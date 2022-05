Kaiserslautern – Im letzten Saisonspiel musste sich die 2. Herrenmannschaft des TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg mit 36:26 (15:13) geschlagen geben und die Rheinländer in der Tabelle den Vortritt lassen. Das Dansenberger Perspektivteam belegt nach 30 Spieltagen mit 29:31 Punkten den 8. Tabellenplatz. Damit wurde das Saisonziel voll und ganz erreicht, auch wenn Mannschaft und Trainer mit der Rückrunde in der lediglich neun Punkte geholt wurden nicht zufrieden sein können.

Auch in Mülheim legte die „Zweite“ eine engagierte erste Halbzeit hin, führte über weite Strecken, gab den Hausherren aber durch zahlreiche technische Fehler und schlechte Torabschlüsse Gelegenheit zu einfachen Toren. So ging es statt mit einer Führung mit einem 15:13-Rückstand in die Halbzeitpause. Auch nach dem Seitenwechsel blieb der TuS zunächst in Schlagdistanz (19:17, 35.), doch mit einem 5:0-Lauf brachen die Gastgeber bis zur 40. Minute (24:17) die Dansenberger Gegenwehr. Die Schwarz-Weißen ergaben sich nun ihrem Schicksal und beim 33:21 (53.) schienen 40 Gegentore nicht ausgeschlossen. Allein dem Kampfgeist von TuS-Kapitän Patrick Schulze war es zu verdanken, dass sich die Niederlage doch noch in Grenzen hielt. Auch in seinem letzten Spiel kämpfte er vorbildlich bis zur Schlusssirene, traf vier Mal in den letzten sieben Minuten und avancierte mit insgesamt fünf Torerfolgen zum besten Dansenberger Torschützen.

TuS-Trainer Sebastian Wächter war zwar mit der zweiten Halbzeit nicht einverstanden zog aber ein positives Saisonfazit:

„Ich bin stolz auf das was die Mannschaft im letzten Jahr geleistet hat. In den letzten Wochen haben uns dann auch einfach die Körner gefehlt, um über 60 Minuten dagegenzuhalten. Da hat man gemerkt, dass 70 oder 80% einfach nicht reichen, um ein Oberligaspiel zu gewinnen. Daran müssen wir schon in der Vorbereitung auf die neue Saison arbeiten.“

TV Mülheim

Hendrik Stromberg, Yannik Stromberg und Alexander Winkel (im Tor), Jan Hommen (4/2), Fabian Exenberger (1), Marco Lebernegg (1), Martin Langen (2), Tim Hemmerle (11), Alexander Backes (3), David Lütkemeier (2), Philipp Schwenzer (12), Peter Mittmann. – Trainer: Hilmar Bjarnason.

TuS 04 KL-Dansenberg 2

Norman Becker und Paul Rutz (im Tor), Benjamin Jusufbegovic, Henry Hofmann (4), Luca Hess (1), Marco Holstein (2), Patrick Schulze (5), Pascal Theuer, Niklas Jung (3/2), Ben Kölsch (4), Philipp Becker (3), Timo Holstein (4), Jan Simgen, Simon Flesch. – Trainer: Sebastian Wächter.

Schiedsrichter: Jan Stitz/Dario Lehmler (HSV Rhein-Nette/TuS Horchheim)

Zuschauer: 110

Siebenmeter: 2/2 : 2/3

Zeitstrafen: 3 : 2

Der Spielfilm: 3:4, 7:9, 11:12, 15:13 (Halbzeit), 19:17, 24:17, 28:21, 35:23, 36:26