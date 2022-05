Spezial-Gefährt der Marke Eigenbau (siehe Foto)

Mackenbach (ots) – Gleich mehrere Anzeigen haben sich ein Jugendlicher und sein Vater aus dem Landkreis am Wochenende eingehandelt. Die beiden “Bastler” hatten ein Gefährt der Marke “Eigenbau” kreiert und waren mit dem Fahrrad mit selbst angebautem Verbrennungsmotor ohne Zulassung, im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs. Gegen beide wird deshalb wegen (mehrfachen) Fahrens ohne Fahrerlaubnis, beziehungsweise (mehrfachen) Duldens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz strafrechtlich ermittelt.

Ein Zeuge war am Nachmittag in Mackenbach auf das ungewöhnliche Fahrrad mit Motor und Auspuff aufmerksam geworden und hatte die Polizei verständigt. Eine Streife stellte den jugendlichen Fahrer vor Ort und nahm das Zweirad unter die Lupe. Nach Angaben des 17-Jährigen handelte es sich bei dem Umbau um ein Gemeinschaftsprojekt von ihm und seinem Vater.

Beide gaben an, dass ihnen bewusst war, dass man solche Fahrzeuge nicht ohne Zulassung im öffentlichen Verkehrsraum nutzen darf, und dass man für solche Fahrzeuge auch eine Fahrerlaubnis benötigt. Sie schoben deshalb ihr Spezialgefährt anschließend nach Hause. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

Reifenpanne auf der A6 endet in mehreren Strafanzeigen

A 6 im Bereich Einsiedlerhof (ots) – In den frühen Montagmorgen 30.05.2022 wurden der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern Reifenteile auf der A 6 in Richtung Saarbrücken gemeldet. Bei dem scheinbaren Routineeinsatz, konnten die Beamten schließlich den Verursacher mit seinem PKW, in einer Nothaltebucht ausmachen. Der 41-Jährige hatte neben einem geplatzten Reifen Alkohol konsumiert.

Zudem ergab eine Überprüfung, dass er bereits erheblich kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten war. Im weiteren Verlauf der Kontrolle verdichteten sich die Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Der Führerschein konnte dem Mann nicht entzogen werden, er hatte keinen. Die Weiterfahrt wurde selbstverständlich unterbunden. Eine Blutprobe wurde entnommen. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Einbruch in Firmengebäude

Weilerbach (ots) – Diebe sind am Wochenende in der Danziger Straße in ein Firmengebäude eingebrochen. Die Einbrecher versuchten zunächst über ein Fenster und eine Tür in den Betrieb einzudringen. Weil dies misslang, schlugen sie eine Fensterscheibe ein und stiegen auf diesem Weg in das Gebäude ein. Die Täter durchsuchten Büros und verwüsteten weite Teile der Räume.

Sie stahlen Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte Spuren. Die Beamten bitten um Hinweise: Wem sind in der Nacht zum Sonntag Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631/369-2620 entgegen. |erf

Unter Alkoholeinfluss mit Leichtkraftrad unterwegs

Hochspeyer (ots) – Ein 21-Jähriger aus Weidenthal versuchte sich am frühen Samstagmorgen einer Verkehrskontrolle durch Flucht zu entziehen. Eine Polizeistreife folgte ihm und konnte ihn nach wenigen Metern in einer Sackgasse stoppen. Dort hatte er sich festgefahren und war zu Boden gestürzt.

Eine zufällig vor Ort befindliche Rettungswagenbesatzung wollte seine oberflächlichen Schürfwunden am Bein versorgen, was dieser jedoch ablehnte. Durch die Beamten wurde ein deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt und ein Atemalkoholtest angeboten. Diesen lehnte der Fahrzeugführer jedoch ab, weshalb ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet wurden.|me

Mehrere geparkte PKW mutwillig beschädigt

Landstuhl/Atzel (ots) – Am Freitagabend 27.05.2022 gegen 22:30 Uhr, beschädigten zwei männliche Personen im Alter von 19 bzw. 21 Jahren mindestens 3 geparkte Fahrzeuge im Bereich der Berliner Straße in Landstuhl. Die Täter warfen jeweils die Windschutzscheiben mit Betonpflanzsteinen ein.

Zwei zufällig hinzugekommene Zeugen wurden durch die Beiden beleidigt und auch angegriffen, wodurch sie jeweils leicht verletzt wurden. Die beiden Täter konnten letztlich festgenommen werden. Sie erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Polizei bittet etwaige Zeugen oder auch Geschädigte, sich bei der Polizei Landstuhl persönlich, unter der Rufnummer 06371-8050 oder per E-Mail an pilandstuhl@polizei.rlp.de zu melden.|pilan

Kaiserslautern

Aggressive Gäste

Kaiserslautern (ots) – Zwei Besucher eines Lokals in der Zollamtstraße haben sich in der Nacht zu Sonntag 29.05.2022 völlig daneben benommen. Eine Frau schüttete der Service-Mitarbeiterin ein Getränk ins Gesicht und schlug ihr danach die Faust ins Gesicht. Als sich die Mitarbeiterin wehrte, schlug auch der Begleiter der Frau mit der Faust zu. Die 23-jährige Mitarbeiterin erlitt dadurch mehrere Verletzungen.

Der Sicherheitsdienst des Lokals hatte kurz vor 05.30 Uhr die Polizei verständigt und 2 aggressive Gäste gemeldet, die Service-Mitarbeiter attackiert hatten. Erste Befragungen vor Ort ergaben, dass das aggressive Pärchen wegen einer Bestellung mit einer Theken-Mitarbeiterin in Streit geraten war.

Die Frau hatte der Mitarbeiterin dann ein Getränk ins Gesicht geschüttet und ihr anschließend mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Als sich die Mitarbeiterin wehrte, schlug auch der Mann mehrmals mit der Faust zu.

Als ein Kollege helfen wollte, wurde auch er von dem Mann mit der Faust attackiert. Anschließend lief das Pärchen auf schnellstem Weg in Richtung Ausgang und wurde von der Polizei aufgehalten.

Auch gegenüber der Streife verhielten sich der Mann und die Frau noch sehr aufbrausend, weigerten sich, ihre Personalien anzugeben, beleidigten fortwährend die eingesetzten Beamten und bedrohten sie teilweise sogar. Beide wirkten stark alkoholisiert, weigerten sich jedoch einen Atemtest durchzuführen.

Nachdem von beiden die Personalien feststanden, wurden sie mit einem Platzverweis nach Hause geschickt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Autos verkeilen sich bei Unfall (siehe Foto)

Kaiserslautern (ots) – Zu einem nicht alltäglichen Unfall ist es am Sonntagabend 29.05.2022 in der Kaiserstraße gekommen. Weil die Beteiligten anschließend auch noch in Streit gerieten, ermittelt die Polizei jetzt auch wegen Körperverletzung. Zum genauen Unfallverlauf machten die Beteiligten unterschiedliche Angaben.

Die Polizei geht aber nach den derzeitigen Erkenntnissen davon aus, dass ein 18-jähriger Mann mit seinem Audi A3 in gemächlichem Tempo durch die Kaiserstraße fuhr. Dem nachfolgenden Fahrer eines VW Golf war dies offenbar zu langsam, weshalb er den Audi überholte. Das wiederum passte offensichtlich dem Audi-Fahrer nicht, weshalb er nun seinerseits den VW überholte.

Nachdem er sich vor diesen gesetzt hatte, machte der 18-Jährige eine Vollbremsung, angeblich wegen einer auf der Straße laufenden Katze, so dass der 19-jährige Golf-Fahrer dem Audi aufs Heck krachte.

Nach dem Unfall gerieten die beiden Fahrer sowie ihre Mitfahrer auf der Straße in Streit. Dabei soll der 19-Jährige einem Mitfahrer aus dem Audi eine “Kopfnuss” verpasst haben. Der junge Mann trug eine Beule davon.

Durch den Unfall selbst war niemand verletzt worden. Allerdings waren durch die Wucht des Aufpralls die beiden Unfallfahrzeuge derart ineinander verkeilt, dass sie mit Hilfe eines Krans getrennt werden mussten. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. |cri

Streitigkeiten ziehen Anzeige nach sich

Kaiserslautern (ots) – Die lautstarken Streitigkeiten eines Paares aus dem Stadtgebiet haben am Sonntag 29.05.2022 mehrmals die Polizei auf den Plan gerufen. Zwar blieben die Auseinandersetzungen auf der verbalen Ebene, allerdings gingen mehrere Gläser zu Bruch und weiteres Wohninventar wurde beschädigt.

Doch damit nicht genug: Beim letzten Einsatz am Sonntagabend wurden die ausgerückten Polizeibeamten auf ein Rauchgerät auf der Fensterbank aufmerksam, das häufig zum Konsum von Betäubungsmitteln verwendet wird. Bei der Überprüfung des sogenannten “Bong” stellten die Polizisten auch Anhaftungen von mutmaßlichen Drogensubstanzen fest.

In einer Tasche unterhalb der Fensterbank fanden die Beamten darüber hinaus einen braunen Brocken sowie eine grüne Pflanzenblüte, wobei es sich um Rauschgift handeln dürfte. Das Rauchgerät sowie die Substanzen wurden sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. |cri

Im Streit eigenes Auto beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Im Streit hat ein junger Mann aus dem Landkreis am Wochenende sein eigenes Auto beschädigt. Er ließ seine Wut in der Nacht zu Sonntag in der Forellenstraße an seinem Pkw aus, wobei die Frontscheibe sowie die Schalter der Lichtanlage demoliert wurden.

Zeugen hatten den Streit des Paares mitbekommen und gegen 3.45 Uhr der Polizei gemeldet, weil sie von einer Körperverletzung ausgegangen waren. Die ausgerückten Polizeibeamten stellten jedoch vor Ort fest, dass es lediglich zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen war, mit der Folge, dass der 21-jährige Mann sein eigenes Auto malträtierte.

Weil sowohl der 21-Jährige als auch seine Begleiterin stark nach Alkohol rochen, wurden sie zum Atemtest gebeten, demnach hatten beide ziemlich viel “intus”: er 1,4 Promille, sie 1,73. Da beide angaben, in dem Auto übernachten zu wollen, wurden vorsorglich die Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt sichergestellt. |cri

Auto unverschlossen – Geldbeutel weg

Kaiserslautern (ots) – Wir sagen es immer wieder: Bitte schließen Sie Ihr Auto ab! Egal, wo Sie es abstellen! Und egal, wie lange es dort steht! Soll heißen: Selbst wenn Sie Ihr Fahrzeug vor Ihrer eigenen Haustür abstellen und nur “kurz” im Haus etwas holen, auch dann sollten Sie den Wagen verriegeln.

Warum? – Ganz einfach erklärt: Um es Dieben möglichst schwer zu machen, an Ihr Eigentum zu kommen! Den Langfingern genügt nämlich schon ein kurzer Moment, um festzustellen, ob ein Auto offen ist, die Tür zu öffnen und sich etwas aus dem Innenraum zu greifen, was dort herumliegt.

In der Dresdener Straße hatte ein Mann am Wochenende seinen Pkw über Nacht in der Hofeinfahrt unverschlossen abgestellt. Am nächsten Tag musste er feststellen, dass unbekannte Täter aus dem Wageninneren eine Umhängetasche gestohlen haben, in der sich auch der Geldbeutel des Betroffenen befand.

Hinweise auf mögliche Täter konnte er nicht geben, es war ihm niemand aufgefallen. Die Tatzeit liegt zwischen Samstagvormittag, 11 Uhr, und Sonntagnachmittag, 16 Uhr. |cri

Tricks der Taschendiebe gleichen sich

Amsterdam/Kaiserslautern (ots) – Eine 58-Jährige aus der Westpfalz wandte sich am Sonntag 29.05.2022 an die Kaiserslauterer Polizei. Sie war in Amsterdam bestohlen worden. Die Diebe gingen dabei trickreich vor. “Das könnte sich so auch in Kaiserslautern und in jeder anderen Stadt zugetragen haben. Die Tricks sind die gleichen”, so Polizeisprecher Bernhard Christian Erfort.

Die 58-Jährige war in einem Amsterdamer Museum von 4 Männern bedrängt worden. Einer der Verdächtigen habe mit einem Regenschirm hantiert. Er wedelte mit diesem vor der Frau herum. “Das war das Ablenkungsmanöver”, erklärt Erfort.

Die Frau wich zurück, wurde dann allerdings von den mutmaßlichen Komplizen bedrängt, die hinter ihr standen. “Die Täter erzeugen künstlich ein Gedränge, damit das Opfer von dem Diebstahl nichts merkt”, so Erfort.

Das Gewühl nutzte ein Verdächtiger aus, um den Reißverschluss am Rucksack der Frau zu öffnen. Der Dieb griff sich den Geldbeutel und reichte ihn dann vermutlich an seine Komplizen weiter.

Der Polizeisprecher erklärt: “Meistens steht ein Komplize etwas abseits. Der nimmt die Beute entgegen, um dann schnell und unerkannt zu verschwinden.”.

Den Verlust ihres Portemonnaies stellte die 58-Jährige erst später fest. In Kaiserslautern erstattete sie eine Anzeige. Die Polizei rät: Auch, wenn eine Strafanzeige gegen Unbekannt wenig Erfolg vermuten lässt: Der Weg zur Polizei lohnt sich. Ausweisdokumente können die Beamten europaweit zur Fahndung ausschreiben und Bankkarten für SEPA-Lastschriftzahlungen, also für Zahlungen mit Unterschrift, sperren. “Taucht Diebesgut später bei einem Verdächtigen auf, haben die Kollegen auch im Ausland gute Ermittlungsansätze, um einen Täter zu überführen.”, so der Polizeisprecher. |erf

Straße zu eng – Unfall

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntagmorgen 29.05.2022 sind in Erlenbach 2 Autos kollidiert. Der Fahrer eines Chevrolets war um 10 Uhr auf der Straße Am Steinhübel in Richtung Beutlermühle unterwegs. In der Gegenrichtung fuhr ein 62-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw. Kurz hinter der Einfahrt zum Parkplatz des Friedhofs verengt sich die Straße, so dass nur jeweils ein Fahrzeug die Straße passieren kann.

An dieser Engstelle bremste der 62-Jährige seinen Wagen bis zum Stillstand ab. Der entgegenkommende 28-Jährige lenke seinen Chevrolet zwar nach rechts, um an dem stehenden Auto vorbeizufahren. Dennoch konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Beide Pkw wurden an der Fahrerseite erheblich beschädigt. Die Fahrer blieben unverletzt. Trotz des entstandenen Sachschadens von insgesamt ca. 8.000 Euro, waren beide Autos noch fahrbereit. |mhm

Unter Alkoholeinfluss auf E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Kusel ist am Sonntagmorgen unter erheblichem Alkoholeinfluss einen E-Scooter gefahren. In der Bahnhofstraße wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt unterbunden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.|me

Ruhestörung/Verhinderte Trunkenheitsfahrt mit PKW

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Samstagmorgen 28.05.2022 meldeten Anwohner der Raabengasse eine Ruhestörung. Vor Ort wurde ein alkoholisierter 19-Jähriger aus dem Landkreis in seinem Fahrzeug festgestellt, welcher laut Musik hörte. Aufgrund der Alkoholisierung wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, dieser ergab einen Wert von 1,81 Promille.

Eine mögliche Trunkenheitsfahrt wurde durch die präventive Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels verhindert. Sein Besitzer kann diesen nach Ausnüchterung wieder abholen.|me