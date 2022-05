Wildunfall mit Motorrad

Westheim/L 538 (ots) – Am Sonntag 29.052022 um 0.15 Uhr kollidierte ein Motorradfahrer aus dem Kreis Germersheim nach dem Ortsausgang Westheim Richtung Bellheim mit einem die Fahrbahn kreuzenden Reh. Glücklicherweise hatte der Zusammenstoß für den Motorradfahrer keine schwerwiegenden Folgen.

Die Polizei Germersheim weist eindringlich auf die Gefahren für Kradfahrer bei Wildwechsel hin!

Unfallflucht

Germersheim (ots) – Durch eine Polizeistreife wurden am Samstag 28.05.2022 gegen 07.45 Uhr, in einem Kiesbett neben der Germersheimer Straße diverse Fahrzeugteile festgestellt. Die dort aufgestellte Laterne wies am Pfosten leichte Kratzspuren auf. Der dazugehörige Lampenschirm wurde einige Meter weiter aufgefunden.

Der unbekannte Pkw-Führer kam vermutlich von der Fahrbahn ab und beschädigte die Laterne. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne den Schaden zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter Telefon: 07274-9580 oder Email: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

“Schnell mal gefahren” hat Folgen

Germersheim (ots) – Einer Polizeistreife fiel am Samstag. 28.05.2022, um 16.10 Uhr im Römerweg, ein sogenannter E-Scooter (Roller) ohne das vorgeschriebene Versicherungskennzeichen auf.

Bei der anschließenden Kontrolle äußerte der jugendliche Fahrer, dass er den Roller nur schnell für eine Fahrt zum Training und wieder nach Hause genutzt hätte. Die Fahrt hat Folgen. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Versuchte Diebstähle aus Pkw

Germersheim (ots) – Ein bislang unbekannter Täter konnte in zwei Fällen in Germersheim und in Lingenfeld in der Mittagszeit am 27.05.2022 beobachtet werden, wie er geparkte Pkw ausbaldowerte und versuchte durch Ziehen der Türgriffe zu öffnen. Sofort eingeleitete Suchen nach der Person führten nicht zum Erfolg.

Sollte jemand weitere Beobachtungen gemacht haben und kann Hinweise zu der Person geben, ist die Polizeiinspektion Germersheim unter Telefon 07274-9580 oder Email: pigermersheim@polizei.rlp.de erreichbar.

Sachbeschädigung an Stromkasten

Germersheim (ots) – In der Schloßstraße in Germersheim wurde die geöffnete Tür an einem Stromkasten festgestellt. Bei genauer Ansicht konnten die Polizeibeamten vereinzelt gelöste und abgerissene Kabelverbindungen entdecken. Der Stromversorger wurde kontaktiert und reparierte die Beschädigungen.

Einbruch in Rohbau

Schwegenheim (ots) – Unbekannte hebelten die sog. “Rohbautür” aus Metall auf und verschafften sich Zutritt zu dem Neubau. Aus dem Gebäude wurde letztendlich nur eine “Poliermaschine” entwendet.