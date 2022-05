Tödlicher Verkehrsunfall mit flüchtigen PKW

Dudenhofen (ots) – Am Freitagabend 27.05.2022 um 22.16 Uhr wurde eine leblose Person am Fahrbahnrand der B39 kurz vor Dudenhofen von Speyer kommend gemeldet. Bei der Person handelte es sich um einen 64-jähringen Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis. Er wies starke Kopfverletzungen auf. Der Mann erlag seinen Verletzungen. Offenbar wurde der Mann Opfer eines Verkehrsunfalls, bei dem der Unfallgegner flüchtete.

An der Unfallstelle befand sich ein Beleuchtungsglas, welches zu einem PKW Mercedes C-Klasse, Baujahr 2000 bis 2007 gehört. Der flüchtende PKW müsste Beschädigungen im Frontbereich aufweisen.

Staatsanwaltschaft und Polizei bitten die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Hinweise zu einem solchen PKW mit entsprechenden Schäden im Frontbereich geben? Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Betrunkener und ungehaltener Verkehrsteilnehmer

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Freitag 27.05.2022 kam es gegen 17 Uhr zwischen einem 68-Jährigen und einem 30-jährigen Pkw-Fahrer an der Kreuzung Konrad-Adenauer-Ring / Frankenthaler Straße in Bobenheim-Roxheim zu einer Auseinandersetzung. Der 68-Jährige nahm dem anderen Verkehrsteilnehmer zunächst die Vorfahrt. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, mussten beide Fahrzeugführer stark abbremsen. In dem darauffolgenden Streitgespräch versuchte der 68-jährige Pkw-Fahrer den 30-Jährigen zu schlagen und beleidigte diesen. Anschließend entfernte er sich von der Örtlichkeit.

Wenig später wurde der 68-Jährige durch die Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen. Da bei ihm Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen den 68-jährigen Verkehrsteilnehmer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, versuchter Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Weiterhin wurde sein Führerschein sichergestellt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Sachbeschädigung an einem Pkw

Schifferstadt (ots) – Im Zeitraum von Mittwoch 25.05.2022 um 20:00 Uhr bis Freitag 27.05.2022 um 11:45 Uhr wurde in der Richard-Strauss-Straße die komplette rechte Fahrzeugseite eines geparkten Pkws, Marke: Opel, zerkratzt.

Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an einem Pkw

Limburgerhof (ots) – Am Samstag 28.05.2022 gegen 17:30 Uhr kam es am Burgunderplatz zu einer Sachbeschädigung an einem Opel Adam. Hierbei wurde die Frontscheibe beschädigt und mehrere Dellen in der Motorhaube hinterlassen.

Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Diebstahl aus Pkw

Limburgerhof (ots) – Im Zeitraum von Freitag 27.05.2022 um 22:45 Uhr auf Samstag 28.05.2022 um 10:45 Uhr wurden in der Von-Denis-Straße aus einem geparkten Pkw 2 Pakete entwendet.

Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Dieseldiebstahl

Bobenheim-Roxheim (ots) – Vom 26.05.2022 auf den 27.05.2022 verschafften sich bisher unbekannte Täter Zutritt zu einem Firmengelände in der Industriestraße in Bobenheim-Roxheim. Anschließend wurden ca. 400 Liter Diesel aus mehreren Fahrzeugen entwendet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.