Mannheim: Von der Kontrollstelle direkt ins Gefängnis

Mannheim (ots) – Bei Rahmen ihrer allgemeinen Streifentätigkeit am

Christi-Himmelfahrtsnachmittag, kontrollierte eine Streife des Polizeireviers

Käfertal in der Wachenheimer Straße kurz nach 15 Uhr einen 45-jährigen Mann. Bei

seiner Überprüfung stellten sie fest, dass der Kontrollierte von einer

oberbayerischen Strafverfolgungsbehörde seit 2018 per U-Haftbefehl gesucht wird.

Der Mann wurde festgenommen und zur Verfügung der Bayrischen Justizbehörde in

eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Mannheim: Unfall mit Straßenbahn; Autofahrerin verletzt

Mannheim (ots) – Am Freitagvormittag, kurz vor 10 Uhr, ereignete sich auf der

Feudenheimer Straße, Höhe Dudenstraße, ein Verkehrsunfall, zwischen einer

Straßenbahn und einem Auto, bei dem die Autofahrerin verletzt wurde. Der

Gesamtschaden beläuft sich auf rund 50.000.- Euro.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, war die Volvo-Fahrerin auf der

Feudenheimer Straße stadtauswärts unterwegs und wollte an der Einmündung

Dudenstraße durch einen verkehrswidrigen „U-Turn“ wieder zurück stadteinwärts

fahren. Dabei übersah sie eine stadtauswärts fahrende Straßenbahn und

kollidierte mit dieser.

Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Berufsfeuerwehr

Mannheim befreit werden. Ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Der Schienenverkehr war für rund eine halbe Stunde bis gegen 10.30 Uhr in beiden

Richtungen voll gesperrt.

Mannheim-Seckenheim: Falsche Wasserwerker erbeuten Schmuck aus Wohnung

Mannheim (ots) – Am Mittwochnachmittag gegen 16:15 Uhr entwendeten falsche

Wasserwerker aus einer Wohnung in der Lahrer Straße Schmuck im Wert von mehreren

Hundert Euro. Einer der Täter klingelte bei der 85-jährigen Bewohnerin und gab

an, den Zählerstand der Wasseruhr ablesen zu müssen, weshalb diesem Zutritt zur

Wohnung gewährt wurde. Während sich der Unbekannte mit der Geschädigten einige

Minuten an der Wasseruhr aufhielt, gelang es einem Komplizen unbemerkt die

Wohnung zu betreten und Schmuck im Wert von mehr als 500 Euro zu entwenden.

Einer der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, 40 bis 50 Jahre alt, etwa

165 cm groß, hat einen 3-Tage-Bart und trug eine Mütze. Das Polizeirevier

Ladenburg sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und

bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06203/9305-0 zu melden.

Bitte beachten Sie zudem folgende Warnhinweise:

Sie, wenn möglich, eine Vertrauensperson oder einen Nachbarn hinzu. Lassen Sie die Personen nicht unbeaufsichtigt in Ihrer Wohnung.

Schließen Sie Schmuckstücke und Wertsachen immer sicher weg.

Mannheim: 18-Jähriger wegen Diebstahls mit Waffen im Rahmen des beschleunigten Verfahrens verurteilt

Mannheim (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des

Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

ein 18-Jähriger wegen Diebstahls mit Waffen im Rahmen des sogenannten

beschleunigten Verfahrens zu einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten mit Bewährung

verurteilt.

Der junge Mann steht im Verdacht am Dienstagvormittag ein Parfum im Wert von 149

Euro aus einer Parfümerie in der Mannheimer Innenstadt entwendet zu haben. Der

Zeuge und Ladendetektiv bemerkte den Diebstahl, hielt den 18-Jährigen fest und

verständigte daraufhin die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Tatverdächtigen stellten die Beamten

neben einem Pfefferspray, das griffbereit in der Jackentasche verstaut war, auch

knapp 15 Gramm Haschisch sicher, das sich im Besitz des 18-Jährigen befunden

haben soll.

Nach der vorläufigen Festnahme wurde der Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Mannheim dem beschleunigten Verfahren zugeführt.

Im Rahmen der Hauptverhandlung am Mittwochnachmittag vor dem Amtsgericht

Mannheim wurde der 18-Jährige wegen Diebstahls mit Waffen zu einer

Freiheitsstrafe von 8 Monaten mit Bewährung verurteilt. Das Urteil ist noch

nicht rechtskräftig.