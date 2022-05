Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 27.05.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Widerstand geleistet

Bad Dürkheim (ots) – Am Donnerstag, 26.05.2022 gegen 22.00 Uhr, fielen auf dem Stadtplatz in Bad Dürkheim drei Männer im Alter von 28, 30 und 35 Jahren unangenehm auf, die Gläser beschädigten, die Besucher des Stadtfestes anpöbelten und -wie sich später hausstellte – einen Mann mit einem Kopfstoß im Gesicht verletzte. Den Männern wurde zunächst ein Platzverweis erteilt und diese anschließend durch Vollzugskräfte der Stadt und zwei Polizeibeamten aus dem Festbereich herausbegleitet. Während der Personalienfeststellung wurden die Beteiligten zunehmend aggressiver, als plötzlich der 30-Jährige aus der Gruppe heraus auf einen Polizeibeamten zusprang und versuchte diesen mit einem Kopfstoß zu treffen. Der Polizeibeamte konnte den Angriff gerade noch verhindern, wurde hierbei aber leicht verletzt. Alle drei Männer mussten gefesselt werden, wogegen sie sich körperlich wehrten und die eingesetzten Kräfte massiv beleidigten. Anschließend wurden die Unruhestifter zur Dienststelle verbracht, wo mit Werten zwischen 1,97 Promille- 3,27 Promille ihre hochgradige Alkoholisierung festgestellt werden konnte. Nachdem bei allen Beteiligten Blutproben entnommen und beim Hauptaggressor eine Sicherheitsleistung erhoben worden war, durften diese die Dienststelle wieder verlassen.

Grünstadt: Führen eines Kfz unter dem Einfluss berauschender Mittel

Grünstadt-Sausenheim (ots) – Am Freitag, 27.05.2022 gegen 14:30 Uhr wurde ein 18-jähriger aus dem Leininger Land mit seinem Pkw in Sausenheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffallerscheinungen fest. Ein anschließender Drogenschnelltest verlief positiv, weshalb der junge Mann die Beamten zwecks Blutentnahme zur Dienststelle begleiten musste. Entsprechende Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.

Freinsheim: Mit Alkohol im Blut von der Unfallstelle geflüchtet

Freinsheim (ots) – Am Donnerstag, 26.05.2022, verursachte gegen 19:40 Uhr ein 56-Jähriger Misubishifahrer aus Ludwigshafen in der Bahnhofstraße in Freinsheim einen Verkehrsunfall. Dieser fuhr an der Bedarfsampel mit überhöhter Geschwindigkeit an ordnungsgemäß wartenden Autofahrern vorbei und schließlich in ein Fahrzeug hinein, welches bei Grünlicht in die Baustelle eingefahren war. Hierdurch entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 5.000 Euro. Der Ludwigshafener teilte der 18-Jährigen Unfallgegnerin zwar seine Versicherungsdaten mit, wollte dann jedoch schnellstmöglich weiterfahren. Die 18-Jährige konfrontierte ihn damit, dass er nur wegwolle, weil er Alkohol getrunken habe, was der Ludwigshafener bestätigte. Während dieser wegfuhr gelang es der Unfallgegnerin noch, ein Bild von Fahrer und Kennzeichen anzufertigen, wodurch er von den eingesetzten Polizeibeamten ermittelt werden konnte. Der Unfallflüchtige konnte kurze Zeit später zu Hause angetroffen werden, wo nach einem Atemalkoholtestergebnis von 2,56 Promille dessen Führerschein sichergestellt und Blutproben entnommen wurden. Neben der Strafanzeige wegen §316 StGB – Trunkenheit im Verkehr und der §142 StGB – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort wurde die vorläufige Entziehung seiner Fahrerlaubnis in die Wege geleitet.

Altleiningen, Wattenheim: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Altleiningen, K 32 (ots) – Am 26.05.2022, 13:30 Uhr kam es auf der K32 zwischen Altleiningen und Wattenheim zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der 23-jährigne Fahrzeugführer der in Richtung Wattenheim fuhr, kam aufgrund zu hoher Geschwindigkeit, in einer langgezogenen Kurve in den Gegenverkehr. Er kollidierte mit dem PKW eines 57-jährigen. Der 57-jährige wurde hierbei leicht verletz. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die K 37 war während der Unfallaufnahme für 30 Minuten gesperrt.

