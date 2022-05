Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Frankenthal (ots) – Am Sonntagnachtmittag 29.05.2022 stürzte ein 44-jähriger Rollerfahrer ohne Fremdbeteiligung im Albrecht-Dürer-Ring und verletzte sich hierbei leicht. Während der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei konnte Alkoholgeruch ausgehend von dem Fahrzeugführer festgestellt werden.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Rollerfahrer ergab einen Wert von 1,36 Promille. Dem Beschuldigten wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen, der Führerschein, sowie der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Im Rahmen des Unfallgeschehens kam es zu keinen Fremdschäden.

Beleidigung und Widerstand gegen Polizeibeamte

Frankenthal (ots) – Am Sonntagabend 29.05.2022 kam es gleich 2x zu Gewalt gegen Polizeibeamte. Durch Passanten wurde die Polizei in der Bahnhofstraße auf einen Mann aufmerksam gemacht, welcher sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden könnte. Bei der anschließend durchgeführten Personenkontrolle des augenscheinlich stark alkoholisierten 18-Jährigen, verweigerte dieser die Herausgabe seiner Personalien.

Weiterhin verhielt sich dieser zunehmend aggressiver gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten, sodass er schließlich gefesselt werden musste. Während der gesamten Kontrolle beleidigte der 18-Jährige die Polizeibeamten mehrfach. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung.

Kurze Zeit später wurde der Polizeiinspektion Frankenthal eine Auseinandersetzung zwischen einer weiblichen und einer männlichen Person in der Mahlastraße gemeldet. Das streitende Pärchen konnte angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Der augenscheinlich alkoholisierte 45-Jährige verweigerte die Herausgabe seines Personalausweises, sowie die Nennung seiner Personalien.

Gegen die anschließende Personendurchsuchung nach Ausweisdokumenten leistete der 45-Jährige Widerstand, versuchte nach den eingesetzten Beamten zu treten und sperrte sich nach Kräften gegen die Fesselung. Weiterhin beleidigte er die Polizeibeamten mehrfach. Durch die Widerstandshandlung wurden zwei Polizeibeamte, eine Polizeibeamtin, sowie der Beschuldigte leicht verletzt.