Diebstahl von Kupferdraht

Hochheim (ots) – Am Samstagmorgen 28.05.2022 wurde der Polizei mitgeteilt, dass aus einem Rohbau in der Melibokusstraße in Hochheim am Main im Zeitraum vom 25.05.2022 bis 28.05.2022 Kupferdraht entwendet wurde. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Die Täter betraten die Baustelle und gelangten in die Kellerräume, wo sich der Draht befunden hat. Videoaufzeichnungen dazu werden noch ausgewertet. Hinweise können der Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145-5476-0 mitgeteilt werden.

Fahrraddiebstahl

Sulzbach am Taunus (ots) – Am Sonntag 29.05.2022 wurde bekannt, dass in der Nacht von Freitag auf Samstag 28.05.2022 ein Fahrrad aus der Hauptstraße in Sulzbach gestohlen wurde. Das Fahrrad war dort mit einem Schloss an einem Blumenkübel angekettet. Das Schloss wurde auf noch unbekannte Weise geöffnet und samt dem Fahrrad entwendet.

Täterhinweise liegen momentan noch nicht vor. Das Fahrrad der Marke Cube hatte einen Wert von über 250 Euro. Hinweise können bei der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196-9695-0 gemeldet werden.

PKW Diebstahl

Hochheim (ots) – Im Zeitraum von Mittwoch 25.05.2022 bis Sonntag 29.05.2022 wurde ein PKW der Marke Renault aus der Bahnhofstraße in Hochheim entwendet. Das Fahrzeug hatte einen Wert von ca. 30.000 Euro. Der oder die Täter öffneten auf unbekannte Weise das Fahrzeug und entfernten sich, ohne die Schlüssel für das Fahrzeug zu besitzen.

Das Fahrzeug wurde mit dem Originalkennzeichen F-ES 1402 entwendet. Mögliche Zeugen können sich unter der Telefonnummer 06196-2073-0 bei der Kriminalpolizei in Sulzbach melden.

Sachbeschädigung an Pkw

Am Samstagnachmittag 28.05.2022 wurden auf dem Parkplatz des XXL Möbelhauses in der Elly-Beinhorn-Straße in Eschborn, insgesamt 4 Pkw beschädigt. Durch einen unbekannten Täter wurden die Fahrzeuge mit Farbe besprüht. Hinweise zu dem Täter liegen nicht vor.

Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196 96950, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung durch Feuer

Am Freitagmittag wurde auf dem Schulhof der Friedrich-Ebert-Schule in Schwalbach, bei neun Mülleimern der enthaltene Abfall angezündet. Die qualmenden Mülleimer konnte durch den Hausmeister schnell abgelöscht werden, so dass sich der Schaden in Grenzen hielt. Zur genauen Höhe des Schadens können keine Angaben gemacht werden.

Hinweise zu den Zündlern liegen nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196/96950 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Pkw

Am frühen Samstagmorgen 28.05.2022 wurden in Schwalbach in der Ringstraße und im Niederhöchstädter Pfad an vier Pkw die Außenspiegel beschädigt. Eine männliche alkoholisierte Person trat nach Zeugenangaben gegen die Spiegel und beschädigte diese.

Die Person wird beschrieben als 170 cm groß, mit kurzen dunklen Haaren, Brillenträger. Bekleidet war er mit einer dünnen schwarzen Jacke und einer langen Hose.

Die Höhe des Sachschadens wird auf 400-500 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196/96950 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Scheibe eingeschlagen und Geldbörse aus Fahrzeug gestohlen

Zeit: zw. Freitag, 27.05.22, 23:00 Uhr bis Samstag, 28.05.22, 08:20 Uhr Tatort: 65520 Bad Camberg-Oberselters, Brunnenstraße 25

Unbekannte schlugen die Scheibe der Fahrertür beim Pkw, Opel Astra, silbern ein und entwendeten eine Geldbörse aus dem Ablagefach der Tür.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl aus Pkw

Zeit: Freitag, 27.05.2022, 16:00 Uhr bis Freitag, 27.05.2022, 18:30 Uhr Tatort: 35781 Weilburg, Vorstadt – Parkplatz

Aus einem vermutlich unverschlossenem Pkw, Dacia, grau, mit französischen Kennzeichen DQ 212 JN wurden u. a. ein Führerschein, Fahrzeugscheine und ein Scheckheft entwendet.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl aus Pkw

Zeit: Dienstag, 24.05.2022, 21:00 Uhr bis Mittwoch, 25.05.2022, 10:00 Uhr Tatort: 65549 Limburg, Brückengasse 11 – Parkplatz

Der Geschädigte hatte offenbar vergessen den Schlüssel aus dem Türschloss seines Renault, Twingo, grün zu ziehen. Ein unbekannter Täter entwendete den Fahrzeugschlüssel sowie ein altes Navigationsgerät und Zigaretten.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Fundunterschlagung oder Diebstahl einer Geldbörse

Dornburg-Frickhofen, Rewe-Einkaufsmarkt, Freitag 27.05.2022 um 13:00 Uhr (ots) – Der Geschädigten wurde entweder die Geldbörse auf dem Weg von der Kasse zum Auto gestohlen oder sie hatte sie auf diesem Weg verloren. In der Geldbörse befanden sich 100,-EUR Bargeld, sowie ein Ausweis und eine EC-Karte. Beim Sperren der EC-Karte wurde festgestellt, das unbekannte Täter bereits 1400,-EUR vom Konto der Geschädigten abgehoben hatten.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Zeit: Mittwoch, 25.05.2022, zw. 09:30 Uhr und 11:00 Uhr Tatort: 35794 Mengerskirchen, Unterm Flecken 4 – Norma-Parkplatz

Der Geschädigte parkte sein Fahrzeug, Marke Ford, blau auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes. Später bemerkte er eine Delle in der hinteren Tür der Fahrerseite. Es ist zu vermuten, dass der Schaden durch eine Fahrzeugtür des Nachbarfahrzeuges verursacht wurde.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 in Verbindung zu setzen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen