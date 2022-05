Nachdem Telefonica Deutschland, auch bekannt als O2, in 2019 mit dem Ausbau des 5G-Netzes begonnen hatte, will man die Ausbaugeschwindigkeit nun erhöhen, damit Deutschland in dieser Hinsicht wieder den Status „Technologie-Dino“ loswird.

5G Abdeckung im internationalen Vergleich

Deutschlands Mobilfunkanbieter geben in letzter Zeit immer häufiger Erfolgsmeldungen bekannt, wie gut es doch um den Netzausbau stehe und wie gut man vorankomme. Wenn man den Netzausbau Deutschlands allerdings mit unabhängigen Daten abgleicht, wird man schnell feststellen, dass andere Länder hier noch klar die Nase vorn haben.

Tatsächlich bestehen die größten Mängel jedoch beim 4G-Netz. Beim 5G-Netz kann man sich mittlerweile zu den Top 12 Nationen zählen. 2020 konnte man in Deutschland immerhin 10,3 Prozent der Zeit auf das 5G-Netz zugreifen. Bessere Werte können hier nur Saudi-Arabien, Kuwait, Hong-Kong, Südkorea, USA, Taiwan und Holland vorweisen. Wenn es um die Geschwindigkeit des 5G-Netzes geht, steht Deutschland laut der Studie auf dem neunten Platz.

Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten

Erstaunlicherweise hinkt die USA im internationalen Vergleich etwas hinterher, was die Geschwindigkeit angeht. Die Downloadgeschwindigkeit im 5G-Netz beträgt hier nur 50,9 Mbit/s, was erstaunlich ist angesichts der Marktführerschaft des Landes in vielen anderen Technologien.

Was ist 5G überhaupt und wofür braucht man es?

5G ist die neue Generation im Mobilfunk. Damit werden Zukunftstechnologien wie Augmented Reality bei Spielen oder vernetzte Geräte in der Industrie deutlich realistischer. Die Digitalisierung verschiedener Lebensbereiche kann so beschleunigt werden.

Ein Beispiel für den Nutzen der 5G-Technologie sind Online Casinos. Viele Spieler dazu übergegangen, im Online Casino zu spielen, statt in die Spielhalle zu fahren. Sehr beliebt ist auch das Spielen auf dem Smartphone. Allerdings braucht es dazu eben immer eine stabile und schnelle Internetverbindung. Wenn man unterwegs ist und von einem Funkloch ins nächste stolpert, macht das Ganze keinen Sinn.

Wie spielt man Poker im Online Casino?

Heutzutage kommt das Spielgefühl im Online Casino dem echten Erlebnis schon sehr nahe. Im Live Casino kann man mit einem echten Dealer und echten Mitspielern interagieren. Aber wie spielt man Poker eigentlich?

Jedem Spieler werden zwei Karten ausgeteilt und in jeder Spielrunde werden nacheinander bis zu drei Karten aufgedeckt. Je nach Kartenhand macht es Sinn, den Einsatz zu erhöhen, nichts zu tun oder die Runde zu verlassen. Einsätze werden mit Spielchips dargestellt. Im Online Casino sind die eigene Kartenhand und die Chips in einer digitalen Form angezeigt, aber ansonsten kommt der Livestream dem echten Erlebnis schon sehr nahe.

Es ist natürlich essenziell, bei jeder Runde die Möglichkeit zu haben, Einsätze zu platzieren und am Spiel teilnehmen zu können. Wenn man seine Verbindung verliert, wird das Spiel nicht etwa angehalten, wie man es vielleicht von Online Slots kennt. Stellen Sie sich vor, Sie bekämen zwei Asse auf die Hand und könnten dann nicht am Spiel teilnehmen, weil die Verbindung unterbrochen wird. Hier kommt der unbestreitbare Nutzen des 5G-Mobilfunknetzes ins Spiel.

Die Anforderungen der Digitalisierung

Schon jetzt nutzen Milliarden von Menschen mobiles Internet. Für die meisten privaten Anwendungen reicht der aktuelle Standard LTE völlig aus. Allerdings gehen Experten davon aus, dass die Zahl der vernetzten digitalen Geräte weiterhin dramatisch ansteigen wird. Auch Industriekunden können bei einem gut ausgebauten 5G-Netz auf die Datengeschwindigkeit, Reaktionszeit, Datensicherheit und Netzkapazität vertrauen.

Stabileres Netz

In Einzelfällen kann es aktuell noch zu Überlastungen der Mobilfunknetze kommen. Das kann man immer wieder bei Großveranstaltungen wie Konzerten, Fußballspielen und Festivals feststellen. Das 5G-Netz kann hier Abhilfe schaffen und Spitzenlasten abfedern.

Autonomes Fahren

Ob und wann autonomes Fahren hierzulande gängig sein wird, ist noch nicht abzusehen. Aktuell sind in Deutschland schon Fahrzeuge mit SAE-Level 3 zugelassen, bei denen manche Fahraufgaben zeitweise vom Fahrzeug übernommen werden können. Diese Fahraufgaben können zum Beispiel Beschleunigen, Bremsen oder sogar Überholen darstellen. Allerdings muss der Fahrer immer eingreifen können.

Automatisierte Taxis und Busse wird man wahrscheinlich ab 2025 vermehrt auf den Straßen Deutschlands antreffen. Für automatisierte LKWs auf den Autobahnen wird man aber wahrscheinlich noch bis 2030 warten müssen. Schon jetzt kann man in manchen Großstädten wie Berlin und Kopenhagen einigen vollautonomen Bussen begegnen. Zwar fahren sie aktuell noch sehr langsam, aber sobald genügend Daten gesammelt werden, sollen sie auch schneller fahren können.

Bis Fahrzeuge mit Level 5, also völliger Autonomie, Alltag werden, gehen vermutlich noch einige Jahre ins Land. Allerdings ist schon jetzt abzusehen, dass intensive Kommunikation zwischen autonomen oder automatisierten Verkehrsteilnehmern ein sehr stabiles Netz voraussetzen wird. 5G ist also auch hier eine Art Brückentechnologie, die die Grundlage für viele Zukunftsvisionen darstellt. Mit 5G wäre es beispielsweise auch möglich, dass ein externer Lotse die Steuerung des Fahrzeugs übernimmt, falls das automatisierte System auf eine Situation stößt, die es nicht kennt.