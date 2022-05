Kaiserslautern – Am 30. Mai 2022 beginnt an der Technischen Universität Kaiserslautern (TUK) die Bewerbungsphase für die zwölfte Förderrunde des Deutschlandstipendiums.

Die Förderung startet im Wintersemester 2022/2023. Studierende, die neben sehr guten Studienleistungen auch ein besonderes Engagement außerhalb des Studiums nachweisen, können sich bis zum 1. Juli, 12 Uhr, bewerben. Ebenso sind Studienanfängerinnen und Studienanfänger, die ein hervorragendes Abitur absolviert haben, zur Bewerbung berechtigt. Informationen zum Verfahren stehen auf den Webseiten der TUK bereit.

Mit dem einkommensunabhängigen Deutschlandstipendium fördert die Bundesregierung in Zusammenarbeit mit privaten Förderern besonders begabte und engagierte Studierende mit 300 Euro monatlich für mindestens ein Jahr. 150 Euro zahlt der Bund, 150 Euro spenden Unternehmen, Stiftungen, Verbände und Privatpersonen. An der TU Kaiserslautern beteiligen sich derzeit rund 50 aktive Förderer an dem Stipendienprogramm. Über 1300 Studierende der TU Kaiserslautern haben das Stipendium bereits erhalten.