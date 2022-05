Körperverletzung auf Parkplatz

Kirn (ots) – Bereits am Mittwoch 25.05.2022 gegen 15:15 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes Kirn, Kallenfelser Straße eine Körperverletzung unter Beteiligung zweier Frauen. Es ist bekannt, dass mehrere Personen den Vorfall beobachteten, insbesondere eine junge Frau, welche versuchte den Streit zu schlichten.

Die polizeilichen Ermittlungen zu diesem Vorfall sind noch nicht abgeschlossen. Zeugen, insbesondere die junge Frau, werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der Nummer 06752-1560 zu melden.

Geldautomat aufgesprengt

Kirn (ots) – In der Nacht zu Sonntag 29.05.2022 gegen 04:30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter in der Kallenfelser Straße in Kirn einen Geldautoamten der Sparkasse Rhein-Nahe gesprengt. Nach den ersten Ermittlungen sind mehrere Anwohner durch eine laute Detonation aufgeschreckt worden.

Wenige Minuten später fanden die eingesetzten Polizeibeamten neben dem Edeka-Markt lediglich den völlig zerstörten “CashPoint” vor. Die unbekannten Täter hatten sich vermutlich mit einem silbergrauen PKW vom Tatort in Richtung Hahnenbach entfernt. Im Rahmen der sofort eingeleiteten umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnten weder die Tatverdächtigen noch das dazugehörige Fahrzeug festgestellt werden.

Durch die Detonation ist ein hoher aber noch nicht genau zu beziffernder Sachschaden entstanden. Den ersten Erkenntnissen nach war es den flüchtigen Tätern nicht gelungen, das Geld zu erbeuten. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.

Der Tatort wurde für die Arbeit der Spezialkräfte aus Mainz(Entschärfer sowie Spurensicherer) weiträumig gesperrt. Weitere Erkenntnisse können aufgrund der aktuell noch andauernden polizeilichen Ermittlungen nicht bekannt gegeben werden.

Die Polizei Kirn bittet Zeugen, die am Sonntagmorgen, 29.05.2022, verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Geldautoamten gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06752-156-0 zu melden.

Diebstahl elektronischer Kinderunterhaltungsgeräte

Bad Kreuznach (ots) – Im Zeitraum vom 28.05.2022, 19 Uhr bis Sonntag 29.05.2022, 09:30 Uhr wurden von bisher unbekannten Tätern zwei an einem Café in der Kurhausstraße in Bad Kreuznach mittels Stahlseilen festgekettete elektronische Kinderunterhaltungsgeräte entwendet.

Es handelt sich dabei um zwei Spielautos in den Farben gelb-rot und blau. An einem dritten Gerät wurde das Münzfach aufgebrochen und zwischen 50-70 EUR Bargeld entwendet. Alle Spielgeräte waren zuvor mittels Stahlseilen gesichert gewesen, welche durch die unbekannten Täter durchtrennt wurden.

Aufgrund des hohen Gewichts der elektronischen Geräte dürften mehrere Täter zum Abtransport am Tatort gewirkt haben. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 2.500 Euro.

Wer Hinweise zum Tatgeschehen machen kann oder in der Nacht vom 28.05. auf den 29.05. verdächtige Wahrnehmungen in der Kurhausstraße gemacht hat, wird gebeten sich mit hiesiger Dienststelle unter Tel. 0671-8811100 in Verbindung zu setzen.