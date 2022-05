Zaisenhausen – Radfahrer treffen zusammen und stürzen

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstag gegen 19:30 Uhr, fuhren ein 50 und ein

58-jähriger Radfahrer auf der Bahnbrückener Straße ineinander und stürzten. Die

beiden Männer zogen sich jeweils leichte Verletzungen zu. An einem am

Fahrbahnrand geparkten Auto entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Wie ein

vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab, standen die beiden Männer offenbar

unter der Beeinflussung von Alkohol.

Bretten – Eltern angegriffen – 44-Jähriger wurde in Gewahrsam genommen

Karlsruhe (ots) – Ein 44-jähriger Mann widersetzte sich am Mittwochmorgen in

Bretten den polizeilichen Maßnahmen. Zuvor hatte er seine Eltern angegriffen.

Der 44-jährige war am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr im Zuge einer

Auseinandersetzung innerhalb der Familie auf seine Eltern losgegangen, diese

hatten die Polizei verständigt. Der alkoholisierte Aggressor sollte in Gewahrsam

genommen werden, um die Situation zu bereinigen. Er beleidigte die Beamten

massiv und baute sich drohend vor ihnen auf. Die Polizisten konnten den

aggressiven Mann nur mit massivem Kraftaufwand zu Boden bringen und dort

fixieren. Hierbei wurden zwei Polizisten leicht verletzt, konnten aber ihren

Dienst fortsetzen.

Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Die Eltern wurden nicht verletzt.

Ubstadt-Weiher – Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen – 31-Jähriger in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Presseerklärung Staatsanwaltschaft Karlsruhe und

Polizeipräsidium Karlsruhe

Ein 31-jähriger mutmaßlicher Drogendealer wurde am Mittwochmorgen in

Ubstadt-Weiher durch ein Mobiles Einsatzkommando an seiner Wohnanschrift

vorläufig festgenommen.

Der Beschuldigte kam im Rahmen von Ermittlungen des Rauschgiftdezernats des

Polizeipräsidiums Karlsruhe in den Verdacht, mit Betäubungsmitteln in nicht

geringen Mengen Handel zu treiben. Bei der Durchsuchung seiner Wohnanschrift

wurden – auch mit Hilfe eines Drogenspürhundes – über sechs Kilogramm Marihuana

und etwa zwei Liter flüssiges Amphetamin aufgefunden. Ferner wurden ca. 21.700

Euro mutmaßliches Dealgeld und ein Teleskopschlagstock sichergestellt.

Der 31-Jährige wurde am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Matthias Göhrig, Pressestelle Polizeipräsidium Karlsruhe

Philippsburg, Huttenheim – 25-Jähriger leistet nach Körperverletzungsdelikten Widerstand gegen Polizeibeamte

Philippsburg, Huttenheim (ots) – Beim Vatertagsfest am Hardtsee-Bruhrain soll es

in der Nacht auf Freitag durch einen 25-Jährigen zu Körperverletzungsdelikten

zum Nachteil anderer Festbesucher gekommen sein. Mehrere Personen hatten den

25-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei gegen 00.35 Uhr auf dem Boden

fixiert. Als die Beamten die Fixierung übernahmen wehrte sich der 25-Jährige

vehement und biss eine Polizeibeamtin. Erst nach dem Einsatz von Pfefferspray

konnte der Widerstand gebrochen und der 25-Jährige zur Dienststelle

transportiert werden. Während der Fahrt beleidigte er die eingesetzten Beamten

unentwegt. Da der 25-Jährige erkennbar unter dem Einfluss berauschender Mittel

stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen, wogegen er sich wiederum heftig zur

Wehr setzte. Glücklicherweise trugen alle eingesetzten Beamten bei dem Einsatz

keine größeren Verletzungen davon und konnten ihren Dienst fortsetzen.

Zeugen können sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer 07256 93290 an das

Polizeirevier Philippsburg wenden.

Karlsruhe – Hund auf Südtangente verursacht Verkehrschaos und beißt Polizistin

Karlsruhe (ots) – Eine entlaufene Hündin legte am Mittwochmittag den Verkehr auf

der Südtangente teilweise lahm. Beim Einfangen wurde eine Hundeführerin der

Polizei von der verängstigten Hündin gebissen und schwer verletzt.

Gegen 13 Uhr meldeten verschiedene Verkehrsteilnehmer zunächst eine freilaufende

Hündin im Bereich Barbarossaplatz, kurz darauf war die Hündin auf der

Südtangente unterwegs. Insgesamt sechs Funkstreifenbesatzungen versuchten das

Tier einzufangen. Durch Anhalten und Verlangsamen des Verkehrs war der Stau

zwischen den Ausfahrten „Kühler Krug“ und „Schwarzwaldbrücke“ auf bis zu vier

Kilometer angewachsen.

Schließlich gelang es die ermüdete Hündin nach mehr als 30 Minuten einzufangen.

Hierbei biss das Tier eine Hundeführerin in beide Unterarme. Sie musste sich in

ärztliche Behandlung begeben. Die Hündin blieb unverletzt und konnte schließlich

in die Obhut ihrer Besitzer gegeben werden. Diese hatten sich zwischenzeitlich

bei der Polizei gemeldet.

Glücklicherweise gab es wohl keine Verkehrsunfälle in Zusammenhang mit dem Hund.

Sulzfeld – Mutmaßlich betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Karlsruhe (ots) – Offenbar zu schnell war am Donnerstagabend ein 30-Jähriger

Autofahrer auf der Landesstraße 593 bei Sulzfeld unterwegs und kollidierte mit

dem Auto eines 41-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der

30-Jährige betrunken war.

Gegen 20.15 Uhr war der 30-jährige Fahrer eines Suzuki auf der L593 aus Richtung

Sulzfeld unterwegs. Im Einmündungsbereich zur Bundesstraße 293 kam es zu einer

Kollision mit Wagen eines 41-jährigen Ford-Fahrers. Alle vier Insassen des Ford

zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Insgesamt entstand ein

Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Bei der Aufnahme des Unfalls stellten die

Beamten bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher einen Alkoholgeruch fest. Ein

Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,1 Promille. Der 30-Jährige muss mit dem

Entzug seines Führerscheins und einer Anzeige rechnen.

Östringen – Einbruch in ein Hotel – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter brachen am Donnerstag zwischen 01.00 Uhr und

05.00 Uhr in Östringen-Tiefenbach in ein Hotel ein und entwendeten einen Tresor.

Über mehrere Stunden hielten sich die Diebe offenbar in dem Hotel in der Straße

„Am Kreuzbergsee“ auf. Nach dem derzeitigen Stand nutzten die Einbrecher wohl

einen Speisewagen, um den Tresor zu einem bereitgestellten Fahrzeug zu

transportieren. Mit dem Tresor, in dem sich mehrere tausend Euro befanden und

dem Inhalt einer Wechselkasse verließen die Langfinger den Tatort. Auf welchem

Weg die mutmaßlichen Täter in das Hotel kamen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Am

Tatort wurden von der Polizei Spuren gesichert.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07253/80260 mit dem

Polizeirevier Bad Schönborn in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Schlossgarten wegen massiver Ruhestörungen und Körperverletzungen geräumt

Karlsruhe (ots) – Der Schlossgarten wurde in der Nacht von Mittwoch auf

Donnerstag aufgrund massiver Ruhestörungen und diverser begangener

Körperverletzungen von der Polizei mit starken Kräften geräumt. Hierbei kam es

vereinzelt zu Beleidigungen und Flaschenwürfen gegenüber den eingesetzten

Polizeibeamten.

Im Schlossgarten hielten sich gegen 22 Uhr circa 3.000 Personen in Kleingruppen

auf. Die Stimmung wurde wohl mit zunehmender Zeit und dem Genuss von Alkohol

angespannter bis aggressiv. Anwohner beschwerten sich über massive

Ruhestörungen. Ferner kam es offensichtlich zu mehreren Streitereien mit

Körperverletzungen.

Die Polizei begann daraufhin gegen 00.00 Uhr den noch mit knapp 2.000 Besuchern

besuchten Schlossgarten zu räumen. Die meisten Besucher folgten den Anweisungen

der Polizei und verließen den Schlossgarten. Leider versuchten sich einige

Uneinsichtige zunächst der Räumung zu widersetzen, konnten aber durch ein

konsequentes Vorgehen der Einsatzkräfte, davon überzeugt werden, den

Schlossgarten zu verlassen. Vereinzelt wurden die Polizeibeamten bei der Räumung

beleidigt und mit Flaschen beworfen. Die Polizei nahm drei Personen wegen

Beleidigung vorläufig fest, sie müssen nun mit einer Anzeige rechnen. Der

Schlossgarten konnte letztlich gegen 01.00 Uhr geräumt werden. Nach derzeitigen

Erkenntnissen gab es bei der Räumung auf Seiten der Besucher als auch bei den

eingesetzten Polizeibeamten keine Verletzten.