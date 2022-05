Deidesheim: Die 619. historische Geißbockversteigerung am 07. Juni 2022

Deidesheim – Die historische Geißbockversteigerung zählt zu den ältesten gelebten Brauchtümern in Rheinland-Pfalz. Der Pfingstdienstag ist seit jeher der höchste Feiertag in der Weinstadt Deidesheim: Seit dem 14. Jahrhundert bringt jeden Pfingstdienstag das jüngst vermählte Lambrechter Brautpaar einen „gut gehörnten und gut gebeutelten“ Geißbock durch den Wald zum Deidesheimer Rathaus, wo er dann versteigert wird. Mit dem Bock zollen die Lambrechter Tribut für ehemalige Weiderechte auf Deidesheimer Grundbesitz. Am Dienstag nach Pfingsten wird er vor der ehrwürdigen Kulisse des historischen Rathauses in Deidesheim versteigert.

Der diesjährige 619. gut gehörnte Bock Andreas I. wird von Andreas Scherf und Lena Dörrzapf zur Versteigerung nach Deidesheim geführt.

Trotz der Pandemie wurde das Brauchtum in den letzten Jahren aufrechterhalten: Der 617. und 618. Bock wurde zwar geliefert und angenommen, aber Corona machte der Versteigerung der beiden Böcke einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Somit werden in diesem Jahr gleich drei Böcke unter den Hammer kommen! Am 7. Juni wird es erstmals in der jüngeren Geschichte bereits um 17.00 Uhr eine Versteigerung des 617. Bocks geben; um 17.20 Uhr kommt dann der 618. Bock unter den Hammer.

Mit dem Höhepunkt, der Versteigerung des 2022er Bocks, geht es dann traditionell weiter: Um Glockenschlag 17.45 Uhr startet die letzte Versteigerung des Tages und um Glockenschlag 18.00 Uhr gehört der Bock dem zu diesem Zeitpunkt Meistbietenden. Mit der Zahlung des gebotenen Betrages in bar auf den Tisch des Bürgermeisters und der Unterzeichnung der Steigerungsurkunde verpflichtet sich der Steigerer, das Tier entsprechend den Tierschutzbestimmungen zu behandeln sowie ihm einen würdigen Lebensabend zu ermöglichen.

Ein wein- und genussorientiertes Programm über die gesamten Pfingsttage bietet den Besuchern die Möglichkeit entschleunigt, die vom Deutschen Weininstitut zum „Höhepunkt der Weinkultur“ ausgerufene Stadt Deidesheim zu erkunden. Zahlreiche Weingüter, Restaurants und Künstlerateliers locken mit Wein, kulinarischen Spezialitäten und Ausstellungen neuester Werke. Auf die Kinder wartet ein kleiner Vergnügungsplatz, der in der Nähe des historischen Marktplatzes aufgebaut ist.

Wer den Pfingstdienstag „von Anfang an“ erleben will hat hierzu eine ganz besondere Möglichkeit: Frühaufsteher können sich um 5.30 Uhr am Friedrich-Ebert-Platz in Lambrecht der Wandergruppe anschließen, die den Geißbock von Lambrecht nach Deidesheim führt: Ein sicher unvergessliches Erlebnis!

Die Geißbockversteigerung kann auch ganz bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden. Informationen zu den Fahrzeiten des öffentlichen Nahverkehrs sind unter www.vrn.de im Internet abrufbar.

Weitere Informationen:

Tourist Service GmbH Deidesheim

Bahnhofstr. 5, 67146 Deidesheim

Tel.: 06326/9677-0

Fax: 06326/9677-18

touristinfo@deidesheim.de

www.deidesheim.de