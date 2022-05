Mit Wunderkerzen gespielt und Brand verursacht

Speyer (ots) – Am Mittwoch 25.05.2022 kam es gegen 14:45 Uhr zu einem Brand eines circa 8 qm großen Waldstückes im Bereich der Keplerstraße. Das Feuer konnte zunächst durch Passanten und nachfolgend durch die Feuerwehr gelöscht werden, sodass es zu keinem größeren Schaden kam. Gegen 21:30 Uhr wurde ein weiterer Brand im gleichen Waldstück gemeldet.

Die eingesetzte Polizeistreife traf dort auf einen 15-Jährigen, der letztendlich zugab, mit Wunderkerzen gespielt zu haben und dabei versehentlich das Feuer (ca. 0,5 qm) verursachte. Ob die beiden Bränden, die nur wenige Meter entfernt voneinander stattgefunden haben, in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand laufender Ermittlung. Der durch das Feuer entstandene Schaden steht derzeit noch nicht fest.

Mehrere Einbrüche

Speyer (ots) – Gleich zu 3 Einbrüchen in Geschäftsräume kam es in der Nacht zum Donnerstag im Stadtteil Süd. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Windthorststraße und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Bei einem Einbruch in eine Bäckereifiliale in der Else-Krieg- Straße sowie in ein Bauunternehmen in der Windthorststraße gingen die Täter leer hinterließen jedoch einen Schaden, der derzeit noch nicht beziffert werden kann.

Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Stadtteil Süd, insbesondere in der Else-Krieg-Straße und der Windthorststraße gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.