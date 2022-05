Felsberg-Gensungen: Diebstahl aus Firmengebäude – Tatverdächtiger 35-Jähriger festgenommen

Diebstahl aus Firmengebäude Tatzeit: 30.05.2022, 06:22 Uhr Ein 43-Jähriger Mann gelangte heute Morgen in ein Firmengebäude in der Mittelhöfer Straße und stahl dort verschieden Gegenstände. Der 43-Jährige gelangte vermutlich durch einen nicht verschlossenen Mitarbeitereingang in das Gebäude. Hier öffnete er mehrere Mitarbeiterschränke und durchsuchte diese. Er stahl Handtaschen, Geldbörsen, Schlüssel und ein Handy. Mit der Beute flüchtete er aus dem Gebäude. Teile der Beute wurden im Nahbereich wieder aufgefunden. Der Flüchtige wurde durch die alarmierten Polizeistreifen kurze Zeit später festgenommen. Bargeld und ein Handy, welches er zuvor gestohlen hatte, wurden bei ihm gefunden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Edermünde-Holzhausen: Einbruch in Vereinsheim

Einbruch in Vereinsheim Tatzeit: 28.05.2022, 18:00 Uhr bis 29.05.2022, 11:00 Uhr In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagvormittag brachen unbekannte Täter in das Vereinsheim in der „Terrasse“ ein. Sie verursachten 500,- Euro Sachschaden. Die Täter schlugen zwei Fensterscheiben ein und gelangten anschließend in das Gebäude. Hier versuchten sie noch verschiedene Türen aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660

Edermünde-Holzhausen: Brand eines Holzstapels

Brand eines Holzstapels Brandzeit: 28.05.2022, 16:00 Uhr Ein Holzstapel in dem Waldstück unterhalb des Sportplatzes brannte am Samstagnachmittag. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 150,- Euro. Der Holzstapel brannte auf einer Fläche von 2 Quadratmetern, die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand umgehend. Die Brandursache steht zurzeit nicht genau fest, eine Brandstiftung kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Homberg: 28-jähriger Homberger beraubt

Räuberische Erpressung von Bargeld Tatzeit: 27.05.2022, 17:20 Uhr Am Samstagnachmittag erpressen zwei unbekannte Täter Bargeld von einem 28-jährigen Homberger. Der Homberger befand sich in der Konrad-Muth-Straße, Höhe Nr. 1, als die zwei unbekannten Täter an ihn herantraten und ihn mit einem Messer bedrohten. Sie forderten Bargeld von ihm, woraufhin er ihnen ca. 40 Euro aushändigte. Anschließend flüchteten die beiden Täter in Richtung Wilhelm-Dillich-Str. Von den beiden männlichen Tätern liegt folgende Beschreibung vor: Ein Täter ist ca. 25 Jahre alt, ca. 170cm groß, schlank und kurzrasierte dunkle Haare, arabischer Phänotyp. Zur Tatzeit trug er eine blaue Jeans, ein dunkelbraunes T-Shirt und eine „Adidas“-Bauchtasche. Der zweite Täter ist ebenfalls ca. 25 Jahre alt, ca. 180cm groß, schlank, kurze dunkle Haare, arabischer Phänotyp. Zur Tatzeit trug er einen Jogginganzug der Marke Nike mit hellblauer Jacke und schwarzer Hose, dazu eine schwarze Basecap der Marke Adidas. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Edermünde und Baunatal: 35-Jähriger flieht mit hoher Geschwindigkeit vor Polizeikontrolle

35-jähriger Gudensberger flieht vor Polizeikontrolle Tatzeit: 28.05.2022, 17:51 Uhr – 18:40 Uhr Ein 35-Jähriger aus Gudensberg entzog sich einer anstehenden Verkehrskontrolle, indem er mit seinem Pkw mit hoher Geschwindigkeit flüchtete. Kurze Zeit nachdem er sein Fahrzeug auf einem größeren Parkplatz abgestellt hatte, konnte er festgenommen werden. Der 35-Jährige fiel einer Streife der Polizeistation Fritzlar auf, als er mit seinem schwarzen 3er BMW von Gudensberg in Richtung Besse fuhr. Da das Fahrzeug einige Tage zuvor schon aufgefallen war, sollte es einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der beabsichtigten Kontrolle entzog sich der 35-Jährige durch Flucht mit dem Pkw und reagierte nicht auf die Anhaltesignale der verfolgenden Funkwagenbesatzung. Die Verfolgungsfahrt führte über Baunatal-Großenritte, Baunatal, in Richtung Baunatal-Kirchbauna. Während der Flucht betrug die gefahrene Geschwindigkeit teilweise bis zu 150 Km/H, weshalb die direkte Verfolgung aus Sicherheitsgründen abgebrochen wurde. Das Fahrzeug wurde anschließend auf dem Parkplatz des „Ratiolands“ festgestellt. Der 35-Jährige und eine Mitfahrerin betraten gerade das Einkaufszentrum. Offensichtlich gelang es den Beiden unbemerkt das Einkaufszentrum wieder zu verlassen und sich auf den Fußweg in Richtung Edermünde-Grifte zu begeben, wo sie von der Polizei festgenommen wurden. Bei der anschließenden Personenkontrolle stelle sich heraus, dass gegen den 35-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Kassel vorlag. Zudem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er wurde anschließend in das Polizeigewahrsam in Kassel eingeliefert. Seine 31-jährige Begleiterin wurde nach einer Personalienfeststellung wieder entlassen. Der Pkw BMW wurde sichergestellt.