Weilerbach (ots) – Ein 45-jähriger Mann wurde am Samstag 28.05.2022 in der Europastraße, von einer Gruppe Jugendlicher zu Fall gebracht und anschließend mehrfach gegen den Kopft getreten und geschlagen. Der 45-Jährige verlor 2 Zähne und musste mit einer Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bis jetzt ist nur bekannt, dass das 45-jährige Opfer zu Fuß über den Parkplatz eines Einkaufsmarktes lief und dort von einer Gruppe Jugendlicher mit Wasserspritzpistolen nass gespritzt wurde. Es kam zum Streit, wobei 2 der jungen Männer den 45-Jährigen mit Fäusten tracktierten. Der Mann stürzte zu Boden und wurde aus der Gruppe heraus weiter gegen den Kopf getreten und geschlagen.

Er erlitt eine Gehirnerschütterung, zog sich eine aufgeplatzte Lippe zu und verlor zwei Zähne. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt nun gegen mehrere Jugendliche wegen gefährlicher Körperverletzung. Weitere Beteiligte des Vorfalls werden noch gesucht. Die Polizeiinspektion 2 bittet deshalb unter der Nummer 0631/369-2250 um Zeugenhinweise.

Dank der Hinweise einiger Zeugen konnten von der Jugendgruppe bislang 6 Personen im Alter zwischen 13-18 Jahren ermittelt werden. Nach weiteren Beteiligten wird noch gesucht.

Die Polizei bittet deshalb Zeugen, die den Vorfall gegen 15.50 Uhr mitbekommen haben oder denen die Gruppe Jugendlicher aufgefallen ist, sich unter der oben genannten Nummer zu melden. Jeder Hinweis kann hilfreich sein. |cri