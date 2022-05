Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 29.05.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Teilnahme am Straßenverkehr trotz 2,61 Promille

Bad Dürkheim (ots) – Am 29.05.2022, gegen 04:30 Uhr, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Mannheimer Straße, in Bad Dürkheim festgestellt, dass die 25 – jährige Fahrzeugführerin nach Alkohol roch. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 2,61 Promille. Aufgrund dessen wurde der Verkehrsteilnehmerin aus Gönnheim eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Bad Dürkheim: Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol geführt

Bad Dürkheim (ots) – Am 29.05.2022, gegen 00:25 Uhr, wurde durch eine Streifenwagenbesatzung auf dem Parkplatz des Wurstmarktes festgestellt, wie ein Mercedes Benz unmittelbar nach dem Erblicken des Streifenwagens wieder von der Fahrbahn in eine Parkreihe einbog. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Zudem waren die Bindehäute leicht gerötet. Der Freinsheimer stimmte einem Atemalkoholtest zu, welcher 1,36 Promille ergab. Dem 26-jährige Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Bad Dürkheim: Stadtfest Bad Dürkheim

Bad Dürkheim (ots) – Am 28.05.2022, gegen 23:59 Uhr, kam es auf dem Stadtfest in Bad Dürkheim zu Streitigkeiten zwischen einem 19-Jährigen und einem 17-Jährigen aus dem Kreis Bad Dürkheim. Aufgrund der Streitigkeiten schlug der 17-Jährige Friedelsheimer dem Heranwachsenden aus Deidesheim mehrfach mit der Faust ins Gesicht und schlug ihm anschließend unvermittelt ein Glas gegen die linke Gesichtshälfte. Der Deidesheimer begab sich aufgrund seiner Verletzungen in die Notaufnahme. Gegen den 17-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Das Bad Dürkheimer Stadtfest war wie die Tage zuvor gut besucht. Mit dem Ordnungsamt Bad Dürkheim wurden mehrfach gemeinsame Fußstreifen durchgeführt. Außer der gefährlichen Körperverletzung verlief das Stadtfest friedlich.

Im Rahmen des Mobilitätstags ist heute, zwischen 11:00 Uhr und 18:00 Uhr, im Bereich der Kurgartenstraße und des Ludwigsplatzes auch die Polizei Bad Dürkheim vertreten. In diesem Jahr steht der Mobilitätstag unter dem Motto „Nachhaltig mobil“ mit Hauptaugenmerk auf dem Fahrrad. Interessierte am Polizeiberuf sind herzlich eingeladen uns zu besuchen!

Haßloch: Unfallflüchtiger Radfahrer gesucht

Haßloch (ots) – Am 28.05.2022, gegen 11:50 Uhr, missachtete ein Radfahrer an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Platz/Heinrich-Brauch-Straße/Alte Schulstraße die Vorfahrt eines 26-jährigen PKW-Fahrers, so dass es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Radfahrer fuhr direkt über die Alte Schulstraße davon, ohne sich irgendeiner Weise um den entstandenen Sachschaden am PKW in Höhe von ca. 100,- Euro zu kümmern. Bei dem Radfahrer soll es sich um einen Mann (ca. 30 Jahre, blonde Haare, rotes T-Shirt, kurze helle Hose) gehandelt haben, welcher auf einem schwarz-roten Mountainbike unterwegs war. Ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle wurde eingeleitet. Eventuelle Zeugen/-innen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Haßloch: Kupfer-Diebstahl

Haßloch (ots) – Vom Gelände einer Firma in der Daimlerstraße wurden in der Zeit von 25.05.22, 20:00 Uhr bis 27.05.22, 15:00 Uhr mehrere Kisten mit ca. 500 kg Kupfer und Kupferkabelresten entwendet. Um auf das Firmengelände zu gelangen, wurde von dem/den Täter(n) zuvor ein Zaun aufgeschnitten. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2000,- Euro geschätzt. Zeugen/-innen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Haßloch: Parkendes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Haßloch (ots) – Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hans-Böckler-Straße 20 beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeugführer am 27.05.2022, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 17:30 Uhr, einen dort geparkten PKW (Toyota, schwarz). Der entstandene Schaden im Heckbereich des geschädigten Fahrzeugs wird auf ca. 800,- Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Eventuelle Zeugen/-innen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Obrigheim: Durch Schwächeanfall Verkehrsunfall verursacht

Obrigheim (Pfalz) (ots) – Am 28.05.2022, gegen 11:38 Uhr, wird der PI Grünstadt ein Verkehrsunfall in der Albsheimer Hauptstraße in Obrigheim (OT Mühlheim) gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine 62-jährige Verkehrsteilnehmerin aus dem Kreis Bad Dürkheim offenbar aufgrund eines Schwächeanfalls die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und ungebremst mit mehreren, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen kollidierte. Durch den Verkehrsunfall wurden insgesamt vier Fahrzeuge erheblich beschädigt. Es entstand ein Schaden von schätzungsweise 40.500 Euro. Die Unfallverursacherin erlitt lediglich leichte Verletzungen. Für den Zeitraum der Bergungsarbeiten musste die Albsheimer Hauptstraße für ca. 45 Minuten vollgesperrt werden.

Deidesheim: Schadensträchtiger Auffahrunfall mit Personenschaden

Deidesheim (ots) – Am Freitag, 27.05.2022, gegen 12:00 Uhr, kam es auf der L 516 zwischen Deidesheim und Neustadt/Weinstraße zu einem schadensträchtigen Auffahrunfall. Ein in Richtung Neustadt fahrender PKW bog kurz nach dem Bahnübergang nach links in einen Wirtschaftsweg ab, was auch rechtzeitig und ordnungsgemäß mittels Fahrtrichtungsanzeiger angezeigt worden war. Von den drei hinterherfahrenden Fahrzeugführern bremsten die ersten beiden ihre Fahrzeuge hierauf entsprechend ab. Die 32-jährige Fahrerin des dritten Fahrzeugs fuhr aufgrund nicht ausreichenden Sicherheitsabstands auf das vor ihr abbremsende Fahrzeug auf, so dass es zu einem heftigen Zusammenstoß kam. An den beiden PKW entstand hierdurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000,- Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock und klagte über Kopfschmerzen. Sie wurde durch einen Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):