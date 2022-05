Mannheim: Udo Lindenberg „UDOPIUM 2022“ am 09. und 10. Juli 2022

Mannheim – In der SAP Arena war er zuletzt vor drei Jahren: Udo Lindenberg ist seit wenigen Tagen auf Tour. In 13 Städten wird der Alt-Rocker wieder mit seiner gigantischen Show „ODOPIUM 2022“ auftreten.

Nach seinen spektakulären Stadien – und Arenen Touren mit mehr als 1 Million Zuschauern wurde auch er durch die Corona Pandemie ausgebremst. Von Mai bis Juli ist er auf Tour und sein spektakulärer Start in Schwerin vor wenigen Tagen ist in aller Munde.

Natürlich ist Mannheim längst ein fester Bestandteil seiner Touren. Die SAP Arena ist bestens gerüstet um den Hamburger auch eine entsprechende Kulisse zu bieten.

Das Konzert am 09.07.2022 ist längst ausverkauft und deshalb gibt es ein Zusatzkonzert am Sonntag, 10. Juli 2022, um 20 Uhr in der SAP Arena in Mannheim. Hierfür gibt es noch Karten im Vorverkauf bei www.eventim.de oder allen anderen Vorverkaufsstellen.