Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Wegen Körperverletzung muss sich ein 49-jähriger Mann aus Oggersheim verantworten, nachdem dieser am Samstag 28.05.22 gegen 19 Uhr seiner 19-jährigen Tochter mehrfach mit der Faust in das Gesicht schlug und sie am Hals packte.

Zuvor teilte die junge Frau ihrem Vater mit, nicht in dessen Gaststätte helfen zu wollen. Der Vater darf sich seiner Tochter nun für die Dauer von 10 Tagen nicht nähern und mit dieser auch keinen Kontakt aufnehmen.