgebäude verbunden ist.

Um kurz nach 05.00 Uhr heute Morgen erklärte die Feuerwehr die Löscharbeiten dann schließlich für beendet. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 80.000 Euro. Personen kamen bei dem Feuer glücklicherweise nicht zu Schaden.

Hinsichtlich der Brandursache hat die Kriminalpolizei in Eschwege nun die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen. Zur Klärung des Brandgeschehens erhoffen sich die ermittelnden Beamten auch Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen und andere Hinweisgeber sollen sich daher unter der Nummer 05651/925-0 mit der Kripo in Eschwege in Verbindung setzen.

Auffahrunfall; Schaden 3000 Euro

Auf der B 27 zwischen BSA und Oberrieden kam es gestern Nachmittag gegen 15.00 Uhr zu einem Auffahrunfall in Höhe eines Pendlerparkplatzes. Ein 34-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen war wegen mangelndem Sicherheitsabstand auf einen vorausfahrenden 27-jährigen Autofahrer aus Freital aufgefahren, der zuvor verkehrsbedingt stark abbremsen musste. Bei der folgenden Kollision entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro am Auto des Verursachers. Der andere Wagen wurde mit 1000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Feuerwehrauto streift geparktes Fahrzeug; Schaden 800 Euro

Aus Unachtsamkeit hat ein 39-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit einem Feuerwehrauto ein geparktes Auto im Vorbeifahren seitlich touchiert und dadurch einen Unfallschaden von 800 Euro verursacht. Der Vorfall ereignete sich um kurz nach 09.00 Uhr in der Kirchstraße in Bad Sooden-Allendorf.

Auseinandersetzung auf Parkplatz „Werdchen“ nach ABI-Feier; Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Im Nachgang einer ABI-Feier im Eschweger E-Werk sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei junge Männer aneinandergeraten. Ein 17-Jähriger Besucher der Feier aus Eschwege hatte gegen 03.30 Uhr einen 19-Jährigen aus Sontra, der an dem Abend auf der Feier bedient hatte, bis zum Parkplatz des Werdchens verfolgt und ihn dort des Diebstahls einer Jacke bezichtigt. Obwohl die Vorwürfe u.a. durch die Hinzuziehung des Securitypersonals widerlegt werden konnten, beharrte der stark angetrunkene 17-Jährige weiterhin auf seiner Behauptung und schubste den 19-Jährigen, versuchte nach ihm zu treten und gab diesem zudem noch zwei Ohrfeigen. Wegen seines Benehmens laufen nun strafrechtliche Ermittlungen wegen Körperverletzung und versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen den 17-Jährigen.

Wildunfälle im Werra-Meißner-Kreis

(1) Ein 53-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen hat am frühen Montagmorgen gegen 04.25 Uhr auf der Landesstraße L 3238 zwischen Stiedenrode und Blickershausen ein Reh erfasst. Das Tier war später nicht mehr auffindbar, der Pkw wurde mit 500 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

(2) Ebenfalls auf der L 3238 zwischen Laudenbach und Uengsterode hat ein 36-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau gegen 03.55 Uhr am Montagmorgen einen Waschbären erfasst. Das Tier verendete nach dem Zusammenstoß am Unfallort. Am Auto des 36-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro.

(3) Am Sonntagabend war ein 44-jähriger Mann aus Creuzburg mit einem Taxi auf der Landesstraße L 3251 von Wommen in Richtung Herleshausen unterwegs und kollidierte gegen 20.50 Uhr mit einem Waschbären, der den Aufprall letztlich nicht überlebte. Der Schaden an dem Taxi wird auf 800 Euro beziffert.

Polizei Sontra

Tür in alkoholisiertem Zustand eingetreten; Hausbewohner geschlagen

Am Sonntagabend haben die Beamten der Polizei Sontra Ermittlungen gegen zwei Männer im Alter von 34 und 35 Jahren u.a. wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch aufgenommen. In der Berliner Straße sollen die Männer eine Hauseingangstür zu einem Wohnblock eingetreten und einen Hausbewohner geschlagen, getreten und darüber hinaus auch mit ausländerfeindlichen Parolen beschimpft haben. Zu den Motiven bzw. den Hintergründen ist aktuell noch nichts weiter bekannt. Eine Streife der Sontraer Polizei konnte die beiden Tatverdächtigen nach dem Vorfall unweit der Tatörtlichkeit antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Gegen die beiden alkoholisierten Männer (beide über 1 Promille), die für die Polizei keine Unbekannten sind, wurden aufgrund des Vorfalls nun mehrere strafrechtliche Ermittlungsverfahren eingeleitet.

300 Liter Dieselkraftstoff und Batterien von Baustelle geklaut; Polizei sucht Zeugen

Am Montagmorgen sind der Polizei in Sontra zwei Diebstähle von Baustellen gemeldet worden.

Demnach haben Unbekannte vom Baustellengelände der A 44 (Baustelle 17 / Blinde Mühle) in der Gemarkung von Ulfen aus einer Arbeitsmaschine (Planierraupe) ca. 300 Liter Dieselkraftstoff im Stehlwert von 600 Euro geklaut wurden. Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend offenbar gegen 23.10 Uhr. Darüber hinaus waren Diebe auch auf der Baustelle der A 4 (Bauabschnitt 17) in Wommen zu Gange, und haben dort zwischen Mittwoch vergangener Woche und dem heutigen Montagmorgen 07.00 Uhr aus drei Baustellenfahrzeugen jeweils 2 Batterien samt Anschlusskabel ausgebaut und geklaut. Der Stehlwert beziffert sich in dem Fall auf 2000 Euro.

Um Hinweise in den beiden Fällen bittet die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Reifen platt gestochen; Schaden 200 Euro; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Samstagabend 21.00 Uhr und Sonntagmittag 12.30 Uhr haben Unbekannte in der Blücherstraße an einem am Straßenrand geparkten schwarzen Opel Astra die beiden Reifen auf der Fahrerseite platt gestochen. Der Schaden beziffert sich in dem Fall auf 200 Euro. Die Polizei in Hessisch Lichtenau ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter der Nummer 05602/9393-0.