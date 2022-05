Einbruch in Werkzeugraum der “Flotten Lotte”

Mainz (ots) – In der Nacht von Sonntag 29.05.2022 auf Montag 30.05.2022 kam es zu einem Einbruch in den Werkzeugraum der Kindereisenbahn “Flotte Lotte” des Mainzer Volksparks. Vermutlich mittels Bolzenschneider wurden in der vergangenen Nacht die Schlösser zu den Garagen der Kindereisenbahn aufgebrochen.

Dadurch gelang es den unbekannten Tätern in den Werkstattraum zu gelangen, den sie durchwühlt zurückließen. Neben diversem Werkzeug und Fahrzeugbatterien wurde auch ein schwarzer Handwagen entwendet, mit dem vermutlich das Diebesgut vom Tatort weg transportiert wurde. Täterhinweise liegen der Polizei aktuell nicht vor.

Die Kindereisenbahn ist seit Jahrzehnten Publikumsmagnet im Mainzer Volkspark und hat schon viele Generationen glücklich gemacht. Der Betreiber kümmert sich seit Jahren mit großem, persönlichen Engagement darum und sucht zum Teil in ganz Deutschland nach Ersatzteilen um die Bahn am Laufen zu halten. Er will den weiteren Betrieb trotz Diebstahl fortführen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131 65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Sachbeschädigungs-Serie an PKW

Mainz-Lerchenberg (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 29.05.2022 des vergangenen Wochenendes wurden insgesamt 8 Fahrzeuge auf dem Mainzer-Lerchenberg beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Sonntagvormittag wurde die Polizei durch einen Anwohner über die Sachbeschädigung diverser PKW informiert. Die Fahrzeuge befanden sich im Tatzeitrum alle im Mainzer Stadtteil Lerchenberg und waren hier im Bereich der Hindemithstraße, Silcherweg und Brahmsweg am Straßenrand geparkt.

Bei allen Fahrzeugen wurden durch die eingesetzten Polizeibeamten Beschädigungen am jeweils rechten Außenspiegel festgestellt. Die meisten davon wurden vermutlich abgetreten. Der Gesamtschaden dürfte im 4-stelligen Bereich liegen.

Bislang ist unklar, ob es weitere beschädigte Fahrzeuge gibt. Ebenso bleibt zu klären, wer in der Tatnacht die geparkten Fahrzeuge beschädigte.

Wenn Ihr Fahrzeug ebenso in der genannten Tatnacht beschädigt wurde, oder Sie sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben können, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Gemeine Diebstahlmasche – Zeugen gesucht

Mainz (ots) – Am gestrigen Sonntagnachmittag kam es in Mainz im Bereich der Malakoff-Terrasse zu einem eher außergewöhnlichen Fahrraddiebstahl. Ein 11-jähriger Junge fuhr am Nachmittag gegen 17:20 Uhr gemeinsam mit seinen Freunden im Bereich der Malakoff-Terrasse Fahrrad. Hier wurde er durch einen ihm unbekannten Mann angesprochen, der dem Jungen vorgaukelte sich ein ähnliches Fahrrad kaufen zu wollen.

Um sicher zu gehen, dass das graue Mountain-Bike der Marke “Canyon” auch etwas für ihn ist, bat er um eine kurze Probefahrt. Als Pfand hinterließ der unbekannte Mann einen Rucksack, in dem auch angeblich sein Handy sei. Kurz darauf stieg der Täter auf das hochwertige Fahrrad und fuhr davon. Zurück kam der Mann jedoch nicht mehr.

Trotz unmittelbarer Nachfahrt der Freunde des Geschädigten und eingeleiteter Fahndung der informierten Polizeibeamten, konnten weder Täter noch das entwendete Fahrrad in der Umgebung festgestellt werden.

Der abgegebene Rucksack war entgegen der Angaben des Täters leer. Er wurde zwecks Spurensicherung durch die eingesetzten Polizeibeamten sichergestellt.

Täterbeschreibung:

männlich, Glatze und Bart, Er trug zum Tatzeitpunkt ein dunkles T-Shirt und eine braune Jeans.

Glücklicherweise war dem 11-Jährigen die Rahmennummer seines Mountain-Bikes bekannt, sodass dieses im System der Polizei zur Fahndung ausgeschrieben werden konnte. Sollte das Fahrrad also irgendwo wiederauftauchen, kann es durch die erfolgte Fahndungsausschreibung seinem Besitzer wieder zugeordnet werden.

Die Polizei weist darauf hin, persönliche, insbesondere hochwertige Gegenstände nicht leichtgläubig an Fremde “auszuleihen”. Ob es sich hierbei um eine neue Masche von Fahrraddieben handelt ist derzeit noch unklar.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz-Bingen

Fahren unter Alkoholeinfluss

Bingen (ots) – Am Samstag 28.05.22 gegen 11:12 Uhr fällt den Beamten im Rahmen der Streifenfahrt auf der B9 zwischen Niederheimbach/Trechtingshausen ein Opel Astra, besetzt mit einer Person auf. Die Beamten entschließen sich Fahrer und Fahrzeug einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Bei der Kontrolle des 58-jährigen Fahrers aus Oberheimbach kann leichter Atemalkoholgeruch festgestellt werden.

Ein um 11:15 Uhr durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,88 %o. Der Fahrer erklärt als Betroffener belehrt, dass dies vom Vorabend herrühren müsse. Die Weiterfahrt wird untersagt, der Betroffene auf hiesige Dienststelle verbracht, wo ein gerichtverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt wird.

Scooterfahrer unter Drogeneinfluss

Bingen, Stefan-George-Straße (ots) – 30.05.2022, 00:10 Uhr – Im Rahmen der Streifenfahrt wurde ein Scooterfahrer angehalten und kontrolliert. Bei dem Fahrer, für die Beamten kein Unbekannter, wurden Auffälligkeiten festgestellt, die auf einen zeitnahen Drogenkonsum deuteten. Ein Test bestätigte den Verdacht. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Fahrzeug beschädigt

Trechtingshausen, Burgweg (ots) – 28.05.2022, 13.30 Uhr bis 29.05.2022, 02.30 Uhr – Bisher unbekannter Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand zwei Fahrzeugtüren eines im Burgweg abgestellten PKW mit Münchener Kennzeichen. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721/905-0.

Fahren unter Drogeneinwirkung

Bingen-Bingerbrück, Koblenzer Straße (ots) – 30.05.2022, 05:40 Uhr – Bei der Kontrolle eines 25 jährigen Fahrzeugführers zeigten sich deutliche Auffälligkeiten hinsichtlich eines zeitnahen Drogenkonsums, die durch einen vor Ort durchgeführten Test bestätigt wurden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.