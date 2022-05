Tiere freigelassen und Gehege beschädigt (siehe Foto)

Kirrweiler (ots) – Unbekannter Täter drang am Freitag 27.05.2022 in ein Gartengelände ein. Dort beschädigte er diverse Tiergehege und lies mehrere Schafe und Hühner frei. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 1.000 Euro.

Glücklicherweise konnte der Halter alle Tiere wieder einfangen, sodass keines zu Schaden kam. Hinweise oder Beobachtungen zum Sachverhalt werden telefonisch unter 06323-9550 oder per Email unter piedenkoben@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Merkwürdig schäumendes Getränk

Maikammer (ots) – Verdacht schöpfte eine 18-jährige Besucherin des Maifestes in Maikammer, als sie am Samstag 28.05.22 gegen 22 Uhr zum nächsten Schluck aus ihrem Glas ansetzte. Hierbei wunderte sie sich über den schäumenden Inhalt und einen Fremdkörper, welcher sich bei genauerem Hinsehen als nicht näher bekannte Tablette entpuppte. Die 18-Jährige entschied sich richtigerweise dazu, das Getränk zu entsorgen.

In diesem Zusammenhang verhielt sich eine männliche Person verdächtig, welche als ca. 30-35 Jahre alt mit geschätzter Größe von 1,70m, glattrasiertem Kopf und blauem Pullover beschrieben wurde.

Die Polizei bittet darum, insbesondere auf Veranstaltungen mit regem Zulauf, Getränke nicht achtlos abzustellen und derartigen Erfahrungen durch geschlossene Behältnisse vorzubeugen. Zeugenhinweise werden telefonisch oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de erbeten.

PKW beschädigt und weitergefahren

Kirrweiler (ots) – Am Freitagvormittag 27.05.2022 zwischen 11:15-11:50 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer im Vorbeifahren einen in der Marktstraße in Kirrweiler geparkten PKW und fuhr anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch die Berührung wurde der linke Außenspiegel des geparkten Fahrzeugs beschädigt.

Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 06323-9550 oder per Email piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

Unfallflucht im Barbarossatunnel

Annweiler (ots) – Am Sonntag 29.05.2022, befuhr gegen 15:00 Uhr eine 3-köpfige Familie die Bundesstraße 10 in Richtung Landau. Im Barbarossatunnel bei Annweiler kam ihnen ein grauer Audi mit Teilkennzeichen “MA” für Mannheim entgegen. Dieser überfuhr aus noch unbekannten Gründen die Mittellinie und touchierte den Skoda/Kombi der Familie. Hierbei ging der Spiegel des Skoda zu Bruch.

Obwohl der Unfallverursacher den Zusammenstoß bemerkt haben muss, verließ dieser ohne anzuhalten die Unfallörtlichkeit. Wer Angaben zu dem Unfallgeschehen oder zu dem Verursacher machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiwache Annweiler unter 06346/964619 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht auf Waldparkplatz “Drei Buchen”

Ramberg (ots) – Ein schwarzer Skoda Superb wurde am Freitag zwischen 16:15-17 Uhr auf dem Waldparkplatz “Drei Buchen” durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Hinweise erbittet die Polizeiwache Annweiler.