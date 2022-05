Diebstahl eines Staplers fehlgeschlagen

Ludwigshafen-West (ots) – Ein aufmerksamer Mitarbeiter einer Spedition vereitelte das Vorhaben eines 23-jährigen aus Kirn. Dieser wollte am Samstag 28.05.22 gegen 17:00 Uhr einen Stapler dieser Speditionsfirma entwenden und noch vor Ort an einen 46-jährigen Ludwigshafener weiterverkaufen.

Dem Mitarbeiter kam das Verhalten des 23-jährgen seltsam vor, woraufhin er die Polizei verständigte. Gegenüber den Käufern gab sich der 23-jährige als ehemaliger Mitarbeiter der Spedition aus. Der 23-jährige konnte im Nachgang ermittelt werden, da er zunächst niocht mehr vor Ort war. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Samstag 28.05.2022 gegen 17:00 Uhr, kam es auf der Kaiser-Wilhelm-Straße Ecke Heinigstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 16-jährigen Radfahrerin aus Ludwigshafen und einer 46-jährigen VW-Fahrerin aus Ludwigshafen.

Ersten Erkenntnissen zu Folge befuhr die Radfahrerin den Radweg der Heinigstraße aus Richtung Hauptbahnhof kommend in Richtung Saarlandstraße in falscher Richtung. Die VW-Fahrerin, die von der Kaiser-Wilhelm-Straße nach rechts in die Heinigstraße abbiegen wollte, übersah hierbei die querende Fahrradfahrerin.

Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin zu Boden, zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von 1.500 Euro.

Strohhutfestbesuch endet mit Blutprobe

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Für einen 23-jährigen aus Ludwigshafen endete ein Strohhutfestbesuch am Sonntag 29.05.22 bei der Polizei in Oppau, nachdem dieser durch eine Streife gegen 01:30 Uhr in der Deichstraße mit seinem Fahrrad kontrolliert wurde. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,11 Promille.

Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Ludwigshafen: Brand eines Kleinkraftrades

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – Am Freitag 27.05.2022 gegen 04:00 Uhr wurde ein Brand am Muldenweg gemeldet. Bei der Überprüfung vor Ort konnte festgestellt werden, dass dort ein Kleinkraftrad in Flammen aufgegangen war.

Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht und das Fahrzeug sichergestellt. Die Ursache ist derzeit noch Gegenstand der Erimttlungen. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621 963-2222 in Verbindung zu setzen.

Kabeldiebstahl

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Im Zeitraum zwischen Mittwoch 25.05.2022, ca. 17:00 Uhr und Freitag 27.05.2022, ca. 10:00 Uhr, wurden von einer Baustelle in der Industriestraße ca. 50 Meter Starkstromkabel entwendet. Die Tatörtlichkeit ist umzäunt und liegt auf Höhe der TWL.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621 963-2222 in Verbindung zu setzen.

PKW-Fahrer verursacht Unfall und entfernt sich unerlaubt

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Am Samstag 28.05.2022 gegen 16:30 Uhr, kam es auf dem Hohen Weg in Ludwigshafen-Rheingönheim zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ersten Erkenntnissen zufolge zog der Fahrer eines BMW aus bisher ungeklärten Gründen in die Fahrspur des 58-jährigen Fahrers eines Honda Civic, der ihm entgegen kam. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß der beiden linken Außenspiegel.

Anschließend setzte der Fahrer des BMW seine Fahrt in Richtung Hauptstraße fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Ein aufmerksamer Unfallzeuge,der mit seinem PKW vor dem BMW fuhr, konnte im Rückspiegel das Fahrmanöver sowie den Zusammenstoß beobachten. Er folgte dem sich entfernenden BMW bis zur Einmündung der Lagerhausstraße in den Kaiserwörthdamm, verlor ihn dort jedoch aus den Augen.

Im Rahmen von Ermittlungen konnte der flüchtige Fahrer ermittelt werden. Es handelt sich um einen 40 jährigen Mann aus Ludwigshafen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 750 Euro. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter Tel: 0621/963-2122 zu melden.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Freitag 27.05.2022 gegen 20:30 Uhr befuhr ein 29-jähriger Mann mit seinem Roller die Mannheimer Straße in Fahrtrichtung Frankenthaler Straße.

Als der vor ihm fahrende Ford Fiessta bis zum Stillstand abbremste, um nach links in eine Einfahrt einzufahren, überholte der Mann selbiges Fahrzeug linksseitig, wobei es zur Kollision kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Der 29-jährige Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht.