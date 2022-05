Streit zwischen Brüdern endet in U-Haft

Mainz-Neustadt (ots) – Am Samstagnachmittag 28.05.2022 kommt es in der Neustadt gegen 15:00 Uhr zu einem Streit zwischen 2 Brüdern. Der 42-Jährige verletzte dabei seinen 38-jährigen Bruder mit einem Messer erheblich an Kopf, Oberkörper und Unterkörper. Der Verletzte flüchtet daraufhin aus der elterlichen Wohnung und wurde von seinem älteren Bruder verfolgt.

Mehrere Zeugen melden den Vorfall der Polizei über Notruf. Kurze Zeit später konnten die Polizisten den 42-Jährigen in der Leibnizstraße festnehmen. Der 38-Jährige wurde erstversorgt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Das Messer wurde durch die Polizei sichergestellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz erlies die zuständige Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht am Sonntag 29.05.2022, Haftbefehl gegen den 42-Jährigen.

Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen der Tat oder des Geschehens in der Mainzer Neustadt werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Mainz zu melden, Tel. 06131-653633.

Mainz-Bingen

Randalierer beschädigt Fahrzeug

Bingen-Büdesheim (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 28.05.2022 gegen 03:30 Uhr zog ein offensichtlich betrunkener junger Mann durch die Pestalozzistraße und beschädigte ein parkendes Auto, in dem er den Außenspiegel abschlug.

Die Anruferin konnte den Mann dürftig beschreiben: “oberkörperfrei”, schmale Statur, dunkelhaarig.

Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ergebnislos. Gibt es Zeugen, die Hinweise geben können? Bitte Mitteilung an die Polizei Bingen.