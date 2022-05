Verkehrsunfall

Hauneck. Am Mittwoch (25.05.), gegen 16 Uhr, befuhr eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Hauneck die B 27 aus Richtung Unterhaun in Richtung Bad Hersfeld. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr nach rechts in die Leitplanke. An der gesamten rechten Fahrzeugseite entstand erheblicher Sachschaden. Die Leitplanke wurde ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt circa 15.000 Euro.

Verkehrsunfall Mit Motorrad

Heringen. Am Mittwoch (25.05.), gegen 16 Uhr, fuhr ein 16-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad vom Festplatz in der Werraaue in Heringen auf die Fahrbahn. Die Zufahrt ist lediglich mit losem Schotter beschaffen. Nach derzeitigen Erkenntnissen rutschte das Hinterrad beim Anfahren leicht weg und der Fahrer kam mit seiner 41-jährigen Sozia zu Fall. Das Zweirad stürzte auf die rechte Seite und damit der Sozia auf ihr Bein. Diese wurde dadurch leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von circa 50 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall auf A7

Knüllwald. Am Donnerstag (26.05.), gegen 2.30 Uhr, kam es auf der A 7, zwischen den Anschlussstellen Neuenstein und Homberg/Efze, in Fahrtrichtung Nord zu einem Verkehrsunfall. Die 31-jährige Fahrerin eines Skoda kam aus bisher ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Betongleitwand. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Liegen. Die Fahrerin aus Knüllwald wurde dabei leicht verletzt. Durch die Trümmerteile wurde die Mercedes E-Klasse eines hinterherfahrenden 32-Jährigen aus Bad Hersfeld beschädigt. Die Fahrbahn war für die Bergungsarbeiten bis 4.30 Uhr zeitweise voll gesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 20.000 Euro.

Lkw kommt von Fahrbahn ab

Alsfeld. Am Freitag (27.05.), gegen 6 Uhr, ereignete sich auf der A 5, zwischen den Anschlussstellen Alsfeld/West und Alsfeld/Ost ein Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer leicht verletzt wurde. Ein 55-jähriger Fahrzeugführer aus der Ukraine fuhr mit seinem litauischen Sattelzug aus Richtung Frankfurt kommend in Richtung Kassel. Zwischen den Anschlussstellen Alsfeld/West und Alsfeld/Ost kam er aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr den dortigen Flutgraben. Hierbei kippte der Sattelzug nach rechts um und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrzeugführer konnte durch die Feuerwehr Alsfeld aus dem Führerhaus durch Einschlagen der Frontscheibe befreit werden. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr ebenfalls aufgenommen. Da bei dem Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf etwa 45.000 Euro. Während der Bergungsarbeiten ist der rechte Fahrstreifen bis ca. 15 Uhr gesperrt.

Rotenburg erhält KOMPASS-Sicherheitssiegel – Ein guter Tag für die Stadt

Rotenburg. Knapp 5 Prozent weniger Straftaten in 2021 als noch zwei Jahre zuvor: Seit 2019 ist die Stadt Rotenburg an der Fulda Mitglied der KOMPASS-Familie und hat in dieser Zeit vielfältige Maßnahmen der Verkehrs- und Kriminalprävention umgesetzt. Für dieses besondere Engagement bekam der Bürgermeister der Kommune, Christian Grunwald, am Freitag (27.05.) das KOMunalProgrAmmSicherheitsSiegel (KOMPASS) des Hessischen Innenministeriums durch Staatssekretär Stefan Sauer im Rotenburger Rathaus überreicht.

„Das ist ein sehr guter Tag für die Stadt“, so Bürgermeister Grunwald. Das Präventionsprogramm sei Rotenburg auf den Leib geschneidert. Man habe seit Jahren ein sehr gut funktionierendes Netzwerk der ehrenamtlichen und institutionellen Präventionsarbeit zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger sowie der zahlreichen Gäste der Stadt. „Gemeinsam haben wir viel gearbeitet, die Ergebnisse können sich sehen lassen. Sie steigern das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen in Rotenburg.“

Auch Staatssekretär Stefan Sauer lobt die sehr positive Entwicklung der Stadt. „Die objektive Sicherheitslage in Hessen und auch hier in Rotenburg ist sehr gut. Allerdings ist die subjektive Sicherheit das, was bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt.“ Um diese zu verbessern, seien in Verbindung mit dem KOMPASS-Programm zahlreiche Projekte im Bereich Straßenverkehr, Jugendarbeit und Städtebau umgesetzt worden. „Das ist heute der Status quo. Ein Ort ist aber nicht in Stein gemeißelt, er verändert sich. Deshalb müssen die Instrumente immer wieder angepasst werden“, erklärt Sauer. Um dies zu gewährleisten, sei der kommunikative Austausch zwischen allen Beteiligten wichtig. Deshalb freue er sich, dass Rotenburg mit Stephan Glock einen Schutzmann vor Ort als Ansprechpartner habe. Abschließend betont er: „Sie sind erst die achte Kommune, der wir das Sicherheitssiegel aushändigen dürfen, sie haben Großartiges geleistet.“

Die Stadt Rotenburg noch sicherer machen: Das ist und bleibt das Ziel von Akteuren der Polizei, Kommunen sowie Bürgerinnen und Bürgern. Im Schulterschluss sind sie seit drei Jahren im Rahmen von KOMPASS dabei, vor allem das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu steigern.

Um die genauen Bedarfe in der Bevölkerung zu erkennen, wurde zu Beginn der Sicherheitsinitiative eine repräsentative Bürgerbefragung durchgeführt. Auf der Grundlage der hier gewonnenen Ergebnisse sowie einer Feinanalyse seitens Kommune, Polizei und kommunaler Akteure wurden zahlreiche passgenaue Maßnahmen wie unter anderem ein Beleuchtungskonzept für den Schlosspark, die Umleitung des Radweges im innerstädtischen Bereich sowie die Neugestaltung des Fuldaufers initiiert. „Mit den Bausteinen der Verkehrs- und Kriminalprävention haben wir die Sicherheitsarchitektur in Rotenburg nachhaltig weiterentwickelt“, betont Klaus Wittich, Leiter der Abteilung Einsatz im Polizeipräsidium Osthessen.

Auch die objektive Sicherheitslage in Rotenburg ist mit einer Aufklärungsquote von über 71 Prozent sehr gut. „Die Polizeilichen Statistiken belegen, dass die Anzahl an Straftaten und auch Verkehrsunfällen in den vergangenen Jahren hier in Rotenburg zurückgegangen ist“, so Wittich.

Weiterführende Informationen zum KOMunalProgrAmmSicherheitsSiegel finden Sie unter www.kompass.hessen.de.

Einbruch in Vereinsheim – Zwei Tatverdächtige festgenommen

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Künzell. Nach einem Einbruch in ein Vereinsheim in der Straße „Am Friedhof“ nahm die Polizei in der Nacht auf Freitag (27.05.) zwei Tatverdächtige fest.

Gegen 0.10 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei in Fulda und teilte mit, dass mehrere Personen offensichtlich versuchten, in ein Vereinsheim einzubrechen. Kurze Zeit später gelang es Beamtinnen und Beamten der Polizei Fulda, zwei tatverdächtige Männer im Alter von 23 und 29 Jahren im Bereich des Tatortes festzunehmen.

Beide wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Die polizeilichen Ermittlungen dauern weiter an. Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Fulda.

Pkw beschädigt

Bad Hersfeld. Unbekannte zerstachen in der Nacht auf Donnerstag (26.05.) einen Hinterreifen eines blauen Hyundai i20, der in einer Parkbucht in der Straße „Badestube“ abgestellt war. Es entstand circa 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Kiosk – Tatverdächtiger festgenommen

Bad Hersfeld. In der Nacht auf Freitag (27.05.) nahm die Polizei nach einem Einbruch in ein Kiosk in der Dudenstraße einen Tatverdächtigen fest.

Gegen 1.45 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei in Bad Hersfeld und teilte mit, dass eine Person offensichtlich versuchte, in ein Kiosk in der Dudenstraße einzubrechen. Kurze Zeit später gelang es Beamtinnen und Beamten der Polizei Rotenburg an der Fulda, einen tatverdächtigen Mann im Alter von 26 Jahren im Bereich des Tatorts festzunehmen.

Der 26-Jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Rollerdiebstahl

Alsfeld. Unbekannte stahlen zwischen Dienstagmittag (24.05.) und Mittwochmorgen (25.05.) einen schwarzen Motorroller der Marke Honda mit dem Versicherungskennzeichen YVB-865. Das Zweirad war auf einem Abstellplatz eines Mehrfamilienhauses in der Alicestraße geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Schreinerei

Alsfeld. In der Straße „Am Vogelgesang“ brachen Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch (25.05.) in eine Schreinerei ein. Die Täter schlugen ein Fenster ein und durchsuchten mehrere Räume nach Diebesgut. Sie stahlen Bargeld und Lebensmittel im Gesamtwert eines niedrigen zweistelligen Eurobetrags und hinterließen circa 350 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Kennzeichendiebstahl

Romrod. In der Herrnstraße wurden in der Nacht auf Donnerstag (26.05.) die amtlichen Kennzeichen VB-C 2022 von einem blauen Transporter der Marke Daimler gestohlen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Verkehrsunfall

Hauneck. Am Mittwoch (25.05.), gegen 16 Uhr, befuhr eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Hauneck die B 27 aus Richtung Unterhaun in Richtung Bad Hersfeld. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr nach rechts in die Leitplanke. An der gesamten rechten Fahrzeugseite entstand erheblicher Sachschaden. Die Leitplanke wurde ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt circa 15.000 Euro.

Verkehrsunfall Mit Motorrad

Heringen. Am Mittwoch (25.05.), gegen 16 Uhr, fuhr ein 16-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad vom Festplatz in der Werraaue in Heringen auf die Fahrbahn. Die Zufahrt ist lediglich mit losem Schotter beschaffen. Nach derzeitigen Erkenntnissen rutschte das Hinterrad beim Anfahren leicht weg und der Fahrer kam mit seiner 41-jährigen Sozia zu Fall. Das Zweirad stürzte auf die rechte Seite und damit der Sozia auf ihr Bein. Diese wurde dadurch leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von circa 50 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall auf A7

Knüllwald. Am Donnerstag (26.05.), gegen 2.30 Uhr, kam es auf der A 7, zwischen den Anschlussstellen Neuenstein und Homberg/Efze, in Fahrtrichtung Nord zu einem Verkehrsunfall. Die 31-jährige Fahrerin eines Skoda kam aus bisher ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Betongleitwand. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Liegen. Die Fahrerin aus Knüllwald wurde dabei leicht verletzt. Durch die Trümmerteile wurde die Mercedes E-Klasse eines hinterherfahrenden 32-Jährigen aus Bad Hersfeld beschädigt. Die Fahrbahn war für die Bergungsarbeiten bis 4.30 Uhr zeitweise voll gesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 20.000 Euro.

Lkw kommt von Fahrbahn ab

Alsfeld. Am Freitag (27.05.), gegen 6 Uhr, ereignete sich auf der A 5, zwischen den Anschlussstellen Alsfeld/West und Alsfeld/Ost ein Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer leicht verletzt wurde. Ein 55-jähriger Fahrzeugführer aus der Ukraine fuhr mit seinem litauischen Sattelzug aus Richtung Frankfurt kommend in Richtung Kassel. Zwischen den Anschlussstellen Alsfeld/West und Alsfeld/Ost kam er aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr den dortigen Flutgraben. Hierbei kippte der Sattelzug nach rechts um und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrzeugführer konnte durch die Feuerwehr Alsfeld aus dem Führerhaus durch Einschlagen der Frontscheibe befreit werden. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr ebenfalls aufgenommen. Da bei dem Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf etwa 45.000 Euro. Während der Bergungsarbeiten ist der rechte Fahrstreifen bis ca. 15 Uhr gesperrt.

Versuchter Einbruch in Apotheke

Fulda. Unbekannte versuchten in der Nacht auf Mittwoch (25.05.) in eine Apotheke in der Karlstraße einzubrechen. Die Täter hebelten erfolglos an einer Zugangstür und verursachten 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Ladengeschäft

Fulda. In der Nacht auf Mittwoch (25.05.) brachen Unbekannte in ein Ladengeschäft in der Marktstraße ein. Die Täter hebelten eine Glasschiebetür auf und stahlen Bargeld in Höhe eines zweistelligen Eurobetrags. Es entstand circa 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Versuchter Einbruch in Bäckerei

Künzell. In der Nacht auf Donnerstag (26.05.) versuchten Unbekannte in eine Bäckerei im Harbacher Weg einzubrechen. Die Täter scheiterten mit ihren Hebelversuchen an einer Hintertür des Gebäudes und flüchteten unerkannt. Sie hinterließen circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Versuchter Einbruch in Kirchengebäude

Künzell. In der Keuloser Straße wurde ein Kirchengebäude in der Nacht auf Donnerstag (26.05.) zum Ziel unbekannter Einbrecher. Die Hebelversuche der Täter schlugen fehl, verursachten jedoch circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.