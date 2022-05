Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss (siehe Foto)

Worms (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag 30.05.2022 befuhr ein 17-jähriger gegen 01:30 Uhr mit seinem Pkw die Berggasse in Fahrtrichtung Höhenstraße in Worms. In einer leichten Rechtskurve kam er vermutlich aufgrund von seiner Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei prallte er gegen eine Betonmauer und kam neben der Fahrbahn in einer Hecke zum Stehen.

Am Pkw entstand durch den Verkehrsunfall ein Totalschaden. Andere Verkehrsteilnehmer kamen zum Glück nicht zu Schaden. Während der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme konnte bei dem 17-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen werden.

Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 1,8 Promille, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Des Weiteren ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Unfallverursacher kam nach der erfolgten Unfallaufnahme mit leichten Verletzungen ins Klinikum nach Worms.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Reifen zerstochen

Worms (ots) – Eine 47-jährige Frau aus Worms stellt am Freitag 27.05.2022 gegen 20:30 Uhr ihren grauen PKW am Straßenrand in der Kurfürstenstraße auf Höhe des Anwesens Nummer 9 ab. Als sie am 28.05.22 gegen 12:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrt, stellt sie eine Beschädigung am nun luftleeren, rechten Vorderreifen des Fahrzeugs fest.

Durch die aufnehmenden Polizeibeamten kann eine augenscheinlich mutwillig verursachte Beschädigung an der Reifenflanke festgestellt werden. Mögliche Zeugen, die zur Aufklärung des geschilderten Sachverhalts beitragen könnten, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Worms zu wenden.

Unfall mit noch ungeklärter Ursache

Worms (ots) – Am heutigen Montag 30.05.2022 kommt es gegen 06:00 Uhr an der Einmündung Rheinstraße/Ludwigstraße, direkt am Bereich der Woogbrücke, zu einem Zusammenstoß zwischen einem grauen Mercedes und einem blauen BMW.

Beide Fahrzeugführer geben bei der Unfallaufnahme an, dass die Ampel an dieser Eimündung für sie “grün” gezeigt hätte. Bei dem Unfall entsteht nach erster Schätzung ca. 20.000 Euro Sachschaden. Ein Fahrzeugführer wird zudem leicht verletzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, insbesondere zur Frage, welcher der benannten Verkehrsteilnehmer die Ampel bei “rot” überfahren haben dürfte, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Alzey-Worms

Schrebergartenlage heimgesucht

Wörrstadt/Bereich “Mühlgraben” (ots) – Mehrere Parzellen der Schrebergartenanlage im Bereich des sog. “Mühlgraben” werden in der Zeit vom Samstag 28.05.2022 ca. 19:00 Uhr und Sonntag 29.05.2022 ca. 11:00 Uhr von Unbekannten aufgesucht.

Die Unbekannten brechen in verschiedene Gartenhäuser ein und stehlen Werkzeuge sowie Lebensmittel. Hinweise bitte an die Polizei Wörrstadt oder eine andere Dienststelle.

PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

A 63/Erbes-Büdesheim (ots) – Unter Drogeneinfluss stand ein 25-jähriger PKW-Fahrer, den eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 30.5.2022 gegen 02:30 Uhr an der A 63 bei Erbes-Büdesheim kontrollierte.

Der Mann musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm drohen nun ein Bußgeld mit Fahrverbot und eine Strafanzeige.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim