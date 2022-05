Tödlicher Verkehrsunfall – Ermittlungsgruppe gegründet

Dudenhofen (ots) – Wegen eines tödlichen Verkehrsunfalls mit Fahrerflucht am 27.05.2022 haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizei Speyer noch am selben Abend umfangreiche und intensive Ermittlungen aufgenommen sowie am Unfallort eine Spurensuche und -sicherung vorgenommen. Es wird um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Gesucht wird ein Mercedes C-Klasse, Baujahr 2002-2004.

Das Tatfahrzeug müsste Beschädigungen im Frontbereich aufweisen. Wer kann Hinweise zu einem Mercedes mit entsprechenden Schäden im Frontbereich geben?

Zur Aufklärung der Gesamtumstände, insbesondere zum Auffinden des flüchtigen Täters, wurde eine Ermittlungsgruppe bei der Polizei Speyer gegründet. Diese geht derzeit mehreren Hinweisen nach, die erste Rückschlüsse auf ein mögliches Tatfahrzeug geben könnten.

Hinweise zu dem gesuchten Auto oder zum gesuchten Fahrer/ zur gesuchten Fahrerin nimmt die Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per

E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Zigaretten aus Mazda entwendet

Harthausen (ots) – Unbekannte entwendeten in der Nacht zum Sonntag mehrere Schachteln Zigarette aus einem Mazda, der am Ende des Freisbacher Weg am Waldrand abgestellt war. Ein gewaltsames Aufbrechen war nicht notwendig, da die Scheibe der Beifahrerseite geöffnet war.

Zeugen, die am 29.05.2022 von 00:30 Uhr bis 10:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Freisbacher Weg wahrgenommen haben, werden gebeten, unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) die Polizei Speyer zu verständigen.

Die Polizei weist daraufhin:

Stellen Sie Ihr Fahrzeug nicht nur zum Schutz vor Diebstahl auf gut beleuchteten und belebten Parkplätzen ab.

Schließen Sie Ihr Fahrzeug grundsätzlich ab. Achten Sie bei einem Funkschlüssel darauf, ob es tatsächlich verschlossen ist.

Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen.

Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen.

Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf.

Nehmen Sie bei Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreise sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum.

Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor und melden den Vorfall der Polizei

Einbruchdiebstahl in mehrere hochwertige Fahrzeuge

Maxdorf (ots) – In der Nacht von Sonntag 29.05.2022 auf Montag 30.05.2022 kam es im Bereich Maxdorf zu mehreren Einbruchdiebstählen aus hochwertigen Fahrzeugen. Die bislang unbekannten Täter entwendeten hochpreisige Infotainmentsysteme, Tachoeinheiten und die Lenkräder. Der Gesamtschaden dürfte sich im sechsstelligen Bereich bewegen.

Wer kann Hinweise zu den Tätern geben oder hat in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise bitte an die Dienststelle in Maxdorf unter der 06237/934-1100.

Felgen von BMW abmontiert und gestohlen

Römerberg-Dudenhofen (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 29.05.2022 wurden an einem BMW, der auf dem Mitfahrerparkplatz zwischen Römerberg und Dudenhofen abgestellt war, die Aluminiumfelgen im Wert von ca. 3.500 Euro entwendet. Die Unbekannten Täter verursachten durch das “Aufbocken” einen Sachschaden von schätzungsweise 2.000 Euro.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Mitfahrerparkplatzes wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.