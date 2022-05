Kaiserslautern: Mit einem Programm ganz in der Handschrift des Jubilars Emmerich Smola – so ehren der Südwestrundfunk und die Deutsche Radio Philharmonie den außergewöhnlichen Künstler am Freitag, 08. Juli 2022 um 19:00 Uhr im SWR Studio. Es ist der Tag, an dem der Gründer und langjährige Leiter des SWR Rundfunkorchesters Kaiserslautern, der Musiker, Arrangeur und weit über die Grenzen des Sendegebietes geschätzte Radio-Pionier Emmerich Smola, 100 Jahre alt geworden wäre.

Die Bühne des Emmerich-Smola-Konzertsaals im SWR Studio Kaiserslautern teilen sich die Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern und der 29-jährige designierte GMD des Theaters Erfurt, Alexander Prior, mit der Mezzosopranistin Annelie Sophie Müller und dem Bariton André Baleiro, Preisträger des Emmerich Smola-Wettbewerbs ?SWR Junge Opernstars? 2019.

Mit einem berauschenden Programm aus Opern- und Operettenklassikern, Slawischen Tänzen von Antonín Dvorák und der Bravour-Arie „Granada“, dem Duett „La ci darem la mano“ aus Don Giovanni und der Carmen-Ouvertüre wird Emmerich Smola mit seiner lebenslangen Leidenschaft für gute Musik, junge Talente und seiner Liebe zum Publikum gefeiert.

Karten von 24,00 Euro, ermäßigt 16,00 Euro gibt es in der Tourist-Information, Tel. 0631 365-2317.

Das Konzert wird Live im Radio auf SWR2 und im SWR-Videostream gesendet und für das Fernsehen aufgezeichnet.