Zwei schwer verletzte Kinder nach Fahrradsturz

Fulda (ots) – Zwei 13-jährige Kinder aus einem Stadtteil von Hünfeld und aus Burghaun fuhren am Freitag den 27.05. gg. 19:50 Uhr auf einem Fahrrad den Radweg von Oberrombach in Richtung Michelsrombach. Aus ungeklärter Ursache geriet das Fahrrad ins Schlingern und die Kinder stürzten über das Lenkrad.

Die Fahrerin und die auf dem Gepäckträger sitzende Mitfahrerin, die ohne Helm fuhren, wurden schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Klinikum Fulda verbracht.

Verkehrsunfälle

Rotenburg/F. (ots) – Am 28.05.2022 gegen 11.50 Uhr fuhr ein 62-jähriger Kradfahrer mit seiner 52-jährigen Sozius-Fahrerin, die beide in 38704 Liebenburg wohnhaft sind, den asphaltierten Weg vom Alheimer-Turm talwärts in Richtung Hof Guttels. Ca. 1200 Meter vor Hof Guttels am Ausgang einer Linkskurve kam der Kradfahrer, vermutlich auf Grund einer kleinen Unachtsamkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den unbefestigten Randstreifen.

Hier verlor er die Kontrolle über das Krad und stürzte gemeinsam mit seiner Sozius-Fahrerin in den Straßengraben. Hierdurch wurde der Kradfahrer leicht verletzt und sodann durch einen RTW ins Kreiskrankenhaus Rotenburg/F. gebracht. Die Sozius-Fahrerin wurde schwer verletzt und mit einem Hubschrauber ins Klinikum nach Fulda geflogen. An dem Krad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 11.000 Euro.

Bebra-Lüdersdorf (ots9 )- Am 28.05.2022 gegen 16.40 Uhr befuhr eine 17-jährige Kradfahrerin mit ihrer 18-jährigen Sozius-Fahrerin, die beide in Rotenburg/F. wohnhaft sind, die K 60 aus Richtung Dickenrück kommend in Richtung Lüdersdorf. In einer scharfen Linkskurve kam ihnen ein schwarzer Pkw entgegen, der über die Fahrbahnmitte hinaus auf die Fahrspur der Kradfahrerin kam.

Beim Versuch, dem Pkw auszuweichen, geriet die Kradfahrerin auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn und stürzte. Die Kradfahrerin und ihre Beifahrerin wurden durch den Sturz verletzt und anschließend stationär im Kreiskrankenhaus Rotenburg/F. bzw. Klinikum Bad Hersfeld aufgenommen.

Am Krad entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Der schwarze Pkw fuhr ohne anzuhalten weiter und entfernte sich somit als Unfallbeteiligter unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Tel. 06623-9370 oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht, Alheim

Mittwoch, 25.05.2022, 22:00 Uhr bis 22:45 Uhr (ots) – Ein PKW-Fahrer aus Alheim parkte am Bahnhof Heinebach in der Bahnhofstraße ordnungsgemäß am dortigen Seitenstreifen. Der PKW wurde durch ein anderes Kraftfahrzeug an der rechten Fahrzeugseite beschädigt, die verursachende Person entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachschaden: 4.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg/F., 06623/9370 oder über die Online-Wache www.polizei.hessen.de.

Unfall

Heringen (ots) – Am Samstag 28.05.2022 gegen 11:15 Uhr, befuhr eine 61-jährige PKW-Fahrerin aus Heringen die L3172 von Dippach kommend in Richtung Heringen-Leimbach. Ein 71-jähriger-PKW-Fahrer aus Heringen befuhr einen Feldweg, der im Einmündungsbereich der L3172 und der K4 nach Widderhausen auf die L3172 führt.

Der 71-jährige PKW Fahrer übersah beim Einfahren in den Einmündungsbereich die von rechts kommende 61-jährige-PKW-Fahrerin. Es kam zum Unfall. Die 61-jährige PKW-Fahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Verkehrsunfall – Pkw überschlägt sich – Fahrer verletzt

Alsfeld (ots) – Am Samstag 28.05.2022 kam es in Alsfeld/Schwabenröder Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 16:40 Uhr fuhr ein 75-jähriger Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis mit seinem Pkw Audi A6 die Schwabenröder Straße, von der Stadtmitte Alsfeld kommend, in Richtung Reibertenrod, als dieser aus bisher ungeklärter Ursache auf einen geparkten PKW auffuhr.

In der Folge überschlug sich der PKW des Unfallverursachers und rutschte in den Gegenverkehr, wo er mit einem weiteren PKW VW Beetle kollidierte und schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Der geparkte PKW Mercedes Benz (B-Klasse) wurde zudem auf einen weiteren PKW Hyundai aufgeschoben.

Insgesamt waren bei dem Verkehrsunfall 4 Fahrzeuge beteiligt. Der Unfallverursacher wurde durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch erstversorgt und anschließend zur weiteren Abklärung in das Krankenhaus Alsfeld verbracht.

Es wurden keine weiteren Personen durch das Unfallgeschehen verletzt. Neben der Polizei waren der Rettungsdienst und die freiwillige Feuerwehr Alsfeld im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf auf etwa 55.000 Euro geschätzt.

Containerbrand auf einem Schulgelände

Fulda (ots) – Am Freitag 27.05.2022 kam es gegen 23:00 Uhr zu einem Brand von drei Müllcontainern aus Kunststoff (je 1.100 Liter Papiercontainer) auf dem Schulgelände der Domschule in Fulda. Ein Passant hatte den Brand in der Straße Am Kronhof bemerkt und umgehend die Polizei verständigt.

Durch die Feuerwehr konnten die brennenden Container gelöscht und so ein Übergreifen des Feuers auf weitere Kunststoffcontainer verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.200 Euro geschätzt. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Verkehrsunfall

Fulda (ots) – Eine 65-jährige Fahrzeugführerin aus Petersberg befuhr am 27.05.2022 gegen 13:45 Uhr mit ihrem VW Golf die Mackenrodstraße in Fahrtrichtung Horas und wollte nach links in den Gerloser Weg abbiegen.

Beim Abbiegen übersah die Fahrerin einen entgegenkommenden Pkw Audi aus dem Vogelsbergkreis. Der 42-jährige Fahrzeugführer bremste sein Fahrzeug ab. Das Heck des Audi A4 brach jedoch aus und prallte im weiteren Verlauf gegen den seitlich daneben fahrenden Mercedes eines 47-jährigen Bulgaren.

Anschließend kam es noch zum Frontalzusammenstoß zwischen dem VW Golf und dem Audi. Alle Beteiligten hatten Glück im Unglück. Es wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

