Kreis Bergstraße

Bensheim: Durchsuchung der elterlichen Wohnung nach Drogenfund

Bensheim (ots) – Weil bei einem 18-Jährigen am Donnerstag (26.05.) etwas mehr

als 10 Gramm Cannabis, zwei Handys, drogentypisches Verpackungsmaterial und 450

Euro Bargeld bei der Personenkontrolle am Bahnhof zutage kamen, hat die

Darmstädter Staatsanwaltschaft auch die Durchsuchung der elterlichen Wohnung in

Lampertheim angeordnet.

Die Durchsuchung führte zusätzlich zur Sicherstellung von einem Schlagring und

einem Springmesser. Wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Drogen und dem

Verstoß gegen das Waffengesetz wurden Anzeigen gefertigt.

Die Kontrolle wurde an dem Feiertag um kurz nach 16 Uhr von Beamten der

Polizeistation Bensheim am Amersham-Platz durchgeführt.

Bensheim: Mit Kettensäge Fällarbeiten am Spielplatz durchgeführt

Bensheim (ots) – Mit einer Kettensäge wurden am Donnerstagmorgen (26.05.)

verbotswidrig Fällarbeiten durchgeführt. Ein ausgewachsener Baum, ein kleineres

Spielgerüst sowie die Wippe auf dem Kinderspielplatz in der Riedstraße fielen

den Arbeiten zum Opfer. Der Schaden liegt bei mindestens 2500 Euro.

Ein Anwohner hörte gegen 4 Uhr im Schlaf die betriebene Kettensäge und ging

davon aus, dass es sich um einen Traum handeln würde. Am Morgen stellte er dann

die Schäden fest.

Die Ermittler des Kommissariats 41 übernehmen den Fall und sind für

sachdienliche Hinweise auch telefonisch erreichbar. Telefon: 06251 / 8468-0.

Hirschhorn: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall auf der L 3410

Hirschhorn (ots) – Für die weiteren Ermittlungen nach einem Unfall auf der

Landesstraße 3410, zwischen Hirschhorn und Kortelshütte, sucht die Polizei noch

dringend Zeugen.

Bei dem Unfall am letzten Dienstag (24.05.) wurde ein 56 Jahre alter

Motorradfahrer aus Heppenheim schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in

eine Klinik geflogen. Für die Unfallaufnahme war der Streckenabschnitt von 16.30

Uhr bis 17.15 Uhr voll gesperrt. Das Motorrad des Mannes sowie der

unfallbeteiligte BMW mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich

auf etwa 11.000 Euro.

Nach ersten Ermittlungen fuhr der 62-jährige BMW-Fahrer vom Ausweichstreifen an,

um in der Folge auf der L 3410 nach links in Richtung Hirschhorn weiterfahren zu

können. Hierbei übersah er den nachfolgenden Motorradfahrer, der einen

Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte.

Bei der Unfallaufnahme wurde die Polizei von der Freiwilligen Feuerwehr

Hirschhorn mit vier Fahrzeugen und der Straßenmeisterei Beerfelden unterstützt.

Für die Rettungsmaßnahmen war ein Krankenwagen, ein Notarzt sowie die DLRG

Hirschhorn vor Ort.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Wald-Michelbach

unter der Rufnummer 06207 / 9405-0 zu melden.

Darmstadt

Darmstadt: Weißer VW Beetle beim Einparken beschädigt /

Zeugenaufruf der Polizei

Darmstadt (ots) – Nach einem Unfall, der sich am 16. Mai im Birkenweg ereignete,

sucht die Polizei für den Fortgang der Ermittlungen Zeugen, die Hinweise zu dem

Verursacher geben können.

Ein bislang unbekannter Autofahrer beabsichtigte nach ersten Ermittlungen vor

einem geparkten weißen VW Beetle einzuparken. Hierbei wurde der Beetle im

Bereich des Kotflügels so beschädigt, dass ein Schaden von rund 1.000,- Euro

entstand. Auf der Fahrt nach Hause bemerkte die Fahrerin des VW Beetle noch,

dass sich ein Zettel von der Windschutzscheibe löste. Möglicherweise hatte ihr

der Unfallverursacher oder ein Zeuge eine Nachricht hinterlassen. Das lässt sich

allerdings nicht mehr nachvollziehen. Die Beamten des Zweiten Polizeireviers

bitten Zeugen oder auch den Unfallverursacher, sich unter der Rufnummer 06151 /

969-41210 zu melden.

Darmstadt: Kriminalpolizei ermittelt nach schwerem Raub / Wichtige Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Bereits am Samstag, den 7. Mai, hat sich auf einer Kerb beim

Friedensplatz ein schwerer Raub zugetragen. Für den Fortgang der Ermittlungen

sucht die Kriminalpolizei nach wichtigen Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ereignete sich der Vorfall gegen 18.30 Uhr in der

Nähe der dortigen Autoscooter. Ersten Ermittlungen zufolge, wurden ein 13- und

ein 15-Jähriger von mehreren jungen Männern auf ihr mitgeführtes Geld

angesprochen. Im Zuge des Gesprächs sollen die jungen Männer auf die beiden

Angesprochenen losgegangen sein. Unter anderem wurden diese durch Schläge,

Tritte und dem Einsatz von Pfefferspray verletzt. Wie sich im Zuge der

Ermittlungen ergab, soll eine bislang unbekannte Zeugin und ein bislang

unbekannter Zeuge den beiden verletzten 13 und 15 Jahre alten Jungs geholfen

haben. Die Ermittlungen zu möglichen Tatverdächtigen im Alter von 15 bis 17

Jahren dauern derzeit noch an.

In diesem Zusammenhang bittet das Kommissariat 35 in Darmstadt um

Kontaktaufnahme von allen, insbesondere der hilfsbereiten Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zur Auseinandersetzung geben können. Die Ermittlerinnen

und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Darmstadt-Bessungen: Kriminelles Vorhaben scheitert / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt-Bessungen (ots) – Nachdem sich ein bislang unbekanntes Duo an einem

Zigarettenautomaten zu schaffen machte, konnte ihr kriminelles Vorhaben gestoppt

werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten die Kriminellen einen Automaten in der

Bessunger Straße in der Nacht zum Freitag (27.5.) gewaltsam zu öffnen. Gegen 1

Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge das Treiben und sprach die Beiden auf den

Umstand an. Daraufhin ließen sie umgehend von ihrem Vorhaben ab und suchten das

Weite.

Das Alter der beiden Flüchtigen wurde auf circa 20 Jahre geschätzt. Beide hatten

einen hellen Kapuzenpullover an. Einer des Duos soll um die 1,80 Meter groß

gewesen sein und lockige Haare gehabt haben.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, die Auskunft zum

Aufenthaltsort des flüchtigen Duos geben können. Sachdienliche Hinweise werden

beim Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0

entgegengenommen.

Darmstadt: Navi aus BMW erbeutet / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Bislang Unbekannte erbeuteten am Donnerstag (26.5.) das Navi

aus einem grauen BMW, der im Donnersbergring abgestellt war. In diesem

Zusammenhang sucht die Polizei nach Hinweisgebern. Das Fahrzeug verfügt über das

sogenannte „Keyless go“-System. Die Ermittler vermuten daher den Einsatz eines

Funkwellenverlängeres zur Öffnung des Wagens. Im Anschluss bauten sie das

Navigationssystem aus und flüchteten mit ihrer Beute unerkannt. Insgesamt werden

die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang

Verdächtiges beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird

gebeten, Kontakt mit der Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt unter der

Rufnummer 06151/969-0 aufzunehmen.

Zeugen nach Unfallflucht im Heinrichwingertsweg gesucht

Darmstadt (ots) – Im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochnachmittag (24.05. –

25.05.2022) ereignete sich im Heinrichwingerstweg eine Verkehrsunfallflucht, bei

der ein weißer Ford Puma beschädigt wurde. An dem Ford entstand dabei

Sachschaden in Höhe von etwa 2000EUR. Vermutlich stieß der unbekannte

Unfallverursacher beim Vorbeifahren gegen den geparkten Ford. Er verließ

daraufhin unerlaubt die Unfallstelle.

Zeugen, die den Unfall beobachteten, werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier

Darmstadt unter 06151/96941210 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Roßdorf: Kleinbus im Visier Krimineller / Wer kann Hinweise

geben?

Roßdorf (ots) – Ein Kleinbus, der als „Corona-Testpoint“ diente, geriet in das

Visier bislang unbekannter Krimineller. Der Vorfall wurde der Polizei am späten

Donnerstagabend (26.5.) gemeldet und kann bis zum vergangenen Donnerstag (19.5.)

zurückliegen.

Der weiße Fiat war in der Margarete-Steiff-Straße abgestellt. Nach derzeitigem

Kenntnisstand wurden mehrere Scheiben des Wagens eingeschlagen und im Anschluss

unter anderem ein Laptop sowie mehrere Schnelltests entwendet. Insgesamt werden

die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei in Ober-Ramstadt nach Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können oder Verdächtiges beobachtet haben. Die

Beamtinnen und Beamten können unter der Rufnummer 06154/6330-0 erreicht werden.

Mühltal/Nieder-Ramstadt: Beleidigt und Hitlergruß gezeigt /

Polizei ermittelt gegen 23-jährigen Tatverdächtigen

Mühltal/Nieder-Ramstadt (ots) – Der polizeiliche Staatsschutz in Darmstadt hat

die Ermittlungen gegen einen 23 Jahre alten Mann aus Ober-Ramstadt wegen des

Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Der

Tatverdächtige steht derzeit im Verdacht, am Donnerstagnachmittag (26.5.), gegen

17 Uhr, mehrere Personen rassistisch beleidigt und ihnen gegenüber den

Hitlergruß gezeigt zu haben. Der Vorfall ereignete sich in der Waschenbacher

Straße. Anwohner alarmierten im Anschluss die Polizei. Die Ermittlungen zu den

genauen Tatumständen und Hintergründen dauern derzeit noch an. Er wird sich nun

in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Eppertshausen: Brauner Skoda im Visier Krimineller / Polizei

sucht Zeugen

Eppertshausen (ots) – Ein brauner Skoda, der in der Straße „Im Failisch“

abgestellt war, rückte in der Nacht zum Donnerstag (26.5.) in das Visier

Krimineller. Ersten Ermittlungen zufolge, entwendeten sie ein Taschenmesser aus

dem offenbar unverschlossenen Wagen. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute

das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf einen niedrigen zweistelligen Betrag

geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich

beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu

melden.

Weiterstadt: sechs Leichtverletzte durch Shisha-Rauchen in Wohnung

Weiterstadt (ots) – Der Rettungsdienst wurde in der Nacht von Donnerstag auf

Freitag (26./27.) gegen 02:45 Uhr in eine Wohnung im 2. Stock eines

Mehrparteienwohnhauses in Weiterstadt gerufen. Dort war eine Frau gestürzt.

Während des Aufenthaltes in der Wohnung löste der CO-Melder der Rettungskräfte

aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr lüfteten und konnten danach kein Kohlenmonoxid

(CO) mehr feststellen. Vermutliche Ursache war das Rauchen einer Shisha. Alle

Personen, die sich in der Wohnung befanden, drei Erwachsene und drei Kinder,

wiesen erhöhte CO-Werte auf und kamen zur Versorgung in umliegende

Krankenhäuser. Es handelt sich um die Bewohner, eine 26-jährige Frau mit ihren

5- und 3-jährigen Kinder, und eine Familie (23, 23, 5 Jahre) aus der

Nachbarschaft, die dort zu Besuch war. gefertigt: Steffen Pietschmann,

Polizeiführer vom Dienst

Korrektur:

Weiterstadt (ots) – Entgegen anfänglicher Mitteilung der Rettungskräfte mussten

nur die 26-jährige Bewohnerin und die gestürzte 23-jährige im Krankenhaus weiter

behandelt werden. Die anderen Personen konnten nach der Untersuchung vor Ort

entlassen werden.

Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Rettungswagens auf der A 67 am „Vatertag“ Christi Himmelfahrt

A 67 / Gem. Pfungstadt (ots) – Am Donnerstagnachmittag (26.05.2022) kam es um

16:50 Uhr auf der Autobahn BAB 67 zwischen der Anschlussstelle Pfungstadt und

dem Autobahnkreuz Darmstadt in nördliche Fahrtrichtung zu einem Unfall mit einem

Rettungswagen (der keine Person transportierte). Der Rettungswagen befuhr die

rechte Spur und musste aufgrund eines vorausgegangenen Unfalls und dem dadurch

entstandenen Rückstau bremsen. Ein 38-jähriger Fahrer aus dem Unterallgäu

erkannte die Situation zu spät und versuchte mit seinem Fiat Ducato nach links

auszuweichen. Dabei übersah er einen auf der linken Spur fahrenden VW Tiguan.

Bei dem Ausweichmanöver kollidierte er seitlich sowohl mit dem Tiguan als auch

mit dem Rettungswagen. Der Tiguan wurde zunächst gegen die linke Leitplanke

geschoben und schleuderte daraufhin gegen einen Renault Master auf der rechten

Spur. Passend zum heutigen Feiertag, Christi Himmelfahrt, hatten die Beteiligte

Gott sei Dank alle einen Schutzengel, so dass niemand schwer verletzt wurde.

Lediglich der 31-jährige Fahrer und die 31-jährige Beifahrerin des Tiguans,

beide aus dem Wetteraukreis, kamen vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus.

Die Rettungswagenbesatzung blieb gänzlich unverletzt. Aufgrund von Rettungs- und

Bergungsmaßnahmen musste die Fahrbahn der A 67 mit begleitender

Rundfunkwarnmeldung bis 18:45 Uhr teilweise gesperrt werden. Der Gesamtschaden

beläuft sich auf etwa 25.000,- Euro.

Seeheim: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall auf der BAB 5 schwer verletzt

Alsbach-Hähnlein (ots) – Am Donnerstag, den 26.05.2022, ereignete sich gg 12:20

Uhr auf der BAB 5 zwischen den Anschlussstellen Zwingenberg und

Seeheim-Jugenheim, in nördlicher Fahrtrichtung, ein folgenschwerer

Verkehrsunfall, bei dem ein 55-jähriger Motorradfahrer aus Spanien schwer

verletzt wurde.

Bei dem Verkehrsunfall waren ein 55-jähriger Esslinger BMW Fahrer, eine

26-jährige Renault Fahrerin mit schweizer Zulassung und der Motorradfahrer aus

ungeklärter Ursache miteinander kollidiert. Der Harley-Davidson-Fahrer musste

mit einem Rettungshubschrauber in eine Mannheimer Klinik verbracht werden. Die

beiden anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand

ein Gesamt-Sachschaden von ca. 26.000 Euro. Die BAB 5 war für ca. 40 Minuten

aufgrund von Bergungsarbeiten und der Landung des Rettungshubschraubers

vollgesperrt.

Groß-Gerau

Kelsterbach: Sieben Baucontainer aufgebrochen Diverse Arbeitsmaschinen entwendet

Sieben Baucontainer auf einer Baustelle in der Rüsselsheimer Straße waren in der Nacht zum Donnerstag (26.05.) im Visier bislang noch unbekannter Täter. Zwischen 21.30 Uhr am Mittwoch und 8.30 Uhr am nächsten Morgen brachen die Kriminellen die Eingänge zu den Containern auf und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Ersten Erkenntnissen zufolge erbeuteten die Täter diverse Arbeitsmaschinen wie Bohrmaschinen und Akkuschrauber sowie Baumaterialien. Der genaue Umfang des Diebesgutes steht aktuell noch nicht abschließend fest. Hinweise nehmen die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Rüsselsheimer Kripo unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Nauheim: Vier Saxophone aus Verkaufsraum gestohlen

Vier Saxophone im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro haben Kriminelle in der Zeit von Mittwoch (25.05.) bis Donnerstag (26.05.) entwendet. Nach ersten Erkenntnissen brachen die bislang noch unbekannten Täter einen Hintereingang der Musikschule in der Adam-Opel-Straße auf und gelangten so ins Innere. Hier verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu weiteren Räumen in dem Anwesen. Aus einem Verkaufsraum erbeuteten sie vier Saxophone und legten weitere zur Abholung bereit. Mutmaßlich wurden die Unbekannten bei ihrer Tatausführung gestört, weshalb sie nur mit den vier Musikinstrumenten die Flucht ergriffen. Der Wert der Beute wird auf 10.000 Euro geschätzt. Zeugen bemerkten den Einbruch gegen 14.30 Uhr am Donnerstag, der Tatzeitraum reicht bis 17 Uhr am Vorabend zurück. Die Ermittlungen in diesem Fall hat das Kommissariat 21/22 der Polizei in Rüsselsheim übernommen. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Rüsselsheim: Kupferkabel von Baustelle entwendet

Auf ein circa 50 Meter langes Kupferkabel hatten es bislang noch unbekannte Täter in der Zeit von Dienstag (24.05.) bis Mittwoch (25.05.) abgesehen. Gegen 7 Uhr am Mittwoch bemerkten Zeugen die Spuren der Kriminellen, die seit 18 Uhr am Vorabend einen Stromverteilerkasten in der Straße „Am Borngraben“ aufgehebelt hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen trennten sie anschließend das Kabel vom Strom und entfernten es. Der Wert der Beute wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Das Kommissariat 41 hat die Ermittlungen übernommen und hofft unter der Rufnummer 06142/696-0 auf Zeugenhinweise in diesem Zusammenhang.

Mörfelden-Walldorf: Diensthund Enox erschnüffelt weggeworfene Drogen

Ein 16-Jähriger muss sich nach seiner Festnahme am frühen Donnerstagmorgen (26.05.) in einem Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Eine Streife der Polizeistation Mörfelden-Walldorf wollte den Jugendlichen aus Mörfelden und seinen 18 Jahre alten Begleiter gegen 1.30 Uhr im Bahnhofsbereich kontrollieren. Bei der Ansprache durch die Polizisten ergriff der 16-Jährige die Flucht und warf hierbei einen kleinen Gegenstand ins Gebüsch, bevor ihn einer der Beamten einholte. Der hinzugezogene Diensthund Enox konnte bei einer anschließenden Absuche des Gebüschs einen Brocken Haschisch auffinden. Das Rauschgift wurde beschlagnahmt und Strafanzeige erstattet.

Odenwaldkreis

Oberzent-Hetzbach: Durchfahrtsverbot am Krähberg überwacht

Das Durchfahrtsverbot für Kraftfahrzeuge, insbesondere für Motorräder haben Beamte der Polizeistation Erbach am Donnerstag (26.05.) zwischen 13 Uhr und 14.35 Uhr am Krähberg überwacht. In gut anderthalb Stunden wurden 28 Motorräder und vier Autos auf der Landesstraße 3108, zwischen Hetzbach und Reußenkreuz, angehalten und kontrolliert. Dabei wurden acht Motorradfahrer gestoppt, die das Durchfahrtsverbot am Feiertag missachtet haben. Die Ertappten mussten jeweils ein Verwarngeld in Höhe von 50 Euro entrichten.

Brombachtal/ Langenbrombach: Kaugummiautomat aufgebrochen

Ein befüllter Kaugummiautomat wurde am frühen Freitagmorgen (27.05.) in Langenbrombach aufgebrochen. Der Inhalt, Süßigkeiten und Geld, wurden mitgenommen. Allein der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt.

Ein Zeuge bemerkte gegen 4 Uhr Personen an dem Automaten, der seit Jahren an der Oberdörfer Straße, gegenüber Am Engelsberg, seinen Platz hat. Mutmaßlich mit einem Brecheisen wurde das Behältnis aufgebrochen. Ein Täter, der mit dem Fahrrad unterwegs war, trug eine schwarze Kapuzenjacke.

Wer zu dem Fall Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei den fallzuständigen Beamten des Kommissariats 41 in Erbach. Telefon: 06062 / 953-0

Höchst: Mit Bierflasche Autoscheibe beschädigt

Im betrunkenen Zustand, der durchgeführte Alkoholtest zeigte einen Wert von über zwei Promille an, schlug ein 29 Jahre alter Mann am frühen Donnerstag (26.05.) die Windschutzscheibe eines geparkten Autos ein. Der Mann wankte gegen 0.40 Uhr durch die Erbacher Straße. Die Hilfsbereitschaft von Passanten versetzte den 29-Jährigen in Rage. Mit seiner Bierflasche schlug er unvermittelt auf die Scheibe eines geparkten Mercedes Viano und beschädigte diese.

Wegen der Sachbeschädigung hat die herbeigeeilte Streife Anzeige gegen den Mann aus Michelstadt erstattet und ihn später nach Hause begleitet.