Flucht vor Polizeikontrolle endet mit Festnahme

Bischofsheim (ots) – Ein 56-jähriger Bischofsheimer missachtete am Samstag 28.05.2022 die Anhaltezeichen eines Polizeibeamten im Zuge einer Verkehrskontrolle im Bereich “Schulstraße/Frankfurter Straße” und flüchtete mit einem VW-Polo in Richtung “Hans- Böckler-Siedlung”.

Nachdem der Fahrzeugführer um 14.38 Uhr von der Kontrollstelle flüchtete, konnte das Fluchtfahrzeug wenige Minuten später durch die fahndete Streife in der Rüsselsheimer Straße abgeparkt und unverschlossen aufgefunden werden. Den passenden Fahrzeugschlüssel konnten die Beamten kurze Zeit später bei dem flüchtigen Bischofsheimer auffinden, welcher sich hinter einem Gebüsch im Nahbereich des geparkten Polo vor den Beamten verstecken wollte.

Grund der Flucht dürfte die fehlende Fahrerlaubnis sein, welche dem Bischofsheimer schon vor geraumer Zeit entzogen worden war. Gegen den Fahrzeugführer wurde ebenso wie gegen die 77-jährige Fahrzeughalterin eine Verkehrsstrafanzeige erstattet.

Sollten bisher nicht bekannte Verkehrsteilnehmer durch den flüchtigen Polo-Fahrer gefährdet worden sein, so möchten sich diese Personen bei der Polizeistation Bischofsheim melden (Tel.: 06144-96660).

Unfallflucht am EKZ in Raunheim

Raunheim (ots) – Am Samstag 28.05.2022 ereignete sich kurz nach 10 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des EKZ in Raunheim. Hierbei wurde ein grauer PKW einer 58-jährigen Frau aus Flörsheim beschädigt.

Der bisher unbekannte Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne seine Daten zu hinterlassen. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Rüsselsheim unter der 06142-696-0 entgegen.

Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Gernsheim (ots) – Nach einem Unfall, der sich am 26.05.2022 gegen 15:50 Uhr in der Wormser Straße in Gernsheim ereignete, sucht die Polizei nun Zeugen die Hinweise zu dem Verursacher geben können.

Der geschädigte Fahrradfahrer befuhr die Wormser Straße in Fahrtrichtung Biebesheim als er die Kreuzung mit der Rheinstraße bei grüner Lichtzeichenanlage überqueren wollte. An der Lichtzeichenanlage, von der Magdalenenstraße kommend, befand sich ein Jugendlicher auf einem E-Scooter. Dieser überquerte dann die Fahrbahn in Richtung Rheinstraße obwohl die Fußgängerampel für ihn rot zeigte, weshalb es zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer kam. Beide Parteien kamen zu Fall und der Fahrradfahrer verletzte sich leicht.

Der Jugendliche kann durch Zeugen und den Geschädigten lediglich als ca. 14-15 Jahre alt, eventuell südländischer Herkunft mit kurzem, dunklen Haar beschrieben werden. Zum Fahrzeug ist ebenfalls nur wenig bekannt. Es soll sich um einen schwarzen E-Scooter gehandelt haben, welcher möglicherweise durch den Sturz beschädigt wurde. Der Jugendliche könnte sich ebenfalls verletzt haben.

Die Beamten der Polizeistation Gernsheim bitten Zeugen oder auch den Unfallverursacher, sich unter der Rufnummer 06258 / 9343-0 zu melden.

Darmstadt

Verkehrsunfallflucht

Darmstadt (ots) – Eine Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrem Fahrzeug die Rheinstraße in Darmstadt. Sie wollte rechts in die Saalbaustraße einbiegen. Nach erfolgtem Schulterblick sah sie eine Fahrradfahrerin. Aus diesem Grund blieb sie stehen, um besagte Radfahrerin passieren zu lassen. Während des Wartevorganges quetschte sich ein weiterer Pkw, am haltenden Pkw vorbei.

Hierbei wurde die linke Fahrzeugseite, am wartenden Pkw beschädigt. Ebenso der rechte Außenspiegel des knapp vorbeifahrenden. Die Geschädigte konnte sich ein Teil des Kennzeichens merken. Es lautet: GG-DS 56??.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unmittelbar fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Am wartenden Pkw besteht ein Schaden von ca.1.500 EUR

Kreis Bergstraße

PKW auf Parkplatz beschädigt

Viernheim (ots) – Am Sonntag (29.05.) zwischen 11-12 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen silbernen Audi A3 auf dem Parkplatz des Waldfriedhofs in Viernheim. Hierbei ist an dem Audi ein Schaden von ca. 3.500 Euro im Bereich der Fahrerseite entstanden.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Tel.: 06206 / 9440-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Rimbach (ots) – Am Dienstag 17.05.2022, kam es zwischen 07:40-08:40 Uhr in der Schloßstraße, Höhe der Hausnummer 21, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte vermutlich ein ausparkender Lkw einen hinter ihm parkenden silbernen VW Golf. Der Golf wurde an der Front stark beschädigt, hierbei dürfte ein Schaden von circa 4.000 Euro entstanden sein.

Der Lkw (Unfallverursacher) entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise bezüglich des flüchtigen Lkws bitte an die Polizeistation in Heppenheim, Tel: 06252/706-0.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallfluch

Mörlenbach-Juhöhe (ots) – Am 18.04.2022 wurde zwischen 11:00 und 16:00 Uhr in Mörlenbach (Auf der Juhöhe 25) ein blauer Peugeot an der vorderen Stoßstange beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß auf einem dortigen Parkplatz abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Fremdschaden lässt sich auf ca. 300,- Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich bei Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Odenwaldkreis

Verkehrsunfall mit flüchtigem Fahrer in Erbach

Erbach (ots) – In der Nacht zum Montag (23.05.) gegen 02:20 Uhr befuhr ein 22-Jähriger aus Erbach mit einem PKW Audi die Leipziger Straße in Erbach. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr er auf einen am Straßenrand geparkten Pkw auf und schob diesen dadurch auf ein weiteres geparktes Fahrzeug. Der Fahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von mindestens 20.000 Euro.

Im Zuge weiterer Ermittlungen konnte der mutmaßliche Fahrzeugführer an der Halteranschrift angetroffen und weiteren Maßnahmen unterzogen werden. Da der Verdacht des Alkoholkonsums im Raum steht, der mutmaßliche Fahrer außerdem aktuell nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt und sich gegen die Maßnahme wehrte, muss dieser sich nun neben der Verkehrsunfallflucht wegen weiterer Straftatbestände verantworten. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Wer sachliche Hinweise zum Unfallhergang machen kann oder diesen gar beobachtet hat, wird gebeten sich mit der Polizei in Erbach unter der Rufnummer 06062 / 953-0 in Verbindung zu setzen.

Schwerer Unfall mit gestürztem Motorradfahrer

Mossautal (ots) – Ein Schwerverletzter und etwa 5.000 Euro Schaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Sonntagmittag (29.05.) auf der Kreisstraße 47. Ein Motorradfahrer kam gegen 15:00 Uhr mit seinem Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab.

Der 44-Jährige aus dem Raum Bergstraße stürzte von seinem Fahrzeug und musste durch die eingesetzten Rettungskräfte aus der Böschung geborgen werden. Der Verunfallte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Weitere Verkehrsteilnehmer wurde bei dem Unfall nicht geschädigt.

