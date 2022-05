Folgemeldung zum Raub in Söhrewald: Kripo sucht weiterhin Zeugen mit detaillierter Täterbeschreibung

Söhrewald (Landkreis Kassel): Nach dem Raub auf einen Auslieferungsfahrer, der sich am heutigen Montagmorgen auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Söhrewald-Wellerode ereignete, laufen die Ermittlungen der Polizei weiterhin auf Hochtouren. Wie die zuständigen Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo mitteilen, liegt nach den ersten Vernehmungen jedoch eine detaillierte Beschreibung der noch nicht identifizierten Täter vor. Mögliche Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich zu melden. Zudem suchen die Ermittler einen bis dato unbekannter älteren Mann, der offenbar mit dem Fahrrad an dem Parkplatz vorbeigefahren war, sowie einen jüngeren Mann, der in unmittelbarer Nähe des Tatorts von einem Fahrschulauto abgeholt wurde. Beide könnten wichtige Zeugen sein und werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Ereignet hatte sich der Raub auf dem Parkplatz des Geschäfts in der Wattenbacher Straße in Wellerode gegen 8 Uhr. Der 51-jährige Auslieferungsfahrer war zu dieser Zeit beim Einsteigen in den dort geparkten blauen Transporter von den zwei unbekannten Männern überfallen worden, die unter Vorhalt einer schwarzen Schusswaffe Bargeld erbeuteten. Anschließend flüchteten die Täter mit einem Stoffbeutel in unbekannte Richtung. Von ihnen liegt folgende Beschreibung vor:

Täter: 30 bis 35 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, schlank, braune Haut, kurze schwarze Haare, schwarze Hose, schwarzes Oberteil, sprach Deutsch mit Akzent.

Täter: 30 bis 35 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, kräftig gebaut, braune Haut, schwarze Haare (Seiten ganz kurz, oben etwas länger), schwarze Hose, schwarze Übergangsjacke, schwarze FFP2-Maske.



Mögliche Zeugen, die den Ermittlern des K 35 Hinweise zu dem Raub geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Polizeihund Argos stellt Einbrecher in Lagerraum von Haushaltswarengeschäft

Kassel-Mitte: Dank eines aufmerksamen Zeugen und Diensthund Argos konnten Beamte des Polizeireviers Mitte in der Nacht zum Samstag zwei Einbrecher noch auf frischer Tat festnehmen. Der 36-jährige Zeuge aus Kassel hatte gegen 1 Uhr in der Nacht beobachtet, wie sich die zwei Männer in der Unteren Karlsstraße verdächtig verhielten und anschließend in einem Haus verschwanden. Daraufhin hatte er die Polizei gerufen und anschließend das betreffende Gebäude im Blick behalten. Die sofort zum Ort des Geschehens eilenden Streifen des Innenstadtreviers hatten bei ihrem Eintreffen an der hölzernen Eingangstür des Hauses frische Hebelspuren entdeckt. Da laut des Zeugen in der Zwischenzeit niemand aus dem Gebäude herausgekommen war, begannen die Polizisten dort mit der Suche nach den Einbrechern. Dabei kam Polizeihund Argos zum Einsatz. Auch in dem Haus waren mehrere Türen gewaltsam aufgebrochen worden. Der siebenjährige Malinois brauchte jedoch nicht lange, um die beiden Einbrecher in dem Gebäude aufzuspüren. Die beiden Männer hatten sich gerade in dem Lagerraum eines Haushaltswarengeschäfts an Kartons mit hochwertiger Ware zu schaffen gemacht und diese teilweise bereits aufgeschnitten. Sichtlich beeindruckt von dem bellenden Diensthund, der sie dort aufgespürt hatte, ließen sie sich anschließend widerstandslos festnehmen.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei 35 und 40 Jahre alte Männer, die der Kasseler Polizei bereits wegen Drogen- und Eigentumsdelikten bekannt sind. Beide mussten die Beamten mit zur Dienststelle begleiten und wurden erst nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie müssen sich nun wegen des Einbruchs verantworten.

Unbekannte töten und schlachten trächtiges Schaf auf Buga-Gelände: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Waldau: Unbekannte haben zwischen dem gestrigen Sonntagabend und dem heutigen Montagmorgen ein Schaf einer Herde auf dem Buga-Gelände in Kassel getötet. Dies hatte der Besitzer des Tieres heute gegen 8:40 Uhr entdecken müssen. Wie die von ihm gerufene Streife des Polizeireviers Ost berichtet, war das Schaf, bei dem es sich deutlich sichtbar um ein trächtiges Tier handelte, mit einem scharfen Gegenstand getötet worden. Anschließend hatten der oder die unbekannten Täter von dem Tier die oberen Teile der Beine herausgetrennt und mitgenommen. Das zuständige Veterinäramt war von dem Schafbesitzer bereits ebenfalls informiert worden. Die Polizei ermittelt nun wegen Tierquälerei und hat ein entsprechendes Strafverfahren nach dem Tierschutzgesetz eingeleitet. Ob dieser Fall im Zusammenhang mit einem ähnlichen Vorfall im Stadtteil Wolfsanger steht, bei dem am 22. April sieben Schafe einer Herde getötet und geschlachtet worden waren, ist derzeit noch unklar. Zur Aufklärung des Falls werden nun Zeugen gesucht, die zwischen dem gestrigen Sonntagabend, 21:20 Uhr, und dem heutigen Montagmorgen, 8:40 Uhr, im Bereich der Schafherde auf dem Buga-Gelände am Waldauer Fußweg möglicherweise verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Kassel unter Tel. 0561 – 9100 entgegen.

Unbekannte beschmieren Ausstellungsräume von bevorstehender Kunstausstellung in Werner-Hilpert-Straße: Polizei bittet um Hinweise

Kassel-Mitte: Unbekannte haben zwischen Freitagabend und Samstagvormittag in einem Gebäude in der Werner-Hilpert-Straße in Kassel die Wände von Ausstellungsräumen einer bevorstehenden Kunstausstellung beschmiert. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei mehreren Tausend Euro. Kunstobjekte hatten sich noch nicht in den Räumen befunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Ein politisches Motiv kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Der Tatzeitraum lässt sich derzeit auf die Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 11 Uhr, eingrenzen. Wie die Unbekannten in das Gebäude gelangten, ist derzeit noch nicht geklärt. Die Täter hatten in mehreren Räumen auf verschiedenen Etagen sowie im Treppenhaus die Wände beschmiert und dort verschiedene Begriffe und Zahlen mit noch unbekannter Bedeutung aufgesprüht. Dabei wurden auch mehrere MDF-Platten durch Schmierereien beschädigt. Da ein politisches Motiv nicht ausgeschlossen ist, haben die weiteren Ermittlungen nun die Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen übernommen. Sie bitten Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel zu melden.

Unfallflucht in Kassel-Waldau: Ermittler fahnden nach silbernem 5er BMW mit HR-Kennzeichen und suchen Zeugen

Kassel-Waldau: Die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Polizei suchen nach Zeugen eines Unfalls, der sich am Donnerstagmorgen in der Breslauer Straße in Kassel ereignet hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der unbekannte Verursacher dort gegen 9 Uhr in Richtung Nürnberger Straße unterwegs. Aus ungeklärter Ursache zog er plötzlich nach links und stieß gegen einen geparkten braunen Renault Clio, der durch den Aufprall auf den dahinter abgestellten schwarzen VW Golf aufgeschoben wurde. Anschließend legte der Fahrer des Wagens den Rückwärtsgang ein und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit von der Unfallstelle, ohne sich um die Schäden in Höhe von rund 7.000 Euro zu kümmern. Mehrere Zeugen gaben an, dass es sich bei dem unbekannten Verursacher um einen silbernen 5er BMW mit HR-Kennzeichen gehandelt haben soll, der durch den Unfall im Frontbereich erheblich beschädigt und von einem Mann gesteuert wurde. Der auf der L 3460 in Richtung Fuldabrück-Dörnhagen fahrende Pkw war einer entgegenkommenden Autofahrerin zudem wenige Minuten nach dem Unfall wegen der sichtbaren Frontschäden aufgefallen.

Da die bisherigen Ermittlungen noch nicht zur Klärung des Falls oder Identifizierung des Fahrers führen konnten, erhoffen sich die Ermittler der Unfallfluchtgruppe nun mit der Veröffentlichung, entsprechende Hinweise zu erhalten. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Schaufensterscheibe von Geschäft in Baunatal eingeschlagen: Ermittler suchen Zeugen

Baunatal (Landkreis Kassel): Vermutlich in der Nacht zum heutigen Montag ist ein unbekannter Täter in ein Schreibwarengeschäft am Baunataler Marktplatz eingebrochen und hatte es dabei offenbar auf Zigaretten sowie Bargeld abgesehen. In welchem Umfang er bei der Tat Beute machte, ist derzeit noch nicht bekannt. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können.

Ein Passant hatte die beschädigte Scheibe des Geschäfts in der Baunataler Innenstadt gegen 4 Uhr in der vergangenen Nacht entdeckt und die Polizei alarmiert. Nach erster Einschätzung der eingesetzten Streifen hatte die Tat offenbar noch nicht allzu lange zurückgelegen. Dennoch führte die sofort eingeleitete Fahndung nicht mehr zum Erfolg. Wie die aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, hatte der Täter mit einem unbekannten Werkzeug die Schaufensterscheibe eingeschlagen und war durch das entstandene Loch in das Geschäft eingestiegen. Dort steckte er seine beabsichtigte Beute in einen Sack, der allerdings beim Verlassen des Ladens im Loch der Scheibe steckenblieb. Anschließend flüchtete der Täter ohne den Sack, aber mit einer unbestimmten Anzahl an Zigarettenpackungen und Bargeld in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise werden bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

Streit endet mit Körperverletzung (FOTO)

Guxhagen (Schwalm-Eder-Kreis) (ots) – Zu einer wechselseitigen Körperverletzung

kam es am Mittwochabend (25.5./22:40 Uhr) zwischen zwei Jugendlichen am Bahnhof

Guxhagen. Beteiligt waren ein 16-Jähriger aus Guxhagen und ein 17-Jähriger aus

Melsungen. Nach Zeugenaussagen soll der 16-Jährige den 17-Jährigen nach einer

verbalen Auseinandersetzung angegriffen und mit der Faust ins Gesicht geschlagen

haben. Dabei trug der Geschädigte Verletzungen an der Nase und an der Hand

davon, da er sich nach dem Angriff gewehrt und zurückgeschlagen hat. Der

Angreifer erlitt ebenfalls Verletzungen im Bereich des Schlüsselbeins. Der

genaue Tathergang muss noch ermittelt werden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen die Männer jeweils ein

Strafverfahren eingeleitet. Weitere Hinweise sind erbeten unter der Tel.-Nr.

0561/81616-0 bzw. der kostenfreien Service-Nr. 0800 6 888 000 oder über

www.bundespolizei.de. Nach den polizeilichen Maßnahmen kamen alle wieder frei.

Autobesitzer verhilft Polizei zu schneller Festnahme: Verdächtiger nach Pkw-Aufbrüchen gestellt

Baunatal (Landkreis Kassel): Ein VW-Besitzer hat den Polizeibeamten des Reviers Süd-West am Samstagabend in Baunatal zur schnellen Festnahme eines mutmaßlichen Auto-Aufbrechers verholfen. Der Mann aus Baunatal war gegen 22:15 Uhr über eine App auf seinem Handy darauf aufmerksam gemacht worden, dass sein in der Straße „Am Erlenbach“ geparkter Passat beschädigt wurde. Als er daraufhin nach dem Rechten sah, entdeckte er einen Mann, der seinen Kopf durch die eingeschlagene Beifahrerscheibe des Autos steckte und dieses augenscheinlich durchsuchte. Als der Baunataler den ertappten Täter ansprach, rannte dieser mit einem Schraubenzieher in der Hand davon. Umgehend nahm der Zeuge die Verfolgung des flüchtenden Pkw-Aufbrechers auf, während er gleichzeitig die Polizei alarmierte. So klickten nur wenige Minuten später in der Straße „Am Dornbusch“ die Handschellen für den 45-jährigen Tatverdächtigen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte er aus dem VW lediglich vier Euro erbeutet, dafür aber einen Schaden von knapp 1.000 Euro angerichtet. Zudem meldete sich kurze Zeit später der Besitzer eines in der Straße „An der Bauna“ geparkten Kia, dessen Scheibe ebenfalls eingeschlagen wurde. Auch wegen dieser Tat muss sich der in Baunatal wohnende Festgenommene, der bereits hinreichend polizeibekannt ist, nun verantworten. Die weiteren Ermittlungen gegen den 45-Jährigen dauern an.

Nach Raub auf Auslieferungsfahrer: Polizei fahndet aktuell nach zwei Tätern und bittet um Zeugenhinweise

Söhrewald (Landkreis Kassel): Die Polizei fahndet aktuell nach einem Raub mit Schusswaffe auf einen Auslieferungsfahrer, der sich am heutigen Montagmorgen auf einem Parkplatz hinter einem Supermarkt in der Wattenbacher Straße in Söhrewald-Wellerode ereignete, nach zwei unbekannten Tätern. Im diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf die Räuber geben können sowie andere relevante Beobachtungen gemacht haben. Zudem wird darum gebeten, in Söhrewald und angrenzenden Orten keine Anhalter mitzunehmen.

Die telefonische Mitteilung über den Raub war gegen 8 Uhr bei der Polizei eingegangen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Fahrer, der den dortigen Supermarkt belieferte, in seinem Fahrzeug von den beiden Tätern mit einer Schusswaffe bedroht und überfallen worden. Die Räuber, zwei dunkel gekleidete Männer, sollen anschließend mit erbeutetem Bargeld in einem Stoffbeutel zu Fuß in Richtung Wattenbach geflüchtet sein. Einer von ihnen habe einen schwarzen Kapuzenpullover getragen, der zweite einen grauen Kapuzenpullover, so die derzeit vorliegende Beschreibung.

Die umfangreiche Fahndung nach den Räubern sowie die weiteren polizeilichen Maßnahmen dauern derzeit noch an. Zeugen, die im Tatortbereich und der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.