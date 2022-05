Familienstreit löst Polizeieinsatz aus

Frankfurt-Gallus (ots)-(hol) – Vergangene Nacht kam zu einer Auseinandersetzung zwischen Ex-Partnern und deren jeweiligen Begleitern, bei der auch ein Baseballschläger zum Einsatz kam. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen traf sich gegen 01:30 Uhr ein ehemals in einer Liebesbeziehung befindliches Pärchen, um einen Streit vom Vortag auszuräumen. Der 51-jährige Mann wurde dabei von einem 39-jährigen Freund und die 22-jährige Frau (22 Jahre) von ihrem neuen 20-jährigen Lebensgefährten begleitet.

Der Mann und sein Begleiter nahmen dies zum Anlass, den neuen Partner der Ex zunächst mit Faustschlägen zu traktieren. Zudem schlug der 51-Jährige ihm mit einem Baseballschläger gegen den Kopf. In der Folge fiel der Angegriffene zu Boden, wo er weiter geschlagen und getreten wurde.

Diesen Moment nutzte der 39-jährige Begleiter, um die junge Frau zu Boden zu stoßen. Weitere Attacken wurden durch das Eingreifen zweier Frauen verhindert und den Opfern gelang es, zu flüchten. Dabei nahmen Zeugen Knallgeräusche wahr, bei denen es sich um Schüsse gehandelt haben könnte.

Die zwischenzeitlich verständigte Polizei sperrte den Tatort weiträumig ab und begann neben Fahndungsmaßnahmen auch mit der Spurensicherung. Im Rahmen dessen fanden die Ermittler Patronenhülsen einer Schreckschusswaffe. Da die beiden Angreifer namentlich bekannt sind, durchsuchte die Polizei noch in der Nacht deren Wohnungen, traf dabei aber nicht auf die Verdächtigen.

Der 20-Jährige musste zur weiteren Behandlung einer Kopfplatzwunde in ein Krankenhaus gebracht werden, das er jedoch noch in der Nacht wieder verlassen konnte. Seine Partnerin erlitt leichte oberflächliche Verletzungen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die beiden Männer.

Seniorin überfallen

Frankfurt-Nied (ots)-(hol) – Samstagabend 28.05.2022 überfiel ein Unbekannter eine 73-jährige Frankfurterin. Der Täter hatte es auf die Handtasche abgesehen. Bei dem Überfall wurde die Dame leicht verletzt. Gegen 20:30 Uhr befand sich die Seniorin auf dem Rückweg von einem Einkauf im Supermarkt in der “Dürkheimer Straße”.

Sie lief den Weg “Am Rosengarten”, der die “Mainzer Landstraße” und die “Dürkheimer” Straße verbindet, in Richtung “Mainzer Landstraße” entlang, als ihr der Unbekannte entgegenkam. Er versuchte unvermittelt, der Frau ihre Handtasche von der Schulter zu reißen. Das Opfer leistete jedoch Gegenwehr, um im Besitz der Handtasche zu bleiben.

Schließlich stieß der Räuber sie zu Boden und gelangte so an das Objekt seiner Begierde. Anschließend rannte er in Richtung einer Kindertagesstätte in der “Dürkheimer Straße” davon. Der 73-Jährigen eilte ein Nachbar zur Hilfe, der die Tat aus der Entfernung beobachtet hatte. Sie erlitt leichte Verletzungen am Arm. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines Straßenraubs.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, 175-180 cm groß, schlank, südeuropäischer / orientalischer Phänotyp, kurze schwarze Haare, bekleidet mit schwarzem Trainingsanzug.

Sachdienliche Hinweise nimmt das 17. Polizeirevier unter 069 / 755 1 17 00 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

