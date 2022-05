Kaiserslautern – Die Aktion Stadtradeln steht in den Startlöchern. 566 Radelnde haben sich in 81 Teams bereits online registriert und wollen für insgesamt 21 Tage wieder ordentlich in die Pedale treten. Beigeordneter und Schirmherr Peter Kiefer hofft, das großartige Wettbewerbsergebnis vom letzten Jahr sogar noch zu steigern.

Den Startschuss für die Aktion mit anschließender gemeinsamer Radtour gibt der Beigeordnete um 17.30 Uhr am Dienstag, 31. Mai, auf dem Rathausvorplatz.

„Wer gerne radelt, ist herzlich eingeladen. Bei der Eröffnungsfahrt werden wir auch gleich die erste Fahrradstraße in der Rütschhofstraße offiziell einweihen“,

so Kiefer.

Einiges in der diesjährigen Aktion neu: So bietet Rheinland-Pfalz erstmalig das „Schulradeln“ an, bei dem weiterführende Schulen landesweit Kilometer sammeln und Preise gewinnen können.

„Die meisten unserer Schulen haben sich direkt angemeldet“,

freut sich die Radverkehrsbeauftragte der Stadt, Julia Bingeser, über das Engagement der Schulen für eine klimafreundliche Mobilität. Auch mit dabei sind die beiden diesjährigen Radelstars. Anja Jung, Klimaanpassungsmanagerin der Stadt und Julian Völk, Radmanager der PfalzTouristik, stellen sich der Herausforderung, ihren Alltag während der dreiwöchigen Aktion ausschließlich mit dem Fahrrad zu bestreiten. In einem Blog auf der Aktionsseite werden sie online berichten, wie gut ihnen das gelingt.

Als richtiges Signal wertet der Beigeordnete auch die neue Gewinnkategorie, bei der ergänzend die Anzahl der mit dem Rad zurück gelegten Wege bewertet wird und nicht nur die Kilometer.

„Dies stärkt den Klimaschutzgedanken, da hierdurch die Alltagsfahrer, die auf vielen, auch mal kürzeren Wegen auf das Auto verzichten, viel stärker in den Fokus rücken.“

Mitmachen lohnt sich auf jeden Fall, ist der Beigeordnete überzeugt, denn jeder Kilometer zählt. Alle weiteren Informationen unter stadtradeln.de/kaiserslautern.