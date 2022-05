Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Bad Vilbel: Exhibitionist auf dem „Schießplatz“

Am Donnerstag (26.05.2022) meldeten mehrere Anrufer einen halbnackten Mann in der Grünanlage „Schießplatz“. Er hatte sich offenbar entkleidet und exhibitionistische Handlungen an sich durchgeführt. Im Verlauf dessen, legte er sich auf einen Tisch auf dem Festplatz und pöbelte Personen, die an einer dort stattfindenden Vatertagsveranstaltung teilnahmen, an. Herbeigeilte Polizisten nahmen den offensichtlich alkoholisierten 57-Jährigen fest. Währenddessen beleidigte der 57-Jährige die eingesetzten Beamten unter anderem als „Bastarde“ und mit weiteren nicht zitierfähigen Worten. Zudem stellte er eine verfassungswidrige Tätowierung öffentlich zur Schau. Der Sachverhalt wurde einem Staatsanwalt vorgetragen. Aufgrund fehlender Haftgründe wurde der aus dem Wetteraukreis stammende Mann nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Auf den 57-Jährigen kommen nun mehrere Anzeigen zu

Bad Nauheim: Schon wieder Autos zerkratzt

Schon wieder zerkratzten Unbekannte im Bad Nauheimer Stadtgebiet mehrere Autos. Bereits am Mittwoch hatte die Polizei über mehrere Fälle berichtet. In der Nacht von Mittwoch (25.05.2022) auf Donnerstag (26.05.2022) trieben die Vandalen erneut ihr Unwesen und zerkratzten weitere Fahrzeuge. In der Gabelsberger Straße, Kurstraße und der Jahnstraße wurden der Polizei sieben weitere Fälle bekannt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 6.400 Euro. Die Polizei sucht auch in diesen Fällen Zeugen und bittet um Hinweise bei der Polizei unter Tel.: (06031) 6010.

Niddatal-Kaichen: Bauschutt abgeladen

Auf dem Waldparkplatz an der Bundesstraße 45 in Richtung Kaichen haben Unbekannte illegal eine größere Menge Bauschutt abgeladen. Festgestellt wurde die Umweltstraftat am Donnerstag (26.05.2022), gegen 09:40 Uhr. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010 in Verbindung zu setzen.

Friedberg: Unfall mit Cityroller

Gestern (26.05.2022), am späten Nachmittag, fuhr ein 9-Jähriger mit einem City-Roller auf der Schirmgasse in Richtung Engelsgasse. Ein 25-Jähriger war mit seinem VW Up auf der Engelsgasse in Richtung Stadtkirche unterwegs. Der in Friedberg wohnende 9-Jährige fuhr offenbar ohne nach vorne zu schauen in die Kreuzung der beiden Straßen hinein, auf der sich bereits der schwarze Up befand. Der Junge krachte in den VW und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zu weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Unfallschaden beläuft sich auf 3.800 Euro.

Wetterau: Kontrollen an Schulen

Nachdem die Zeit von „home-schooling“ hoffentlich endgültig vorbei ist, entwickelte sich in den vergangenen Wochen wieder ein normaler Alltag an den Schulen. Mit der üblichen Anzahl an Schülerinnen und Schülern in den Klassenzimmern und auf den Schulhöfen stiegen leider aber auch wieder die Meldungen von Konflikten untereinander, die die Polizei auf den Plan riefen. Zuständig hierfür ist die „Arbeitsgruppe Gewalt an Schulen“, kurz AGGAS, die einem Kommissariat der Polizei angehört. Die Beamtinnen und Beamten dienen als Ansprechpartner für Lehrer, Eltern und Schüler und führen unter anderem Aktionen durch, um potenzielle Opfer zu schützen und die Begehung von Straftaten zu verhindern.

Den nun steigenden Fallzahlen schiebt die AGGAS direkt einen Riegel vor und führt seit letzter Woche gezielte Kontrollen an Schulen durch. Mit Unterstützung des Polizeipostens Bad Nauheim kontrollierten zehn Beamtinnen und Beamte am Dienstag, 17. Mai, im Umfeld von drei Schulen in Bad Nauheim 17 Jugendliche und Heranwachsende. Daraus hervor gingen zwei Strafanzeigen wegen illegalem Drogenbesitz und eine Strafanzeige wegen Fundunterschlagung. Einem 17-Jährigen nahmen sie 38 Gramm teils in Socken „verpacktes“ Marihuana ab und stellten es sicher.

Am Mittwoch, 25. Mai, war die AGGAS in Altenstadt und Wölfersheim unterwegs. Insgesamt kontrollierten sie 21 Personen, zeigten eine Fundunterschlagung, einen Verstoß gegen das Waffengesetz und einen illegalen Drogenbesitz an. Im Zuge dessen stellten sie eine geringe Menge Haschisch sicher.

Weitere Kontrollen dieser Art folgen in den nächsten Wochen.

Lahn-Dill-Kreis: Die Polizei-News

Solms-Kraftsolms: Polizisten angegriffen und verletzt

Nur von Glück können die Kollegen der Wetzlarer Polizei sprechen, dass nichts Schlimmeres passiert ist.

Nachdem aufmerksame Zeugen einen 38-Jährigen gemeldet hatten, der offenbar unter Alkoholeinfluss in sein Auto gestiegen und losgefahren war, kontrollierten Beamte der Polizeistation am Donnerstag (26.05.2022) den Mann gegen 03:50 Uhr in der Solmser Straße.

Während der Kontrolle versuchte er plötzlich zu flüchten und rannte weg.

Die Polizisten holten ihn nach kurzer Verfolgung ein.

Der 38-Jährige schlug umgehend in Richtung des Kopfes der Beamten, trat nach ihnen und versuchte massiv sich der Festnahme zu widersetzen.

Nachdem die Situation weiter zu eskalieren drohte und sie den Einsatz des Schlagstocks androhten, versuchte der Mann den Ordnungshütern den Schlagstock zu entreißen.

Die Beamten setzten Pfefferspray ein.

Der 38-Jährige setzte trotz allem seinen Angriff auf die Polizisten fort. Erst nachdem einer der eingesetzten Beamten einen Warnschuss abgab, konnte der Angreifer überwältigt und festgenommen werden.

Der Polizeibeamte und seine Kollegin wurden durch den Angriff verletzt.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs des Angreifers fanden die Ermittler mehrere scharfe Langwaffen und passende Schrot-Munition. Darüber hinaus lagen mehrere Messer und eine Wurfaxt, sowie griffbereit eine Eisenstange im Auto.

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung des 38-Jährigen fanden die Beamten weitere Messer, Äxte und Pfefferspays.

Der Gesamtsachverhalt wurde einem Staatsanwalt vorgetragen.

Aufgrund fehlender Haftgründe wurde der Mann nach den polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen des Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstand und Körperverletzung zu.

Mutmaßlicher Drogendeal vereitelt – 80 kg Marihuana landen in der Asservatenkammer

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Gießen, und des Polizeipräsidiums Mittelhessen,

Lich: Am Mittwoch, den 25.05.2022 schlugen Ermittler der Gießener Kriminalpolizei in Lich zu. Sie verhafteten drei mutmaßliche Drogendealer und stellten mehr als 80 kg Marihuana sicher. Das Trio sitz derzeit in hessischen Untersuchungshaftanstalten ein. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Den Verhaftungen gingen umfangreiche und intensive Ermittlungen voraus. Es war bekannt, dass das Trio für Mittwoch in Lich ein Treffen ausgemacht hatte. Dort wurde die Übergabe von mehr als 80 kg Marihuana von den Ermittlern beobachtet und die Drogen wurden umgehend sichergestellt. Zwei 28 und 46 Jahre alte Deutsche sowie ein 30-jähriger türkischer Staatsbürger wurden festgenommen. Im Anschluss stellten die Ermittler bei Wohnungsdurchsuchungen unter anderem in Lich, Gießen und Hungen weitere kleinere Mengen Drogen und entsprechende Utensilien sicher.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Gießen wurden die drei Männer einem Haftrichter des Amtsgerichts Gießen vorgeführt. Der Richter erließ die Untersuchungshaftbefehle antragsgemäß.

Der 28-jährige Deutsche und der 30-jährige Türke standen schon mehrfach im Fokus staatsanwaltschaftlicher und polizeilicher Ermittlungen. Gegen den 46-Jährigen lagen bisher keine entsprechenden Erkenntnisse vor.

Die Ermittlungen dauern an.

Haiger-Allendorf: Zigarettenautomat aufgebrochen

An einem Zigarettenautomaten machten sich Unbekannte in der Nacht von Dienstag (24.05.2022) auf Mittwoch (25.05.2022) im Hörlenweg zu schaffen. Die Diebe brachen den Automaten am „Schlemmerhäuschen“ auf und stahlen Zigaretten sowie Bargeld. Hier wird der Schaden mit rund 2.240 Euro beziffert. Hinzu kommt der Schaden am Automaten von 4.000 Euro. Wem sind zwischen 21:00 Uhr und 06:05 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Hörlenweg aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070. 0579936

Dillenburg-Frohnhausen: Unfallfahrer flüchtet und hinterlässt 10.000 Euro Schaden

Am Montagvormittag (23,05.2022), gegen 10:00 Uhr befuhr ein 61-jähriger mit seinem Jaguar die Industriestraße in Richtung Hauptstraße. An der Einmündung hielt er an, um nach links in Richtung Wissenbach einzubiegen. Hierzu tastete er sich offenbar mit seinem roten Jaguar XE in die Fahrspur der Hauptstraße vor, um den durchfließenden Verkehr von rechts besser einzusehen. In diesem Augenblick streifte ein aus Richtung Dillenburg kommender und in Richtung Wissenbach heller Lkw den Jaguar. Der XE wurde erheblich im Frontbereich beschädigt. Der Schaden wird mit 10.000 Euro beziffert. Ohne sich um den Schaden zu kümmern flüchtete der unbekannte Unfallbeteiligte mit seinem Lkw. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem Fahrer oder dessen hellen Lkw mit Plane geben? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Kennzeichen gestohlen

Unbekannte stahlen das hintere Kennzeichen eines blauen VW. Der Golf parkte zwischen Mittwoch (25.05.2022), 18:30 Uhr und Donnerstag (26.05.2022), 10:50 Uhr vor dem Mehrfamilienhaus in der Lohrbachstraße am Fahrbahnrand. In diesem Zeitraum brachen die Diebe das Kennzeichen aus der Plastikhalterung und flüchteten. Der Schaden wird mit 40 Euro beziffert. Hinweise zu den Dieben und dem Verbleib des Kennzeichens DIL-HM 11 erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Ehringshausen: mit über 2 Promille hinters Steuer gesetzt

Herborner Polizisten kontrollierten in der letzten Nacht (27.05.2022) einen 46-jährigen Hyundai-Fahrer. Um 01:20 Uhr hielten sie den Mann in der Austraße an. Die Beamten bemerkten Alkoholgeruch bei dem i20-Fahrer. Ein Atemalkoholtest brachte es auf 2,13 Promille. Der 46-Jährige musste mit zur Herborner Polizeistation. Dort nahm ein hinzugezogener Arzt eine Blutprobe. Den Führerschein des Hyundai-Fahrers stellten die Ordnungshüter sicher. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Ehringshausen: Unfall im Begegnungsverkehr

Am Mittwochnachmittag (25.05.2022) gegen 14:10 Uhr fuhr eine 60-Jährige mit ihrem Skoda Kamiq auf der Wetzlarer Straße aus Richtung Katzenfurt kommend. Hinter ihr befand sich ein 59-Jähriger in seinem VW Golf. An der aktuell eingerichteten Baustelle hielten beide an der rotzeigenden Ampelanlage an. Als diese auf grün sprang, fuhr sie los. Plötzlich kam beiden auf der derzeit einspurigen Fahrbahnführung ein unbekannter Autofahrer entgegen. Die Skoda-Fahrerin bremste ab, der Golf-Fahrer bemerkte den Bremsvorgang zu spät und krachte in den Kamiq. Der entgegenkommende Unfallfahrer wendete sein Auto und flüchtete von der Unfallstelle ohne seine Personalien zu hinterlassen und sich um den 1.500 Euro hohen Schaden zu kümmern. Offensichtlich hat ein Zeuge das Kennzeichen des Unfallverursachers fotografieren können. Die Polizei in Herborn sucht nun den bisher unbekannten Zeugen und bittet um Hinweise unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen-Niederlemp: Zaun touchiert

Am 20.05.2022, zwischen 07:30 Uhr und 14:15 Uhr touchierte ein Unbekannter einen Zaun und flüchtete ohne sich um den rund 1.000 Euro teuren Schaden zu kümmern. Der Unfallfahrer fuhr auf der Straße „Am Zwirnberg“ aus Richtung Elgersweg kommend in Fahrtrichtung Wingertstraße. In Höhe der Hausnummer 1 kam er offenbar nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte den dortigen Zaun. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Kupferkabel aus Rohbau gestohlen

Rund 1.000 Meter, bereits verlegtes Kupferkabel, stahlen dreiste Diebe aus dem Rohbau der Theodor-Heuss-Schule in der Sportplatzstraße. Die Unbekannten drangen auf das mit einem Bauzaun umzäunte Gelände ein. Dort betraten sie die im Rohbau befindlichen Gebäude. In den Räumlichkeiten kappten die Diebe das bereits teilweise verlegte Kupferelektrokabel und stahlen insgesamt rund 1.000 Meter Kabel. Der Schaden beläuft sich auf 14.000 Euro. Die Wetzlarer Polizei ermittelt und fragt: Wem sind verdächtige Personen zwischen Dienstag (24.05.2022), 16:00 Uhr und Mittwoch (25.05.2022), 08:00 Uhr im Bereich der Schule aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Fahrzeug geben, mit dem die Kabel abtransportiert wurden? Zeugen werden gebeten sich telefonisch mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Solms-Burgsolms: Durchsuchung führt zum Auffinden von Drogen

Nachdem Polizisten im März die Insassen eines Autos in Diez (Landkreis Limburg) kontrollierten und Drogen fanden, wurden Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der Autoinsassen erwirkt und am 17.05.2022 durch Beamte verschiedener Polizeistationen vollstreckt. Ermittler des Rauschgiftkommissariats der Kriminalpolizei Lahn-Dill durchsuchten die Wohnung eines 31-Jährigen und seiner 23-Jährigen Lebensgefährtin in Burgsolms. In der Wohnung fanden die Beamten Drogenutensilien, sowie verschiedene Betäubungsmittel. Neben mehrerer X-TC-Tabletten fanden die Ermittler rund 600 Gramm Amphetamin und 30 Gramm Marihuana. Die Drogen wurden sichergestellt. Sowohl der 31-Jährige, als auch die 23-Jährige müssen sich nun wegen Drogenhandels verantworten.

Braunfels- Graffiti gesprüht

Auf drei Hauswände in der der Newbury Straße verewigten sich Graffit-Sprayer. Zwischen 02:20 Uhr und 07:30 Uhr brachten die Unbekannten am Donnerstag (26.05.2022) mehrere Schriftzüge an den Wänden an. Der Schaden beläuft sich auf rund 900 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.