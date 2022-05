Offenbach, Main-Kinzig: Die Polizei-News

Bereich Offenbach

Tödlicher Verkehrsunfall – Mühlheim/B43

(ots) – Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Sonntagmittag 29.05.2022 um 12:00 Uhr auf der Hanauer Straße, zwischen Hanau-Steinheim und Mühlheim am Main. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad.

Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die Unfallstelle ist zurzeit noch voll gesperrt. Es wird nachberichtet.

Bereich Main-Kinzig

Wer hat den Einbrecher beobachtet? – Hanau

In der Zeit von Donnerstagnachmittag 26.05.2022 um 14.30 Uhr bis Samstagabend 28.05.2022 um 22.45 Uhr, kam es in der Kinzigstraße zu einem Wohnungseinbruch. Der unbekannte Täter nutzte eine Leiter, um über das offenstehende Küchenfenster in die Wohnung im 1. Obergeschoss zu gelangen. Hieraus wurden diverse Schmuckgegenstände entwendet.

Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123.

