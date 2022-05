Unkooperativer Ladendieb

Speyer (ots) – Am Samstagabend 28.05.2022 passierte ein 20-jähriger Mann die Ladenkasse eines Supermarkts in der Auestraße, als in diesem Moment eine Diebstahlssicherung auslöste. Bei der anschließenden Kontrolle durch den Ladendetektiv fiel auf, dass der junge Mann mehrere Tabakwaren und Alkoholika im Gesamtwert von 65 Euro entwendet hatte.

Gegenüber der Polizei zeigte sich der offensichtlich alkoholisierte Beschuldigte unkooperativ und gab zunächst falsche Personalien an. In der Folge konnte die Identität jedoch durch die eingesetzten Beamten geklärt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Diebstahls und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen falscher Namensangabe.

Sachbeschädigungen an PKW

Speyer (ots) – Am Samstag 28.05.2022 gegen 12.20 Uhr, wird der Polizei in Speyer eine männliche Person gemeldet, welche sich an mehreren Fahrzeugen zu schaffen machen würde, die auf einem Parkplatz in der Kutschergasse abgestellt seien. Hierbei beschädigte der unbekannte Tatverdächtige einen Daimler-Benz, indem er den Mercedesstern und einen Toyota, indem er den Heckscheibenwischer abbrach.

Der Täter konnte auf einem Fahrrad flüchten nachdem er von einer Zeugin auf die Tat angesprochen worden war. Er wird als Glatzenträger mit blauem Oberhemd, kurzen Hosen und normaler Statur beschrieben. Er führte laute der Zeugin einen Strauß mit lila Blumen mit sich und machte einen verwirrten Eindruck.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Diebestour durch die Innenstadt

Speyer (ots) – Am Freitag 27.05.2022 gegen 13.05 Uhr entwendeten 2 Jugendliche aus einer Parfümerie in der Innenstadt zunächst Schmuck im Wert von ca. 50 Euro. Bei der anschließenden Durchsuchung der Jugendlichen konnten weitere Kosmetikartikel aufgefunden werden.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass diese Artikel zuvor ebenfalls in einem Speyerer Drogeriemarkt entwendet wurden. Die Jugendlichen wurden anschließend ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Unfallflucht an E-Ladesäule

Speyer (ots) – Am Freitag 27.05.2022 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht an einer E- Ladesäule am St. Guido-Stifts Platz in Speyer. Für den Ladevorgang parkte der Fahrer eines Teslas rückwärtig in der Parklücke ein. Im Zeitraum von ca. 12:10-14:50 Uhr verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer entweder beim Vorbeifahren- oder Ein/Ausparken einen Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR an der Front des Teslas.

Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.